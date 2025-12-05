Âç³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè14²ó BranCo! ¡ØÁÏÂ¤À¡Ù¡×·è¾¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÇîÊóÆ²¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô¶µÍÜ¶µ°é¹âÅÙ²½µ¡¹½¤È¶¦¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè14²ó BranCo!¡Ê¥Ö¥é¥ó¥³¡Ë¡×¤òº£Ç¯7·î¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î¤Î¥×¥ì¿³ºº¡¢10·î¤Î1¼¡¿³ºº¡¢¤½¤·¤Æ·è¾¡ÅöÆü¸áÁ°Ãæ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30¤è¤êÅìµþÂç³Ø¶ð¾ì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖBranCo!¡×¤Ï¡¢ÇîÊóÆ² À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤¬Æüº¢¤Î¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î½ÅÍ×À¤äÌ¥ÎÏ¤ò³ØÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô¶µÍÜ¶µ°é¹âÅÙ²½µ¡¹½¤È¶¦Æ±¤ÇÈ¯Â¤·¤¿³Ø½¬·Á¼°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£1¥Áー¥à3～6Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÄ´¤Ù¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨È´¤¡¢À¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥Áー¥àÂÐ¹³·Á¼°¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÏÌó4¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¡¢åÌÌ©¤ÇÏÀÍýÅª¤ÊÊ¬ÀÏÎÏ¡¢ÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁí¹çÎÏ¡×¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÏÂ¤À¡×¤¬¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢Á´¹ñ89Âç³Ø149¥Áー¥à586Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¡£À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤ÈÉáµÚ¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£Ìä¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¥Æー¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÖÁÏÂ¤À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤ä²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÃç´Ö¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿¿·õ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤äÍ·¤Ó¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë·è¾¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¿³ºº¡¢°ì¼¡¿³ºº¡¢Æó¼¡¿³ºº¤ò¾¡¤Á¤Ì¤¤¤Æ¤¤¿6¥Áー¥à¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹Í¤¨¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤â¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÅöÆü´ÑÍ÷¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹ÅêÉ¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Áー¥à¤ËÅêÉ¼¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅöÆü¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤µ¤ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー/UNIVERSITY of CREATIVITY¼çºË¤Î»ÔæÐ·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂè14²óBranCo! ¡ØÁÏÂ¤À¡Ù¡×·è¾¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü¡¡»þ¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～17:20¡Ê³«¾ì13:00～¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§ÅìµþÂç³Ø¶ð¾ì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡900ÈÖ¶µ¼¼
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¹þ¤ß¡§https://peatix.com/event/4595546
¢¨³ØÀ¸¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¥²¥¹¥È
ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤µ¤ó
»ÔæÐ ·òÂÀÏº¤µ¤ó
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
UNIVERSITY of CREATIVITY¼çºË
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
13:30 ～ 13:40 ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
13:40 ～ 13:45 ³«²ñ°§»¢
13:45 ～ 13:55 Æó¼¡¿³ºº·ë²ÌÈ¯É½
13:55 ～ 16:15 ·è¾¡¥×¥ì¥¼¥ó¡Ê6¥Áー¥à¡Ë
16:15 ～ 17:05 ¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
17:05 ～ 17:15 ¿³ºº°÷¹ÖÉ¾¡¦·ë²ÌÈ¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°
17:15 ～ 17:20 ¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ BranCo! ¥µ¥¤¥ÈURL
https://branddesigncontest.com/