¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢µþÅÔ¡Û¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¥Ð¥¤¥¥ó¥°³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢µþÅÔ¡ÊµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í »°±º³Ð¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é5·î6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢2³¬¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ë¡¦¥¿¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¡½¸¹ç¥¤¥áー¥¸
¡¡º£²ó¤Î¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´£³¼ïÎà¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡£ÄêÈÖ¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ä¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡¢¥×¥Á¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥×¥ìー¥È¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¼¶¤ÎÎ¤ÇÀ±à¤Ë¤ÆºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Êö¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖµþÅÔ»º¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì»®¤º¤Ä¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¤¤¤Á¤´¥¯¥ìー¥×¤ä±ÕÂÎÃâÁÇ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½ÐÍèÎ©¤Æ¥¤¥Á¥´¥½¥ë¥Ù¤Ï¥é¥¤¥Ö¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ç¥³¥¿¥ë¥È¤ä¥ô¥¡¥íー¥Ê¼Ò¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Æ¥êー¥Ì¥·¥ç¥³¥é¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥Ô¥¶¤Ê¤É¤Î·Ú¿©¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÙ¤á¤Î¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§±ÕÂÎÃâÁÇ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½ÐÍèÎ©¤Æ¥¤¥Á¥´¥½¥ë¥Ù¡¡¢¨¥¤¥áー¥¸
- ¥¦¥§¥ë¥«¥à¥×¥ìー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡º£²ó¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖµþÅÔ»º¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì»®¤º¤Ä¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¼¶¤ÎÎ¤ÇÀ±à¤Ë¤ÆºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Êö¤Ï¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¡¢»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¹á¤êË¤«¤Ê½÷Êö¤ò¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ñ¥¤¤Ç³¸¤ò¤·¤Æ¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥¤¤Ï¥µ¥¯¤Ã¤È³ä¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¹¤Ë¤Ï½÷Êö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¡¢À¸¥¯¥êー¥à¡¢¤¤¤Á¤´¥½ー¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ì»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§¥¦¥§¥ë¥«¥à¥×¥ìー¥È¡¡µþÅÔ»º¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡¡¢¨¥¤¥áー¥¸
- ¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¡³«ºÅ³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)～5·î6Æü(¿å¡¦¿¶)
¢¨¶âÅÚÆü½ËÆü³«ºÅ¡á1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶¡Ë
Á´Æü³«ºÅ¡á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
Å¹ÊÞ¡§2³¬¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ë¡¦¥¿¥ó¡×
»þ´Ö¡§15:30～16:45¡¡¢¨75Ê¬À©
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í7,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸3,500±ß¡¢£³ºÐ°Ê¾å¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ1,750±ß
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤ÏÀÇ¶â¤È¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»ÅÆþ¤ì¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤ä¿©ºà¤Î»ºÃÏÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¡§TEL 075-342-5525 (¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥ë¡¦¥¿¥óÄ¾ÄÌ¡Ë
£È£Ð¡¡https://www.granvia-kyoto.co.jp/restaurant/letemps/menu/1938/
- JRÀ¾ÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎJR¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¤´½ÉÇñÎÁ¶â¤Î³ä°ú¤Ê¤É¡¢ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ØJR¥Û¥Æ¥ë¥á¥ó¥Ðー¥º¡Ù¤È¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤ÎÅ´Æ»¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡¢ÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ØWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤Î2¤Ä¤Î²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÆþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.jrhotel-m.jp/app/
¡¡https://wester.jr-odekake.net/wester_app/
- JRÀ¾ÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß5¥Ö¥é¥ó¥É¡¢13¥Û¥Æ¥ë¡Ê4,422¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¾å¼Á¤ÊÎ¹¤Î´ðÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¡¢²¬»³¡¢¹Åç¤Ê¤É¿·´´Àþ¤ª¤è¤Ó¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±ØÄ¾·ë¤Î°Â¿´´¶¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¤ªµÒÍÍ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢¡×¡¢¥¹¥Þー¥È¤ÊÎ¹¤Î´ðÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢Æôºê¡¢ÉÙ»³±Ø¤Ø¤ÎÈ´·²¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ô¥£¥¹¥¥ª¡×¡¢½éÂåÂçºå±Ø¤ÎÃÏ¤Ë·ú¤Á¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î±Ø¤ÈÅ´Æ»¤Îµ²±¤òÎ¹¤¹¤ë¡ÖTHE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection¡×¡¢ÁÏ¶È1909Ç¯¡¢»þ¶õ¤òËÂ¤®¡¢º£¤Ê¤ª¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÆàÎÉ¥Û¥Æ¥ë¡×¡¢ÃÏ°è¤ÈÎ¹¿Í¤Î±ï¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢»þ´Ö¤òËº¤ìÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖÇß¾®Ï©¥Ý¥Æ¥ëµþÅÔ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Î´ðÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢¹Åç¥µ¥¦¥¹¥²ー¥È¡×¡£
¡¡¡Ö±Ø¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤êÀ¿¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿®Íê¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¹¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¿å½à¤ò¤á¤¶¤·¡¢Î¹¤È¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¿Í¡¹¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£