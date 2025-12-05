¤³¤É¤â»Ù±ç¤â¤Ç¤¤ë ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×¡¢6¼«¼£ÂÎ¡¦6ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·ÈÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ
¤³¤É¤â¤Îµ¡²ñ³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¥Í¥Ã¥¹ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚ¸ÍÍ¥µ¯¡¢°Ê²¼ ¥Í¥Ã¥¹ー¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢²¼ËÌÂô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÖADRIFT¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡Êhttps://kodomo-furusato.com/¡Ë¡×¤ÎÏ¢·ÈÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¤³¤É¤â¿©Æ²¤ä¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡¢ÆñÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ØÆÏ¤±¡¢¿©¤ÎÂÎ¸³¤äµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢6¼«¼£ÂÎ¡ÊËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¡¢ËÌ³¤Æ»²»¹¹Ä®¡¢ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®¡¢Ä¹ºê¸©°í´ô»Ô¡¢Ä¹ºê¸©ÂÐÇÏ»Ô¡¢µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¡Ë6ÃÄÂÎ¡ÊÇ§ÄêNPOË¡¿ÍÁ´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¦¤à¤¹¤Ó¤¨¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥ー¥×¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ê¥ó¥°¡¢Ç§Äê£Î£Ð£ÏË¡¿Í£Ä¡ß£Ð¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍI¡õOthers¡¢WeSupport Family ¡Ë¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Ï¢·ÈÈ¯É½¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î»ÏÆ°¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯É½²ñ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥ìー¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤â¼Â»Ü¡£Íè¾ì¤·¤¿¿Æ»Ò¤äÃÏ°è½»Ì±¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×¤òÄÌ¤¸¤¿±þ±ç¤Î¤«¤¿¤Á¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎¤³¤É¤â¤Îµ¡²ñ³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×
È¯É½²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥¹ーÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÌÚ¸ÍÍ¥µ¯¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×¤Î»ö¶È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¡¢¤½¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢9¿Í¤Ë1¿Í¤Î¤³¤É¤â¤¬ÁêÂÐÅªÉÏº¤¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°ì¿Í¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡²ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°é¤Ä¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¡²ñ³Êº¹¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤äÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ëÎØ¤òÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
◼︎¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Ï¢·È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÈ¯É½
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×¤Ë»²²è¤¹¤ë6¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ª¤è¤Ó6¤Ä¤ÎÏ¢·ÈÃÄÂÎ¤è¤êÂåÉ½¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤äÃÄÂÎ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ³ÊÏ¢·È¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÏ¢·È¼«¼£ÂÎ¡ä
- ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô
ÇÀÀ¯Éô ¼¡Ä¹ ·ó ÇÀ¶È¿¶¶½²Ý ²ÝÄ¹ ¿ù»³Íø¾¡»á
¡Ö¡Ø¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°°Àî»Ô¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤òÁ´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÉô ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ²Ý Ìî¸«»³½¤°ì»á
¡Ö¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¾ë»Ô¼«Ëý¤Î¤ªÆù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
- ËÌ³¤Æ»²»¹¹Ä®
´ë²èºâÀ¯Éô ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê²Ý ²ÝÄ¹ À¾²¬½ß°ì»á
¡ÖÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤Ï38¡óÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢²»¹¹Ä®¤ò´Þ¤à½½¾¡¥¨¥ê¥¢¤Ï1300¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
- Ä¹ºê¸©ÂÐÇÏ»Ô
ÇÀÎÓ¿å»ºÉô ¿å»º²Ý ¼ç»ö ÉðÅÄÉ¢ÇÏ»á¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÐÃÅ¡Ë
¡ÖÂÐÇÏ¤Î¿å»ºÉÊ¡¢ÆÃ¤ËÌ¤ÍøÍÑµû¤ò¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÁ´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤µû¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
- Ä¹ºê¸©°í´ô»Ô
ÃÏ°è¿¶¶½Éô ÉôÄ¹ ÄÍËÜÏÂ¹»á¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÐÃÅ¡Ë
¡Ö°í´ô¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤ÈË¤«¤ÊÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡Ù¤òÄÌ¤·¤ÆÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢°ìÀ¸¤â¤Î¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
- ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®
¤Õ¤ë¤µ¤È¿¶¶½²Ý ·¸Ä¹ ¶ÌÃÏÂçÊå»á¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÐÃÅ¡Ë
¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µû¤ò¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î±þ±ç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ãÏ¢·ÈÃÄÂÎ¡ä
- Ç§ÄêNPOË¡¿Í Á´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¦¤à¤¹¤Ó¤¨
Íý»ö ±óÆ£Åµ»Ò»á
¡ÖÁ´¹ñ¤Ë1Ëü¤«½ê°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤É¤â¿©Æ²¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÂç¤¤Ê¥¨ー¥ë¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤ëÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- ¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó
»öÌ³¶ÉÄ¹ ¾®Åè¿·»á
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç´óÉÕ¤ò¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°é»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÀ¸³è¤Î¾ì¤â»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- Ç§ÄêNPOË¡¿Í ¥ー¥×¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ê¥ó¥°
Íý»öÄ¹ ¸÷¸¶¤æ¤»á
¡ÖÆþ±¡Ãæ¤Î¤³¤É¤â¤ËÉÕ¤Åº¤¦¤´²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¯ÉÊ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤Î¾®»ùÉÂÅï¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÀìÍÑ¥Ñ¥Ã¥¯¤ËµÍ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡×
- Ç§ÄêNPOË¡¿Í £Ä¡ß£Ð
¹Êó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°Éô ¥Þ¥Í¥¸¥ãー ·§°æ¤«¤ª¤ê»á
¡Ö·ÐºÑÅªº¤Æñ¤äµÔÂÔ¡¢¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¼ã¼Ô¤Ë¡¢30¿©Ê¬¤Î¿©ÎÁ¤òµÍ¤á¤¿È¢¤òÁ÷¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÊÆ¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
- WeSupport Family
¥êー¥Àー Âç·§ÂóÌ´»á
¡Öº¤µç¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¿©ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏËè·î3ËüÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡Ù¤ÎÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤éÆÏ¤¯ÆÃ»ºÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±þ±ç¤ÎÎØ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
◼︎¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ¡§¡Ö»È¤¤¤ß¤Á¤ÇÊç¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¡¢¤³¤É¤â¤ÈÃÏÊý¤ÎÌ¤Íè¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¶¦´¶¤·¡¢Ï¢·È¤ò³«»Ï¤·¤¿ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤Î¿ù»³Íø¾¡»á¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¼õÆþ³Û¤¬Ìó177²¯±ß¤È¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò¥êー¥É¤¹¤ëµÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤ÎÌî¸«»³½¤°ì»á¤ò¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Í¥Ã¥¹ーÂåÉ½¡¦ÌÚ¸ÍÍ¥µ¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»È¤¤¤ß¤Á¤ÇÊç¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¡¢¤³¤É¤â¤ÈÃÏÊý¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ä¡¢ÃÏ°è¤È¤³¤É¤â¤ò¤Ä¤Ê¤°»ýÂ³Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿ù»³Íø¾¡ »á¡ÊËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô ÇÀÀ¯Éô ¼¡Ä¹ ·ó ÇÀ¶È¿¶¶½²Ý ²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤Ï°ÊÁ°¡¢°°Àî»ÔÌò½ê¤ÇÀ¸³èÊÝ¸î¤ÎÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤É¤â¤Î³Êº¹¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÆü¡¹¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡Ù¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÇÀ¶È¿¶¶½¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ»²²è¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢°°Àî¤Î¤ªÊÆ¤òÆÏ¤±¤¿¤³¤É¤â¿©Æ²¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤Ï½é¤á¤Æ¡Ù¡Ø°°Àî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ Ìî¸«»³½¤°ì »á¡ÊµÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ²Ý¡Ë
¡Ö¤³¤É¤â¤Îµ¡²ñ³Êº¹¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤äNPO¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ¾ì»º¶È¤Î¿¶¶½¤È¤³¤É¤â»Ù±ç¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡Ù¤Ï¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤òÍµ¡Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ìÊâÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÊÖÎéÉÊ¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÁÛ¤¤¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿´óÉÕ¤ÎÊ¸²½¤¬¡¢¤¤¤Þ³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ÌÚ¸ÍÍ¥µ¯¡Ê¥Í¥Ã¥¹ー³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¡¢»²²è¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¼«¼£ÂÎ¤äÃÄÂÎ¤¬ËÜÅö¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤³¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î±þ±ç¤ÎÎØ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
◼︎³ÆÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤ò³«ºÅ
18»þ¤«¤é¤ÏÂè2Éô¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Æ»Ò¤ò²ñ¾ì¤Ë¾·¤¤¤¿¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë³ÆÃÏ¤Î±þ±çÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¥«¥ìー¤Ê¤É¤¬¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÄó¶¡¥á¥Ë¥åー¡ä
- ²»¹¹¡¦»ÎËÚ¤ª¤ä¤µ¤¤¤ÈÅÔ¾ë¤Î¤Ö¤¿¤µ¤ó¥«¥ìー¡¡°°Àî¤Î¤ªÊÆ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç
- ÂÐÇÏ¥¢¥¤¥´¥«¥Ä¡¡¥«¥ìー¤ËÅº¤¨¤Æ¤Í
- °í´ô¤Î¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë»ÅÎ©¤Æ ¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú
- Ç½ÅÐ¤ÎÊõÊª ¥¤¥«¤«¤é¤¢¤²
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¥«¥ìー¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Öº£Æü¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥ìー¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿´ò¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤äÃÏ°è½»Ì±¤â¤È¤â¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤ß¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×³µÍ×
¡Ö¤³¤É¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊØ¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤äÂÎ¸³¤ò¡É±þ±çÉÊ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤É¤â¿©Æ²¤ä¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡¢ÆñÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ØÆÏ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤É¤â»Ù±ç¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´óÉÕ¼Ô¼«¿È¤¬¡É¡É±þ±çÉÊ¡É¤ÎÂ£¤êÀè¤òÃÏ°è¡¦ÃÄÂÎ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ã¯¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê±þ±ç¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡¢¡É»È¤¤¤ß¤Á¶¦´¶·¿¡É¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë6¼«¼£ÂÎ¤¬»²²è¡£2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤Ï10～20ÃÏ°è¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kodomo-furusato.com/(https://kodomo-furusato.com/)
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=fDOluh4YrB0 ]
¢£¥Í¥Ã¥¹ー³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚ¸Í Í¥µ¯
ÀßÎ©¡§2022Ç¯6·î10Æü
½êºßÃÏ¡§155-0032¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÂô4ÃúÌÜ44-4
URL¡§https://nessu.co.jp/
»ö¶È³µÍ×¡§
¥Í¥Ã¥¹ー¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤è¤ë¤³¤É¤â¤Îµ¡²ñ³Êº¹¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¡¢¸Ä¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼çÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ»ö¶È¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿©¤äÂÎ¸³¤Î³Êº¹¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÑ¶ËºÎÍÑÃæ¡ª
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¥Í¥Ã¥¹ー¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤è¤ë¤³¤É¤â¤Îµ¡²ñ³Êº¹¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç´õË¾¤ò¤È¤É¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹î²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾ðÍý¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë°ÕÍß¡£¤È¤³¤È¤ó»×¹Í¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¹¥¥ë¤òËá¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¡£²¿»ö¤âÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤ÆÊª»ö¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Áー¥à¤òºî¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¡£
¤½¤ó¤Ê»Ö¤ò»ý¤Á¡¢¼«¿È¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤Ãç´Ö¤ò¥Í¥Ã¥¹ー¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥¹ーºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://nessu.co.jp/recruit(https://nessu.co.jp/recruit)