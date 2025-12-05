¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÙÆâíìÌï¡Ê¾ÅÆî¡Ë¤¬11·î¤Î·î´ÖMVP¤Ë¡ª Âè15Àá～Âè19Àá¡Ã2025Ç¯11·î1Æü～2025Ç¯11·î29Æü¡Ú¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿£Æ¥êー¥°2025-26 ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥È¥Ã¥×¥êー¥°
¡ã·î´ÖMVP¡ÃFP¡ä
¡¦´ü´ÖÃæ¤Î5»î¹ç¤ÇÅÜÅó¤Î6ÆÀÅÀ¡ª
¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Æ¥êー¥°£Ô£Ö¡×
²Á³Ê¡§·î³Û2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£11·î ·î´ÖMVP¡Ê2025Ç¯11·î1Æü～2025Ç¯11·î29Æü¡Ë
¡ã·î´ÖMVP¡ÃFP¡ä
ËÙÆâíìÌï¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¡Ë
Áª½ÐÍýÍ³
¡¦´ü´ÖÃæ¤Î5»î¹ç¤ÇÅÜÅó¤Î6ÆÀÅÀ¡ª
¡¦´ü´ÖÃæ¤Î5»î¹ç¤Ç3²ó¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡ª
¡¦ÃæÃÇÌÀ¤±¤ÎÄ¹ÌîÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ etc.
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§11.1-11.29¡Ê5»î¹ç¡Ë
¢¨Áª¹Í¶¨ÎÏ¡§SAL¡Ê@sal_japan¡Ë
¢£ÃË½÷£Æ¥êー¥°¤òÁ´»î¹çÇÛ¿®¡ª
¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Æ¥êー¥°£Ô£Ö¡×
¨¡¨¡Á´»î¹ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡õ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¨¡¨¡
²Á³Ê¡§·î³Û2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://fleague.stores.play.jp/(https://fleague.stores.play.jp/)
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://www.fleague.jp/news/?p=63052(https://www.fleague.jp/news/?p=63052)