Æ«·Ý²È¡¦Â¤·Áºî²È ÆâÅÄ¹Ý°ìÅ¸¡Ø¤¢¤½¤Ö¡Ù

ÅìµþÂå´±»³¤Îgallery ON THE HILL¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ª¥ó¥¶¥Ò¥ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Âå´±»³¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¡¦¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÆ«·Ý²È¡¦Â¤·Áºî²È ÆâÅÄ¹Ý°ì¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸¡Ø¤¢¤½¤Ö¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤ÎÆâÅÄ¤Î¸ÄÅ¸¤Ïº£²ó¤Ç5²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·ºî¤ÎÊ¿ÌÌ¡¦Î©ÂÎ¤È¶¦¤Ë¡¢ºî²È¤Î¸ÅÊª½¯½¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡Ø¤¢¤½¤Ö¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Photo by Norio Kidera
¢£ Æ«·Ý²È¡¦Â¤·Áºî²È ÆâÅÄ¹Ý°ì¤ÎºîÉ÷
ÀÄÇ¯´ü¤Ë¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢²¤ÊÆ¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÍÒ¾ì¤ò½ä¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÁÇºà¤äµ»Ë¡¤òÂÎÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ¼«¤ÎÁÏºî¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÛ¤¤¤¿ÆâÅÄ¹Ý°ì¡£Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¼«Í³¤ÊÂ¤·Á¤Ï¡¢¡ÖÌµ¹ñÀÒ¡×¤ÊºîÉ÷¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÅÄ¤ÎÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ä¥¥â¥Î¡×¤Ï¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÊÆ«ÅÚ¤È¡¢ºî²È¤ÎÆâ¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤é¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¡¢Ìµ¤«¤éÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£ÆâÅÄ¤ÎºîÉÊ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜÍø¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆâÅÄ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¡Ö»ÍÆü»Ôèß¸Å¾Æ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿»äÀßÈþ½Ñ´Û¡ÖBANKO archive design museum¡×¤ò»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖVISON¡×¤Ë¡¢¿©¤ÎÆ»¶ñ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖKATACHI museum¡×¤ò³«´Û¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢ー¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜÅ¸¤Î¤ß¤É¤³¤í
ËÜÅ¸¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ø¤¢¤½¤Ö¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¿·ºî¤ÎÊ¿ÌÌ¡¦Î©ÂÎºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆâÅÄ¤¬Ä¹Ç¯¤«¤±¤Æ½¯½¸¤·¤Æ¤¤¿Í·¶ñ¤Î¸ÅÊª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºî²È¤¬ÁÇºà¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÍ·¤ó¤À¤«¤¿¤Á¡×¤È¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¡ÖÍ·¤Ö¤¿¤á¤Î¤«¤¿¤Á¡×¡£ÆâÅÄ¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¹¥´ñ¿´¤¬¸ò¤ï¤ë¶õ´Ö¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Ê¿ÌÌºîÉÊ¤ä´ï¤Ë»Ü¤¹¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î´¶³Ð¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂ¨¶½Åª¤Êµ°À×¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏºî»þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ä°û¤ó¤À¤â¤Î¡¢¤½¤Î»þ¤Ë´¶¤¸¤¿µ¤Ê¬¤ò¹ï¤ó¤Àº¯À×¤Ï¡¢ºî²È¤Î¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÍ·¤Ó¿´¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢Æ«·Ýµ»Ë¡Åª¤Ë¤Ï¥¿¥Öー¤È¤µ¤ì¤ë½êºî¤Ë¤¢¤¨¤ÆÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢À®·Á¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò¼«Í³¤ËÄÏ¤ß¡¢ÃÖ¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ëー¥ë¤«¤é°ïÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÂ¤·Á¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£Æ°¤¤Î¶öÁ³À¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆâÅÄ¤Î¹¥´ñ¿´¤ä¥æー¥â¥¢¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢ÅÚ¤Èºî²È¤¬³Ú¤·¤¯¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÅÊª¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ÆâÅÄ¤¬30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½¯½¸¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¡¢³ê¤êÂæ¡¢¥Ú¥À¥ë¥«ー¡¢¥Ö¥ê¥¤Î´á¶ñ¡¢¥°¥íー¥Ö¤Ê¤É¤ÎÍ·¶ñ¤¬°ìÆ²¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÇÂ¤Î»Ô¤ä¹üÆ¡»Ô¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Å¤¤²È¤Î²òÂÎ¸½¾ì¤Ê¤É¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¡¢¤«¤Ä¤ÆÃ¯¤«¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆâÅÄ¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤ÆºÆ¤Ó°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿¤â¤Î¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ºî²È¤ÎÁÏºî¤ÎÎÈ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ì¤é¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¡¢»þ¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê±ð¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½¸½¼Ô¤È¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¡ÖÍ·¤Ó¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦ÆâÅÄ¹Ý°ì¤Î´ãº¹¤·¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ ¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤¬Ëþ¤Á¤ë¶õ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÅÊª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥íー¥Ö | Photo by Norio Kidera
¸ÅÊª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ú¥À¥ë¥«ー | Photo by Norio Kidera
¢£ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸
º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Î¥Æー¥Þ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¡Ø¤¢¤½¤Ö¡Ù¤Ë¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¶áº¢¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¡ÖÍ·¤Ó¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡£
³Ø¹»¤Î¹»Äí¤ä¸ø±à¡¢¶õ¤ÃÏ¤Ç°Å¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤âÃ£¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢
Âç¿Í¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê²¿¤È¤«¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òµ¤¤Ë¤·²á¤®¤Æ¾éÃÌ¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢
¾Ð¤¦¤³¤È¤¹¤éµ¬À©¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡Ä
¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢½ÀÆð¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢
¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¿¿·õ¤ËÍ·¤ó¤Ç¾ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
ÆâÅÄ¹Ý°ì
Photo by Kensaku Kakimoto
ÆâÅÄ¹Ý°ì¡ÊÆ«·Ý²È¡¦Â¤·Áºî²È¡Ë
1969Ç¯°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©Î©À¥¸ÍÍÒ¶È¹âÅù³Ø¹»Æ«·ÝÀì¹¶²Ê½¤Î»¸åŽ¤ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä²¤ÊÆŽ¤¥¢¥Õ¥ê¥«Ž¤ÆîÊÆ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍÒ¾ì¤äÍÒ¶ÈÃÏ¤Ë½»¤ß¹þ¤ßŽ¤¸½ÃÏ¤Ë¤Æºî¶È¡¢À©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Îµ»½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¸åŽ¤1992Ç¯»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë¥¢¥È¥ê¥¨¤ÈÍÒ¾ì¤ò¹½¤¨ÆÈÎ©¡£¹ñÆâ³°¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ä¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ¸ÄÅ¸¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£Ãø½ñ¤ËŽ¤ºîÉÊ½¸¡ØUCHIDA KOICHI¡Ù(µáÎ¶Æ²)¡ØMADE IN JAPAN¡Ù(¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¥¿¥¸¥ª)Â¾Ž¤Â¿¿ô¡£2015Ç¯»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ËŽ¤¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂÃæ´üº¢¤Î»º¶È°ä»ºÅª¤Êèß¸Å¾Æ¤ò½¸¤á¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤·¤¿¡ÖBANKO archive design museum¡×¤ò³«´Û¡£2019Ç¯ÆüËÜÆ«¼§¶¨²ñ¾Þ¼õ¾Þ¡£2021Ç¯»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¤ÎVISON¤ËŽ¤¿©¤ËÅ»¤ï¤ëÆ»¶ñ¤ÎÇîÊª´Û¡ÖKATACHI museum¡×¤ò³«´ÛŽ¤´Æ½¤¡£
¡ÚÅ¸Í÷²ñ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Æ«·Ý²È¡¦Â¤·Áºî²È ÆâÅÄ¹Ý°ìÅ¸¡Ø¤¢¤½¤Ö¡Ù
²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë－ 12·î 26Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ºî²ÈºßÏÆü¡§ 12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡§12:00－19:00¡Ê½éÆü14:00-19:00 / 24Æü¡¦25Æü¡¦26Æü12:00-20:00¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§500±ß¡Ê¹â¹»À¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡Ë
²ñ¾ì¡§Âå´±»³¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¡¦¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢gallery ON THE HILL
¡¡¡¡¡¡¢©150-0033 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±î³ÚÄ®18-8 ¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹FÅï 1F
¼çºÅ¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ª¥ó¥¶¥Ò¥ë
ÈÎÇäºîÉÊ¡§Ê¿ÌÌºîÉÊ¡¢Î©ÂÎºîÉÊ¡¢´ï¡¢²È¶ñ¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É
Å¸¼¨ºîÉÊ¡§¸ÅÊª¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@galleryonthehill.com
URL¡§www.galleryonthehill.com
¢¨ °ìÉô¤Î´ï¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ Æþ¾ìÍ½Ìó¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º®»¨¤Ë¤è¤êÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯¡Û
½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë³èÆ°¤ò¹¤²¤ëÆâÅÄ¹Ý°ì¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤È¿³Èþ´ã¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ºî¤ÎÊ¿ÌÌ¡¦Î©ÂÎºîÉÊ¤ä¡¢ËÜÅ¸¤ÇÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¸ÅÊª¤ÎÍ·¶ñ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤¢¤½¤Ö¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¡§¿·ºî¤ÎÊ¿ÌÌ¡¦Î©ÂÎºîÉÊ¤È¡¢¸ÅÊª¤ÎÍ·¶ñ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¤Î²òÀâ
½Ð±é¡§ÆâÅÄ¹Ý°ì¡ÊÆ«·Ý²È¡¦Â¤·Áºî²È¡Ë¡¢Ä«ÁÒÈþ²Â¡Êgallery ON THE HILL¡Ë
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤òÍ½Äê
»ëÄ°¡§gallery ON THE HILL¤ÎYouTube¤«¤éÇÛ¿®
¡¡¡¡¡¡https://www.youtube.com/@galleryonthehill1756