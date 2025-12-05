¡ÚÀìÌç³Ø¹»HAL¡ÛºÇÍ¥½¨¾Þ ¾Þ¶â500Ëü±ß³ÍÆÀ¡ª¡ØCAPCOM GAMES COMPETITION¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥×¥³¥ó¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥²ー¥àÀ©ºî¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ØCAPCOM GAMES COMPETITION¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÀìÌç³Ø¹»HAL¤Î¡Øoct¦¸pus¡Ù¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¾Þ¶â500Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡ª²Ã¤¨¤Æ¶¨»¿´ë¶È¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢AWS¾Þ¡¢¥¿ー¥È¥ë¡¦¥Óー¥Á¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØATEA:THE LOST SEEKER¡Ù¤¬ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¾Þ5ºîÉÊÃæ2ºîÉÊ¤¬HAL¡¢Á´8¾ÞÃæÈ¾¿ô¤Î4¾Þ¤¬HAL¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶âÁí³Û¤Ï700Ëü±ßÁêÅö¤È¤Ê¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¹ñÆâ¤ÎÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤¹¤ë18ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë½é³«ºÅ¡£Á´93¥Áー¥à¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿14¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥×¥³¥ó¤ÎÆÈ¼«³«È¯¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖRE ENGINE¡×¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼õ¾Þ¥Áー¥à¤Ï¾¦ÉÊ²½¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¥²ー¥àÀ©ºî»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¡Øoct¦¸pus¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¦ÃÝÆâ½á»á¤è¤ê
¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄºîÉÊ¡×
¡Ö¹âÉÊ¼Á¤ÊºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¾Þ¾õ¤È¥È¥í¥Õ¥£ー¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥×¥³¥ó ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¦ÃÝÆâ½á»á(º¸)¤è¤ê¡¡¥È¥í¥Õ¥£ー¼øÍ¿
¤Þ¤¿¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーÎëÌÚ²Â¹ä»á¤«¤é¤â¡¢¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤âÈ¯ÁÛÅª¤Ë¤â¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤´°À®ÅÙ¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥²ー¥à²èÌÌ¤È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤À¤±¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÍ·¤Ó¤òÍý²ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¿ー¥È¤ÎÀß·×¤¬ºÙ¤ä¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØATEA:THE LOST SEEKER¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ê¥Ð¥È¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤È¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÈÖÌ¥¤»¤¿¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¼õ¾Þ2ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¾Ò²ðHALÂçºå Critical Path¡¡ºîÉÊÌ¾¡Øoct¦¸pus¡Ù
¡üºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ê¾Þ¶â500Ëü±ß¡¿PlayStation 5 Pro¡§1Âæ¡¿Nintendo Switch 2¡§1Âæ¡¿GeForce RTX 5070 Founder Edition¡§1Ëç¡Ë
¡üAWS¾Þ¡Ê¾Þ¶â50Ëü±ß¡Ë
¡ü¥¿ー¥È¥ë¡¦¥Óー¥Á¾Þ¡Ê50Ëü±ßÁêÅöÀ½ÉÊ¡ÄVulcan II TKL Pro Keyboard¡§10Âæ¡¿Stealth 700 Gen 3 PS Headset ¡§10Âæ¡Ë
°æ²¬ ¿¿¹À¡Ê¥êー¥Àー¡Ë¡¢Æ£°æ Áï¡¢´ßËÜ ÌÀæÆ¡¢º´¡¹¸¶ æû¡¢»³¾å ¶ä»Î¡¢¸þ°æ ÊþÌé¡¢³Ô ±§¹À¡¢Âçß· Î¼Êå¡¢Æ£²¼ ¿·»Ë¡¢ÈªÊ¿ ÂçæÆ¡¢ÀôÃ« Èþ¹È¡¢Èø´Ø ÀÄ¶õ¡¢¾¾ËÜ ÎÖÂÀÏº¡¢¼Ä¸¶ ½á¡¢Í³Æ£ ÊË¿Í¡¢»³ÅÄ çý»Ò¡¢²®Ìî ¿¿Úö¡¢°ÂÅÄ ½©ÂÀ¡¢ËÑ ½¨¸
HALÅìµþ DiBi¡¡ºîÉÊÌ¾¡ØATEA:THE LOST SEEKER¡Ù
¡üÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¾Þ¶â100Ëü±ß¡¿Nintendo Switch 2¡§1Âæ¡Ë
ÉÍ»³ ±É°ì¡Ê¥êー¥Àー¡Ë¡¢ÃæÂ¼ ½ÔÂÀ¡¢µÈÅÄ ±§µ±¡¢¿¢ÅÄ »çÊæ¡¢ÃËÀ® ·É¸à¡¢¸¶ Áï¸ã¡¢»³ºê Äë¸×¡¢ÅÄÃæ É÷±©¡¢ÎÓ ¹ÒÀµ¡¢¿û¸¶ Âç¡¢¿¼°æ ¤¤¤Ö¤¡¢¾¾ºê ¹§¿¿¡¢¸Å²ì ·¼ÂÀ¡¢KIM SOHYEON¡¢ÀÐÅÄ ÌÀÆü²Å¡¢ÀÐ»³ ÍÚ²Æ¡¢Ãæ»³ ÂîºÈ¡¢¿ôÅÚ Íý¿Í¡¢ÎëÌÚ °¡è½¼Ó
¼õ¾Þ°ìÍ÷
¢¨1 ³Æ¶¨»¿´ë¶È¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È¾Þ
¿³ºº°÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¦½çÉÔÆ±¡Ë
¡Ê³ô¡Ë¥«¥×¥³¥ó¡¡¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ù ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§º´Æ£ À¹Àµ
¡Ê³ô¡Ë¥«¥×¥³¥ó¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÎëÌÚ ²Â¹ä
¡Ê³ô¡Ë¥«¥×¥³¥ó¡¡RE ENGINE ¥êー¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡§ÀÐÅÄ ÃÒ»Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡§¥²ー¥à±Ä¶È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¥Áー¥à
¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯¡Ê³ô¡Ë¡¡CTS ¥·¥Ë¥¢ ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ýー¥È¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡§¸Å²° ÎÃ
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê³ô¡Ëµ»½Ñ¡¦±Ä¶ÈÅý³çËÜÉô¡¡IAµ»½ÑËÜÉô¡¡ÉôÄ¹¡§ÂÀÅÄ ¿ÎÉ§
¥¿ー¥È¥ë¡¦¥Óー¥Á¡Ê³ô¡ËAPAC ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§±×ÅÄ Ä¾ºÈ
ºÇÍ¥½¨¾Þ¥Áー¥à¡¡³ØÀ¸¥³¥á¥ó¥È
Î¨Ä¾¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ò¤È¤ê 1¿Í¤¬Ç®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ©ºî¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤É¤ó°Æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£HAL¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Áー¥àÀ©ºî¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥æー¥¶¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥²ー¥à¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
