¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢ÉôÉÊ¼ÂÁõ¡È¥ê¥Õ¥í¡¼¼ÂÁõ¡É¤ÎÇ¼´ü¤òºÇÂç2±Ä¶ÈÆüÃ»½Ì
³Æ°Ì
¡¡¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ÖPÈÄ.com¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦Ì¾¾Ú¥á¥¤¥ó 3559¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÉôÉÊ¼ÂÁõ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥Õ¥í¡¼¼ÂÁõ¹©Äø¤ÎÉ¸½àÇ¼´ü¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ºÇÂç2±Ä¶ÈÆü¤ÎÇ¼´üÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¿×Â®¤Ê»îºî¡¦³«È¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥àºï¸º¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê
¡¡ÅÅ»Òµ¡´ï³«È¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÇ¯¡¹Ã»´ü²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤«¤ËÁá¤¯»îºî¤·¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ÊÀ½Â¤¶È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¡Ö¹âÂ®¤Ê³«È¯¡¦À¸»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¤¬´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸°¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÀ½Â¤¡¦¼ÂÁõÎÎ°è¤Î¹©Äø²þÁ±¤ä¥é¥¤¥ó²ÔÆ¯¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Õ¥í¡¼¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¼´üÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ÂÁõÇ¼´üÃ»½Ì¤Î³µÍ×
ÂÐ¾Ý
ÉôÉÊ¼ÂÁõ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥ê¥Õ¥í¡¼¼ÂÁõ¡Ë
ÊÑ¹¹ÆâÍÆ
É¸½àÇ¼´ü¤«¤éºÇÂç2±Ä¶ÈÆüÃ»½Ì
ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¤ÇÅ¬ÍÑ
¸ú²Ì
»îºî¥Õ¥§¡¼¥º¤Î¿×Â®²½
³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ÎÃ»½Ì
ÎÌ»ºÁ°¤Î¸¡¾Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¸þ¾å
¶ÛµÞ°Æ·ï¤äÃ»Ç¼´ü¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢´ðÈÄÀ½Â¤¤«¤éÉôÉÊÄ´Ã£¡¦¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êDX¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢
¹©Äø¤Î¼«Æ°²½
¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Î¹âÅÙ²½
ºß¸Ë´ÉÍý¡¦¼ÂÁõ°ÍÍê¤Î¸úÎ¨²½
¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÈÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò°ú¤Â³¤³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸åÆ£ ¹¯¿Ê ¥³¥á¥ó¥È
¡¡³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤¡¦¼ÂÁõ¤Î¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤½¤Î¤â¤Î¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¥ê¥Õ¥í¡¼¼ÂÁõ¤ÎÇ¼´üÃ»½Ì¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤è¤êÁá¤¯»îºî¡¦¸¡¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢³«È¯¼Ô¤¬ÁÏÂ¤¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦ÉÊ¼Á¡¦ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
PÈÄ.com¡§https://www.p-ban.com/
PÈÄ.com½Ð²Ù¡¦Ç¼´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.p-ban.com/order/shipping.html
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÃµµæ¿´¤Ç¡¢¡È¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡É¤ò³×¿·¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ÖPÈÄ.com¡×¤òÅ¸³«¡£´ðÈÄ¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¡¦ÉôÉÊ¼ÂÁõ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢»îºî¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç30,000¼ÒÄ¶¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ê ºß ÃÏ ¡§ ¢©102-0076 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¸ÞÈÖÄ® 14 ¸ÞÈÖÄ®¸÷¥Ó¥ë 4F
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§ ¸åÆ£ ¹¯¿Ê
¡¡X¡§https://x.com/pban_ir
¡¡IR¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
¡¡note¡§ https://note.com/p_ban_ir
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.p-ban.com/corporate/
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3261-3431 ¡¡
E-mail¡§ir@p-ban.com
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
PÈÄ.com
https://www.p-ban.com/
PÈÄ.com½Ð²Ù¡¦Ç¼´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.p-ban.com/order/shipping.html
