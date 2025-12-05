Masan Consumer¡¢¥Ûー¥Á¥ß¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¾å¾ì¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÈ¯É½¡§ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëFMCG´ë¶È¡¢Íø±×¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨Ìó20%¤ò°Ý»ý
¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¢2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- Masan Group¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëMasan Consumer Corporation¡ÊUPCoM: MCH¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¡ÖMCH¥íー¥É¥·¥çー - HOSE°Ü¹ÔÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ûー¥Á¥ß¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖHOSE¡×¡Ë¤Ø¤Î¾å¾ì¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢HOSE¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò2025Ç¯12·î¤Ë·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¡¢Ãæ´ÖÁØ¤Î³ÈÂç¡¢¤½¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê¾ÃÈñºâ¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¹â²óÅ¾¾ÃÈñºâ¡Ê°Ê²¼¡ÖFMCG¡×¡Ë¥»¥¯¥¿ー¤¬¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÆþ¤ëÃæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Masan Consumer¤Ï2025Ç¯12·î¤ËHOSE¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Masan Consumer¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¹ÈÏ¤ÊFMCG¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Kantar Worldpanel¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î98%¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¤Ä¤ÎMasan ConsumerÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢µû¾ß¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¥Á¥ê¥½ー¥¹¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Òー¡¢¥³ー¥ÒーÉ÷Ì£¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Ä´Ì£ÎÁ¤ª¤è¤Ó´ÊÊØ¿©ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó80%¤Î¥·¥§¥¢¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÏÇä¾å¹â¤ÇÌó13%¤ÎCAGR¤òÃ£À®¤·¡¢¥Þ¥¯¥í´Ä¶¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ò23%°Ê¾å¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½ãÍø±×¤ÏÇ¯Î¨Ìó20%¤Î¥Úー¥¹¤ÇÊ£ÍøÀ®Ä¹¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¼ý±×ÎÏ¤¬°ìÃÊ¤È¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÄê¤·¤¿ºâÌ³¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢Masan Consumer¤ÏÇä¾å¹â¤ÇÆó·å¤ÎCAGR¡¢½ãÍø±×Î¨20%°Ê¾å¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÃ£À®¤¹¤ëÃÏ°è¤Î¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëFMCG´ë¶È¤Î°ì¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎºâÌ³À®²Ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿ÀïÎ¬ÅªÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎFMCG¶È³¦¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à²½¤¬½ÅÍ×¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Masan Consumer¤Ï¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÃÈñµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤È²ÁÃÍÄó°Æ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÑ³×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CHIN-SU¡ÊÄ´Ì£ÎÁ¥«¥Æ¥´¥êー¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¤Ä¤±¤À¤ì¡¢²¼Ì£Ä´Ì£ÎÁ¡¢Ä´ÍýÍÑ¥½ー¥¹¡¢Ä´ÍýºÑ¤ß¿©ÉÊ¤ò´Þ¤àÁí¹çÅª¤ÊÄ´Íý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢À¤ÂÓ¿»Æ©Î¨¤ª¤è¤Ó»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Omachi¡Ê´ÊÊØ¿©ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÏÌó10²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ»Ô¾ì¤«¤é¡¢Ìó170²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à´ÊÊØ¿©»Ô¾ì¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¾ÃÈñ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CHIN-SU¡¢Nam Ngu¡¢Omachi¡¢Kokomi¡¢Wake-Up 247¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇ¯´Ö1²¯¥É¥ëÄ¶¤ÎÇä¾å¤ò·×¾å¤·¡¢¹ç·×¤ÇÇä¾å¹â¤ÎÁý²ÃÊ¬¤ÎÌó70%¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ËÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤ÏÄÌ¾ï¡¢2Ç¯°ÊÆâ¤Ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¾å°Ì3°Ì¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦É¸½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Masan Consumer¤Î¿¼¤¤¾ÃÈñ¼ÔÍý²ò¤ÈÁ´¹ñ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¶¯ÎÏ¤ÊÎ®ÄÌÌÖ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2002Ç¯°Ê¹ß¡¢Æ±¼Ò¤Ï1,200°Ê¾å¤Î¿·À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯～2024Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤¬Çä¾å¹â¤ÎÌó20%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó50Ëü¤ÎÅÁÅýÅª¾®ÇäÅ¹¤È1Ëü¤Î¶áÂåÅª¾®ÇäµòÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥êー¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ðÈ×¤Î¾å¤Ë¡¢Masan Consumer¤Ï2024Ç¯¤Ë¡ÖRetail Supreme¡×¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼Â¹Ô´ÉÍý¤Î¶¯²½¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Î»ëÇ§À¤ÎÉ¸½à²½¡¢ºß¸Ë¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Åý¹ç¥Çー¥¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÉÊÂ·¤¨·×²è¤Î¹âÅÙ²½¡¢ÄÄÎó¸úÎ¨¤ÎºÇÅ¬²½¡¢ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WinCommerce¤¬Å¸³«¤¹¤ëWinMart/WinMart+/WiN¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Îµ¬ÌÏ¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢MCH¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿×Â®¤Ê¸¡¾Ú¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÄ´À°¡¢»Ô¾ìÅêÆþ¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ëÃ»½Ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Retail Supreme¤¬Á´¹ñ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Masan Consumer¤¬1²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿Ê²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë»ýÂ³Åª¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Masan Consumer¤Ï³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó15²¯¥É¥ë¤Î¸½¶âÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äÎ®ÄÌÌÖ³ÈÂç¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¸Ç¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íーÁÏ½ÐÎÏ¤È»ýÂ³Åª¤Ê¼ý±×À¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¾ÃÈñºâ¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Ä¹À¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥ÖÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»ñ»º¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ»Ô¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Masan Consumer¤ÏÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò´Þ¤à26¤Î¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤ò³ÈÂç¤·¡¢¡ÖGo Global¡×ÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ»ö¶È¤Ï2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÌó16%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÌó30%¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ»ö¶È¤ÎÇä¾å¹½À®Èæ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î1%¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï5%¤Ø¤È¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ´üÅª¤Ë¤Ï10～20%¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HOSE¾å¾ì - Æ©ÌÀÀ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È
¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢·ø¸Ç¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à²½ÀïÎ¬¡¢¿¼¤¤Î®ÄÌÌÖ¡¢¶¯¿Ù¤ÊºâÌ³´ðÈ×¡¢¤½¤·¤Æ·Ð¸³ËÉÙ¤Ê·Ð±Ä¿Ø¤òÍ¤¹¤ëMasan Consumer¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àºÇÂç¤«¤ÄºÇ¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¤¢¤ëHOSE¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤Ê³ô¼ç²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£HOSE¤Ø¤Î¾å¾ì¤Ï¡¢Masan Consumer¤¬¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹â¿å½à¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¾å¾ì¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¾Ï¤òÀÚ¤ê³«¤¯½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤âMasan Consumer¤ÏÀïÎ¬Åª´ðÈ×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ª¤è¤Ó³ô¼ç¤Ø»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
