¡Ú¹ñÆâ½é¡Û½Ð»º¸å¤Î¿¼¹ï¤Ê¸å°ä¾É¡ÖÁíÇÓÝõ¹ÐÍÍÊÑ·Á¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¹©æêÌçÂ¤Àß¤¬ÉÔÍ×¤Ê¿·¼£ÎÅË¡¡Ö²ñ±¢ÂÎºÆ·ú½Ñ¡×¤ÎÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§Ä¹²¬µþÉÂ±¡¤Î¸¦µæ¡¢¹ñºÝ»ï¡ÖSurgery Today¡×¤Ë·ÇºÜ
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥È¥é¥ë¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÃæÀîÎ´ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤ÎÄó·È°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡¢°åÎÅË¡¿ÍÁí¿´²ñ Ä¹²¬µþÉÂ±¡¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜÄ¹²¬µþ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§¿å¹õÃÎ¹Ô¡Ë¤Î³°²Ê¥Áー¥à¤¬¡¢·ÐçµÊ¬ÊÚ¸å¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æµ©¤ÊºÇ½ÅÅÙ²ñ±¢Â»½ý¡ÖÁíÇÓÝõ¹ÐÍÍÊÑ·Á¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ·Ð¸³¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¸¦µæÏÀÊ¸¤¬¹ñºÝÅª¤Ê±ÑÊ¸»ï¡ØSurgery Today¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¿Í¹©æêÌç¤òÂ¤Àß¤»¤º¤Ë°ì´üÅª¤Ë½¤Éü¤¹¤ë¡Ö²ñ±¢ÂÎºÆ·ú½Ñ¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¼£ÎÅÀ®ÀÓ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¾ÉÎã¡Ê7¾ÉÎã¡Ë¤Î¼£ÎÅÀ®¸ùÎã¤ÎÊó¹ð¤Ï¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â´õ¾¯¤ÊÃÎ¸«¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¼£ÎÅ¥×¥í¥È¥³¥ë³ÎÎ©¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡Û
ÁíÇÓÝõ¹ÐÍÍÊÑ·Á¤È¤Ï
ÁíÇÓÝõ¹ÐÍÍÊÑ·Á¤Ï¡¢·Ðç´Ê¬ÊÚ»þ¤Ë²ñ±¢Éô¤¬½ÅÅÙ¤ËÂ»½ý¤·¡¢ç´¤ÈæêÌç¤Î¶³¦¤¬´°Á´¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ°ì¤Ä¤Î³«¸ýÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶Ë¤á¤Æµ©¤Ê»º²Ê¹çÊ»¾É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÊØ¼º¶Ø¡¢ËýÀÅª¤Êç´¤ÎºÙ¶Ý´¶À÷¡¢ÀÀ¸³è¤Ø¤Î»Ù¾ã¤Ê¤É¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾ÉÎãÊó¹ð¤¬»¶È¯Åª¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¼£ÎÅ¥×¥í¥È¥³¥ë¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤«¤éÅö±¡¤ò¼õ¿Ç¤µ¤ì¤ë´µ¼ÔÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¾¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¡Ö¼£ÎÅÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¿Í¹©æêÌç¤ÎÂ¤Àß¤òÈ¼¤¦¼£ÎÅ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤âÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö±¡³°²Ê¤Ï¹¤¯ËÜ¼À´µ¤Î·Ð¸³¤ò¼þÃÎ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼ÔÍÍ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨ËÜ¸¦µæ¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ¡Û
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤«¤é2024Ç¯9·î¤Î´ü´Ö¤ËÅö±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿ÁíÇÓÝõ¹ÐÍÍÊÑ·Á¤Î´µ¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ñ±¢ÂÎºÆ·ú½Ñ¤Î¼£ÎÅÀ®ÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö±¡¤Ç¤Ï¡¢¿Í¹©æêÌç¤òÂ¤Àß¤»¤º¤Ë°ì´üÅª¤Ë²ñ±¢Éô¤òºÆ·ú¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÀ®ÀÓ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¸¦µæ¤Î°ÕµÁ¡Û
ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Îµ©¤ÊÉÂÂÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í¹©æêÌç¤òÂ¤Àß¤·¤Ê¤¤¼£ÎÅË¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¼£ÎÅÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤â¡¢ÀìÌçÅª¤Ê³°²Ê¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ÉÎã¤ò´Þ¤à¸¦µæ¤äÄ¹´üÅª¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¼£ÎÅË¡¤ÎÍ¸úÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¸¡¾Ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤Ø
¤³¤ÎÉÂÂÖ¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¹¤¬¡¢Îà»÷¾ÉÎã¤Ë¤´Áø¶ø¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¼£ÎÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤Ø¤Î¾Ò²ð¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
´µ¼ÔÍÍ¡¦¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ø
·Ðç´Ê¬ÊÚ¸å¤Î½ÅÅÙ²ñ±¢Â»½ý¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀìÌç°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ÇºÜÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡§
"Perineal Body Reconstruction Surgery for Cloaca-like Deformity Following Vaginal Delivery: A Case Series of Seven Patients"
Ãø¼Ô¡§
Â¼¾å¹Ì°ìÏº¹¡¢À¾Â¼ÍÈþ²¡¢¿å¹õÃÎ¹Ô¹
¹°åÎÅË¡¿ÍÁí¿´²ñ Ä¹²¬µþÉÂ±¡ ³°²Ê
²¼¢²ì°å²ÊÂç³Ø ³°²Ê³Ø¹ÖºÂ
·ÇºÜ»ï¡§
Surgery Today¡ÊÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñ±ÑÊ¸»ï¡Ë
Surg Today (2025).
https://doi.org/10.1007/s00595-025-03193-w
·ÇºÜÆü¡§ 2025Ç¯11·î21Æü
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°åÎÅË¡¿ÍÁí¿´²ñ Ä¹²¬µþÉÂ±¡
¢©617-0824 µþÅÔÉÜÄ¹²¬µþ»ÔÅ·¿À1-20-10
TEL: 075-955-1151
FAX: 075-955-4941
Ã´Åö°å»Õ¡§ ³°²Ê Â¼¾å¹Ì°ìÏº¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
Email: nagaokakyohp-mura@athena.ocn.ne.jp
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
ÁíÇÓÝõ¹ÐÍÍÊÑ·Á
·Ðç´Ê¬ÊÚ»þ¤Î½ÅÅÙÂ»½ý¤Ë¤è¤ê¡¢ç´¤ÈæêÌç¤Î¶³¦¤¬´°Á´¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ°ì¤Ä¤Î³«¸ýÉô¤È¤Ê¤ë¾õÂÖ¡£
²ñ±¢ÂÎ
ç´¤ÈæêÌç¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÁÈ¿¥¹½Â¤¤Ç¡¢¹üÈ×Äì¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê²òË¶³ØÅª¹½Â¤¡£
Ä¾Ä²ç´áñ
Ä¾Ä²¤Èç´¤Î´Ö¤Ë°Û¾ï¤Ê¸òÄÌÏ©¡Ê·ê¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡£
¡ÒÄ¹²¬µþÉÂ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
Åö±¡¤Ï¡¢1980Ç¯¤Î³«Àß°Ê¹ß¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¤¤¤Î¤Á¤Ë°Â¿´¤È¾Ð´é¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î²¼¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿°åÎÅÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É÷¼Ù¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¦Æü¾ïÅª¤Ê³°½ý¤äæêÌç¼ê½Ñ¤Ê¤ÉÈ¯¾ÉÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¼À´µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¦À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¡¦ÀÔ¿ñ¾®Ç¾ÊÑÀ¾É¤Ê¤É¤Î¿À·ÐÆñÉÂ¤ä²ñ±¢Îö½ý¸å¤Î¿ÇÎÅ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¿ÇÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²ñ±¢Îö½ý¤ËÈ¼¤¦Ä¾Ä²ç´áñ¤Î¼ê½Ñ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¹â¤¤¾ÉÎã¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é´µ¼ÔÍÍ¤¬Íè±¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò°åÎÅË¡¿Í Áí¿´²ñ Ä¹²¬µþÉÂ±¡¡Ó
½ê ºß ÃÏ¡§µþÅÔÉÜÄ¹²¬µþ»ÔÅ·¿À1ÃúÌÜ20-10
¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¡§Æâ²Ê¡¦Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¡¦½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡¦ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡¦³°²Ê¡¦¾Ã²½´ï³°²Ê¡¦æêÌç³°²Ê¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó²Ê¡¦Êü¼ÍÀþ²Ê
ÉÂ ¾² ¿ô¡§°ìÈÌÉÂ¾² 97¾²
U R L¡§https://www.nagaokakyo-hospital.or.jp/
