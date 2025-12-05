¡ÚÀîºê½Å¹©¥°¥ëー¥× ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¼êÇÛ¥µー¥Ó¥¹ Z-Leg(TM)︎¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ 2026 F1 ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡Á÷·Þ¥µー¥Ó¥¹
»ÈÍÑµ¡¼ï°ìÎã
¥¤¥áー¥¸
¥Ï¥¤¥äー¤ÇÌ¾¸Å²°¶õ¹Á¤Þ¤Ç
Àîºê½Å¹©¥°¥ëー¥×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¼êÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡ÖZ-Leg(TM)︎¡Ê¥¼ー¥¿¡¦¥ì¥°¡Ë¡×¤Ï¡¢Îë¼¯¥µー¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¡Ê2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£³Æü´Ö¡Ë¤µ¤ì¤ë¡Ö2026 FIA F1 À¤³¦Áª¼ê¸¢¥·¥êー¥º ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ìー¥¹¡ÊF1 ÆüËÜ GP¡Ë¤Î´ÑÀï¼Ô¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤È¥Ï¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢º®»¨¤ä½ÂÂÚ¤ò²óÈò¤·¡¢Ä¾ÀÜ¥µー¥¥Ã¥ÈÆâ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢ÃåÎ¦¸å¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¥«ー¤Ç¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¿ôÊ¬¤ÇÅþÃå¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î°ÜÆ°¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤â³ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê°ÜÆ°¤ÇÂÚºß»þ´Ö¤ò¤è¤êÄ¹¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÅö¼Ò¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼êÇÛÂå¹Ô¤Ï¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û¡¡¡¡¡¡220Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¥Á¥ãー¥¿ー¡Ü¥Ï¥¤¥äー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¡Ú¹ÔÄø(Îã)¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡Ê±ýÏ©¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÉüÏ©¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡¢¤´¼«Âð¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥É¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö½Ð¸ý
¡¡¡¡¢¡¡¡Ê¥Ï¥¤¥äー¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡Ê¥·¥ã¥È¥ë¥«ー¡Ë¡¡
Ì¾¸Å²°¶õ¹Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Îë¼¯¥µー¥¥Ã¥È
¡¡¡¡¢¡¡¡Ê¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーÌó25Ê¬¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡Ê¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーÌó25Ê¬¡Ë
Îë¼¯¥µー¥¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¾¸Å²°¶õ¹Á
¡¡¡¡¢¡¡¡Ê¥·¥ã¥È¥ë¥«ー¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡Ê¥Ï¥¤¥äー¡Ë
¥Ñ¥É¥Ã¥¯¥¯¥é¥ÖÆþ¸ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡¢¤´¼«Âð¡¢Ì¾¸Å²°±Ø
¡¡～¥ìー¥¹´ÑÀï～
¡¡
¢£Z-Leg(TM)¤È¤Ï
¡ÖZ-Leg(TM)¡×¤Ï¡¢Àîºê½Å¹©¤Î¼ÒÆâ¸øÊçÀ©ÅÙ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤Ç¡¢°ÜÆ°¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢¶õ¤Î°ÜÆ°¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Î¼êÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
ËÜ¥×¥é¥ó¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Àîºê½Å¹©¥°¥ëー¥×¤ÎÀî½Å´ôÉì¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê´ôÉì¸©ÃÎ»öÅÐ
Ï¿Î¹¹Ô¶È 2-361 Î¹¹Ô¶ÈÌ³¼è°·´ÉÍý¼Ô ËÙ°æÃÎ¹°¡Ë¤ÎÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.z-leg.com/¡Ë
¤Ç¤ª¼õ¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
Z-Leg(TM)¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁÐÈ¯¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÎºÎÍÑ¡§¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò2´ðÅëºÜ¤·¤¿ÁÐÈ¯µ¡¡ÊÎã¡§BK117¥·¥êー¥º¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ß»þ¤Ë¤â°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤±¿¹ÒÂÎÀ©¡§¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤ä¾ÃËÉ¡¦ËÉºÒ¥Ø¥ê¤Î±¿¹Ò¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¹Ò¶õ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤ÈÄó·È¤·¡¢¸·³Ê¤Ê°ÂÁ´´ÉÍý´ð½à¤Î¤â¤È¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂåÂØ¼êÃÊ¤ÎÄó¶¡¡§Å·¸õÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬Èô¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥¥Ï¥¤¥äー¤Ê¤É¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î³Î¼Â¤Ê°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Àîºê½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡ÖZ-Leg(TM)︎¡×
Àîºê½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÁÏÎ©°ÊÍè128Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¤ÎÉý¹¤¤»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¡¢
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¾ï¤ËÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨
¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î
¿Í¡¹¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Àîºê½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.khi.co.jp/
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Àî½Å´ôÉì¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥¨¥¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡±Ä¶È½ê
¡Ê´ôÉì¸©ÃÎ»öÅÐÏ¿Î¹¹Ô¶È¡¡Âè2-361¹æ¡Ë
¢©504-8710
´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»ÔÀîºêÄ®£±ÈÖÃÏ
https://www.z-leg.com/
z-leg.info@global.kawasaki.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.z-leg.com/