Á´¤Æ¤Î¤Ä¤¯¤Ð»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤Ä¤¯¤Ð»ÔµÙÆüÌë´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµÞ´µ¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ðー¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£½Ó°ìÏº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÅö¼Ò¤Î±ó³Ö°åÎÅ¥¢¥×¥êLEBER¡Ê¥êー¥Ðー¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤Ð»ÔµÙÆüÌë´Ö¾®»ù¥Ç¥¸¥¿¥ëµÞ´µ¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¾®»ù¤«¤éÁ´Ç¯Îð¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¯¤Ð»ÔµÙÆüÌë´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµÞ´µ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¿ÇÎÅ»þ´Ö³°¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤è¤ë±ó³Ö°åÎÅ¥¢¥×¥êLEBER¤ò³èÍÑ¤·°åÎÅÁêÃÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤Ä¤¯¤Ð»ÔÌò½êHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/kenkoiryo/22846.html
¢£±ó³Ö°åÎÅ¥¢¥×¥êLEBER¡Ê¥êー¥Ðー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
24»þ´Ö365Æü¥¹¥Þ¥Û¤Ç°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß440¿Í°Ê¾å¤Î°å»Õ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë´ÖµÙÆü¤ÎµÞ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ°å»Õ¤Ëµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ46¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç½»Ì±¸þ¤±¤Ë°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¸þ¤±°åÎÅÁêÃÌ¥¢¥×¥ê¡ÖLEBER¡Ê¥êー¥Ðー¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ËËèÆü¤Î·ò¹¯´Ñ»¡¡¢½Ð⽋ÀÊÅù¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖLEBER for School¡×¡Ê6¥«¹ñ¸ìÂÐ±þ¡Ë¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ËÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î°åÎÅÁêÃÌ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡ÖLEBER for Business¡×¡Ê6¥«¹ñ¸ìÂÐ±þ¡Ë¤âÁ´¹ñ¤ÇÆ³Æþ³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ðー¤Ï2017Ç¯2·î¤Ë±ó³Ö°åÎÅÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦ÌÜÅª¤Ë¤ÆÁÏÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡£¤É¤³¤Ç¤â¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡£¡×¤ò¿®Ç°¤Ë·Ç¤²¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò²ñ¼Ò³µÍ×¡Ó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ðー
½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¾¾Âå4ÃúÌÜ2ÈÖ7¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§°ËÆ£¡¡½Ó°ìÏº
ÀßÎ©¡§2017Ç¯2·î
URL¡§https://www.leber.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ó³Ö°åÎÅ¥¢¥×¥ê¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¡Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ðー¡¡¹ÊóÃ´Åö
ÅÅÏÃ¡§029-896-6263¡ÊÊ¿Æü10:00~12:00¡¢14:00~17:00¡Ë
¥áー¥ë¡§info@leber.jp