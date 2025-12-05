RECORE¡¢Shopify¸þ¤±¡ÖRECORE¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥¢¥×¥ê¡×¤ò¿·µ¬¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒRECORE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£½¨Ê¿¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¾®Çä¡¦¥ê¥æー¥¹¶È³¦¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRECORE¡Ê¥ê¥³¥¢¡Ë¡×¤Î¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ShopifyÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖRECORE¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥¢¥×¥ê¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÈEC¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎO2O¡ÊOnline to Offline¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥§ー¥º1¤Ç¤Ï¡Ö³ÆÅ¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤òShopify¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢EC¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¼Ô¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËºÇ´ó¤êÅ¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¹ØÇãÆ³Àþ¤ÎºÇÅ¬²½¤ÈÍèÅ¹Â¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤ÈÆÃÄ¹
¶áÇ¯¡¢¾®Çä¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞ¤ÈEC¤ÎÊ¬ÃÇ¡×¤¬¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÁË³²Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¡¦OMOÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖRECORE¡ßShopify¡×¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- Shopify¤Ø¤Î¿·µ¬¾¦ÉÊ½ÐÉÊ
- Å¹ÊÞ¤ÈShopify¤Îºß¸ËÏ¢·È
- ¾¦ÉÊ¥Þ¥¹¥¿Ï¢·È
- ²ñ°÷¥Ý¥¤¥ó¥ÈÏ¢·È
- Å¹ÊÞ¡¦EC²£ÃÇ¤Î²ñ°÷¥é¥ó¥¯¥·¥¹¥Æ¥à
- ²ñ°÷¥é¥ó¥¯¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¤ä¥»ー¥ëÀßÄê
- Shopify¥Þ¥¤¥Úー¥¸¾å¤Ç¤Î²ñ°÷¥Ðー¥³ー¥ÉÉ½¼¨
º£²ó¤Î¡ÖRECORE¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¹ÊÞºß¸Ë¤Î²Ä»ë²½¤¬¼Â¸½¡£EC¤«¤é¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÁ÷µÒ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢½¾Íè¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤ò°ìÊâ¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»öÎã
2025/12/06 Open¤ÎyuhakuÂçºå¿´ºØ¶¶Å¹
¤¹¤Ç¤ËÅö¼Ò¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¹âµé¥ì¥¶ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Öyuhaku¡×¤Î¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¥¢¥×¥ê¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤ÈEC¤ò¸Ù¤¤¤Àºß¸Ë³ÎÇ§¡¦ÈÎÇä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢¡ÖRECORE¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥Õ¥§ー¥º1¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï°Ê²¼¤Î³ÈÄ¥¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Å¹Æ¬¼õ¤±¼è¤ê¥µー¥Ó¥¹¡ÊBOPIS: Buy Online, Pick-up In Store¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ
- Å¹ÊÞ¡¦EC¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿OMO»Üºö¤Î¿ä¿Ê
- ¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊCRMÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÂÎ¸³¤Î¼Â¸½
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖRECORE¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥¢¥×¥ê¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëEC³ÈÄ¥¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¾®Çä¶È¤Î¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¡¦OMOÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¢¥×¥ê¤ÏRECOREÍøÍÑ¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
RECORE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
RECORE¡Ê¥ê¥³¥¢¡Ë¤Ï¡¢¾®Çä¡¦¥ê¥æー¥¹¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£POS¡¢ºß¸Ë¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¡¢ECÏ¢·È¡¢ÌÈÀÇÈÎÇä¡¢BOPIS¡¢²ñ°÷¥é¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Åý¹çµ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤³ÈÄ¥À¤ÈAPIÏ¢·ÈÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤äBI¥Äー¥ë¡¢ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·ø～Âç¼ê¤Î¾®Çä¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤«¤é¥ê¥æー¥¹»ö¶È¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Æ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¾®Çä¶È¤Î¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ RECORE for Retail ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://recore-pos.com/retail/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒRECORE
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔËÄÅÄ®9-22 ÂçÆ±Ìç¥Ó¥ë7F
Åìµþ»Ù¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî1-8-15 W¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£½¨Ê¿
ÀßÎ©¡§2016Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¾®Çä¡¦¥ê¥æー¥¹¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRECORE¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦¥Õ¥ê¥Þ/EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRECORE EC¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦RECORE logi¡¢RECORE¤µ¤µ¤²Âå¹Ô¡¢RECORE½ÐÉÊÂå¹Ô
¡¦RECORE¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢RECORE¥ê¥æー¥¹»²Æþ»Ù±ç