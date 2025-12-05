ÆüËÜ¤ÎÊÝ·òÂÎ°é¶µ°÷¸þ¤±Êñ³çÅªÀ¶µ°é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òºîÀ®
½çÅ·Æ²Âç³ØÊÝ·ò´Ç¸î³ØÉô¤Î¸÷ÉðÃÒÈþ¹Ö»Õ¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÂÎ°é·Ï¤Îº´Æ£µ®¹°¶µ¼ø¡ÊËÜ¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ James Madison University¤ÎCathy McKay ¶µ¼ø¤é¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¹â¶µ°÷ÂÐ¾Ý¤ÎÊñ³çÅªÀ¶µ°é¡ÊCSE¡Ë(¡ö1)¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ»Õ¶µ°é¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òºîÀ®¤·¡¢¶µ°÷¤Î³Ø½¬À®²Ì¤ò¼ÁÅª¸¦µæÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸÷Éð»á¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ»Õ¶µ°é¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºîÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤äÀË½ÎÏËÉ»ß¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤òÆüËÜ¤Î³Ø¹»¸½¾ì¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÃÎ¸«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÏÀÊ¸¤ÏMulticultural Learning and Teaching¡ÊDe Gruyter¼Ò¡Ë»ï¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤Ë2025Ç¯11·î5ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¶µ°÷¸þ¤±CSE¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¹ñºÝ»ï¤Ë³Ø½ÑÈ¯¿®¡£
- ¸½¼Â¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´ð¤Å¤¯¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ç»ØÆ³ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò»î¤ß¤¿¡£
- ¥¢¥ó¥É¥é¥´¥¸ーÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¤Ç¶µ°÷¤Î¼«Î§Åª³Ø¤Ó¤òÂ¥¿Ê¡£
ÇØ·Ê
ÆüËÜ¤ÎÊÝ·òÂÎ°é¶µ°÷¤Ï¡¢À¤ÎÀ¸Êª³ØÅªÂ¦ÌÌ¤«¤é¡¢ÃæÀä¡¢À¹ÔÆ°¡¢ÀÈï³²¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤Ê¤É¡¢À¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤ÆâÍÆ¤ò°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»ØÆ³¾å¤ÎÉéÃ´¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¶µ°é¤Ø¤Î¼Ò²ñÅªµÄÏÀ¤äÊÝ¸î¼Ô¡¦´ÉÍý¿¦¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢¼ø¶È¼ÂÁ©¤Ë¼«¿®¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¤¶µ°÷¤âÂ¿¤¯¡¢À¸ÅÌ¤Î¸ÄÊÌ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ±þ¤ä¶µ°é³èÆ°¤ÎÀß·×¤Ë¤âº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Ç§ÃÎÅª¡¦¾ð½ïÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¡¦¼Ò²ñÅªÂ¦ÌÌ¤òÅý¹çÅª¤Ë°·¤¦CSE¤Ï¡¢³Ø½¬¼Ô¤Î¼«¸Ê·èÄê¤ä¼çÂÎÅªÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ë¶µ°é¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ËÍ¸úÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏCSE¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°÷¤ÎÎÏÎÌ·ÁÀ®¤ò»Ù¤¨¤ë¸¦½¤¤ÎÀ°È÷¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÊÝ·òÂÎ°é¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·¿CSE¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î³Ø½¬·Ð¸³¤ò¼ÁÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°÷¸¦½¤¤Î²þÁ±¤Ë»ñ¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤ÇÊÝ·òÂÎ°é¤òÃ´Åö¤¹¤ë¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¶µ°÷¸þ¤±¤ÎCSE¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à ¤ò³«È¯¤·¡¢¼õ¹Ö¤·¤¿¶µ°÷6Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë³Ø½¬·Ð¸³¤ò¼ÁÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥É¥é¥´¥¸ーÍýÏÀ¡ÊÀ®¿Í³Ø½¬ÍýÏÀ¡Ë(¡ö2)¤ò´ðÈ×¤ËÀß·×¤·¤¿7¤Ä¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¥¸¥åー¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢³Æ¶µ°÷¤Ë60～90Ê¬¤ÎÈ¾¹½Â¤²½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー(¡ö3)¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µºà¤Ë¤Ï¡¢ÀË½ÎÏ¡¢ÀÅªÆ±°Õ¡¢¥Ñ¥Ñ³è¡¢LGBTQ¡¢Í½´ü¤»¤ÌÇ¥¿±¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤Î¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¤ò·ÑÂ³ÅªÈæ³ÓË¡¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢£±.À¸ÅÌ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¦¤ëÀÅª¥ê¥¹¥¯¹ÔÆ°¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¡¢£².¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤¬¸¦½¤¤Ë¤ª¤±¤ëÈãÈ½Åª»×¹Í¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡¢£³.À¸ÅÌ¤¬ÉÔ°Â¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤¬Ãê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¶µ°÷¤Î¼«Î§Åª³Ø½¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óCSE¸¦½¤¤ÎÍÍÑÀ¤ò¼¨¤·¤¿¹ñÆâ½é¤ÎÃÎ¸«¤Ç¤¢¤ê¡¢À¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤È¶µ°÷¸¦½¤¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÅÀ¤Ç°ÕµÁ¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Þ£±¡§ËÜ¸¦µæ¤Î¥â¥¸¥åー¥ëÆâÍÆ
ËÜ¸¦µæ¤ÇÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óCSE¸¦½¤¤Ï¡¢ÀË½ÎÏ¡¢ÀÈï³²ÂÐ±þ¡¢Í½´ü¤»¤ÌÇ¥¿±¡¢LGBTQ¡¢·î·Ð¤Ê¤É¡¢ÃæÅù¶µ°éÃÊ³¬¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ëÎÎ°è¤ò7¤Ä¤Î¥â¥¸¥åー¥ë¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´ð¤Å¤¯¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤äÂÐÏÃ·¿¶µºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶µ°÷¤¬¼«Î§Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜ¸¦µæ¤Ç³«È¯¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ï¡¢¶µ°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¤ò³Ø¤Ù¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊÝ·òÂÎ°é¶µ°÷¤ä³ØµéÃ´Ç¤¡¢ÍÜ¸î¶µÍ¡¤ØÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¡¢³Ø¹»¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ØÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶µ°÷¤Î¥Ó¥êー¥Õ¡Ê¹Í¤¨¡Ë¤ÎÊÑÍÆ¤¬¼ÂºÝ¤Î¼ø¶È²þÁ±¤äÀ¸ÅÌ¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ëÀ¶µ°é¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢³Ø¹»¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÑ¸ì²òÀâ
*1 Êñ³çÅªÀ¶µ°é¡ÊCSE¡Ë¡§ ¡Ö¹ñºÝ¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¶µ°é¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¤Ë±è¤Ã¤¿À¤³¦´ð½à¤ÎÀ¶µ°é¤Î¤³¤È¡£Æ±¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤äÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ê£×£È£Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿À¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÅªÉ¸½à¤È¤Ê¤ë¼ê°ú½ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ²ÝÂê¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³çÅªÀ¶µ°é¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢²Ê³ØÅª¤ËÀµ³Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¿Í¸¢¤ä¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿À¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¡¢ÂÖÅÙ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡¢Ç¯Îð¤äÀ®Ä¹¤ËÂ¨¤·¤Æ¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë´ð¤Å¤³Ø½¬¤¹¤ë¸¢Íø¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
*2 ¥¢¥ó¥É¥é¥´¥¸ーÍýÏÀ¡ÊÀ®¿Í³Ø½¬ÍýÏÀ¡Ë¡§ À®¿Í¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¼«Î§Åª¤Ë³Ø¤ÖÆÃÀ¤ò¼¨¤·¤¿À®¿Í³Ø½¬ÍýÏÀ¡£³Ø½¬ÆâÍÆ¤ÎÉ¬Í×À¤òÍý²ò¤·¤¿ºÝ¤Ë³Ø½¬¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¼ÂÁ©¤ËÌòÎ©¤Ä³Ø¤Ó¤òµá¤á¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£
*3 È¾¹½Â¤²½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§ ·è¤á¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤òÍÑ¤¤¤Ä¤Ä¡¢»²²Ã¼Ô¤Î²óÅú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¼ÁÌä¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¼ÁÅª¸¦µæ¼êË¡¡£¶µ°÷¤Î·Ð¸³¤ä»×¹Í¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦µæ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶µ°÷¼«¿È¤Îæ·ÃÑ¿´¤äÄñ¹³´¶¤¬À¶µ°é¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÊÝ·òÂÎ°é¶µ°÷¤¬À¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¹îÉþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤ò³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤ÏÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤ÆâÍÆ¤â¡¢¶µ»Õ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¡×°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤À¶µ°é¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶ÃøÏÀÊ¸
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Multicultural Learning and Teaching¡ÊDe Gruyter¼Ò¡Ë»ï¤Ë2025Ç¯11·î5ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ Learning experiences of Japanese health and physical education teachers in online comprehensive sexuality education program
¥¿¥¤¥È¥ë(ÆüËÜ¸ìÌõ)¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊñ³çÅªÀ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÊÝ·òÂÎ°é¶µ°÷¤Î³Ø½¬·Ð¸³
Ãø¼Ô¡§Takahiro Sato11), Chie Kataoka1), Tomomi Mitsutake2), Cathy McKay3)
Ãø¼Ô¡ÊÆüËÜ¸ìÉ½µ¡Ë¡§ º´Æ£µ®¹°1)¡¢ÊÒ²¬Àé·Ã1)¡¢¸÷ÉðÃÒÈþ2)¡¢Cathy McKay3)
Ãø¼Ô½êÂ°¡§ 1)ÃÞÇÈÂç³ØÂÎ°é·Ï¡¢2)½çÅ·Æ²Âç³ØÊÝ·ò´Ç¸î³ØÉô¡¡3)James Madison University
DOI: 10.1515/mlt-2025-0009¡¡¡¡¡¡
ËÜ¸¦µæ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ÎÊÝ·òÂÎ°é¶µ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸¦µæ¥Áー¥à¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡ÖÄ©ÀïÅª¸¦µæ¡ÊË¨²ê¡Ë¡×¤Î½õÀ®¡Ê²ÝÂêÈÖ¹æ21K18480¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£