¡ÚEC¶ÈÌ³¤Î½Ð²Ù¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¡Û¥ê¥æー¥¹ÆÃ²½·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWASABI SWITCH¡Ê¥ï¥µ¥Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡×¤¬¼«Æ°¤ÇÆ±º½èÍý¤ò¹Ô¤¦µ¡Ç½¤òÅëºÜ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âçµ×ÊÝÍµ»Ë¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹ÆÃ²½·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWASABI SWITCH¡Ê¥ï¥µ¥Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡×¤Î¿·µ¡Ç½¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¼«Æ°Æ±º½èÍý¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢EC±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð²Ù¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¶ÈÌ³Éé²Ù¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Æ°Æ±ºµ¡Ç½¤Î³µÍ×
¡ÖWASABI SWITCH¡×¤Ï¡¢°ì³ç½ÐÉÊ¡¦¼õÃí¡¢Çã¼è´ÉÍý¡¦ºß¸ËÏ¢·È¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ôEC¥âー¥ë±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÇä¾å¡¦Íø±×¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¥ê¥æー¥¹¶È³¦ÆÃ²½·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Îµ¡Ç½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤ò²þÁ±¤¹¤ë¼«Æ°ÃÍ²¼¤²µ¡Ç½¡¦¼«Æ°½ÐÉÊµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±º¤È¤Ï¡§1¤Ä¤ÎÊñÁõ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ°ì½ï¤ËÁ÷¤ë¡¢ºÊñºî¶È¤Î°ì´Ä¡£
¢£¼«Æ°Æ±º¤ÎÆÃÄ§¤È¥á¥ê¥Ã¥È
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤Ê¾ò·ïÀßÄê¡§
Æ±º¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÌ¾Á°
¡¦¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
¡¦¤ªÆÏ¤±Àè½»½ê
¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë²¼µ¤Î¤â¤Î¤¬ÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃíÊ¸Æü¤è¤ê²¿Æü°ÊÆâ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ü´ÖÀßÄê¤ä¡¢Æ±ºÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¼õÃí¤Î¡Ö´ð½à»þ´Ö¡×¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤Î´ü´ÖÆâ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃíÊ¸¤ò³Î¼Â¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò»ý¤ÄÃíÊ¸¤Î¤ßÆ±ºÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁ¡¦Âå°ú¤¼ê¿ôÎÁ¤Î¼«Æ°ºÆ·×»»¡§
Æ±º»þ¤ËÁ÷ÎÁºÆ·×»»½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ±º¹ç·×¤Î¾®·×¤¬¡ÖÁ÷ÎÁÌµÎÁ¾ò·ï¡×¤Î¶â³Û¤è¤ê¤â¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±º¸å¤ÎÁ÷ÎÁ¤ò¡Ö0¡×¤È¤·¡¢
¸ÜµÒ¤Ø¤Î²á¾ê¤ÊÁ÷ÎÁÀÁµá¤òËÉ¤®¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ËÌòÎ©¤Ä¾ò·ï¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±º»þ¤ËÂå°ú¤ÊýË¡¤È¼ê¿ôÎÁºÆ·×»»½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀßÄê¤·¡¢¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢²¼µ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼êºî¶È¤Îºï¸º¡¦½Ð²Ù¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡§
¼êºî¶È¤ÎÂ¿¤¤Æ±ººî¶È¤¬¼«Æ°½èÍý¤µ¤ì¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³±¿±Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Â°¿Í²½¥ê¥¹¥¯¤ÎÊ§¿¡¡§
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¾ò·ï¤Ê¤É¡¢Æ±º¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Â°¿Í²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò²ò¾Ã¡£
¥ëー¥ë²½¤µ¤ì¤¿¼«Æ°²½½èÍý¤Ë¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê°ú¤·Ñ¤®¤äÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£WASABI SWITCH¡Ê¥ï¥µ¥Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWASABI SWITCH¡×¤Ï¡¢EC¥âー¥ë±¿±Ä¤Î¶ÈÌ³¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥ê¥æー¥¹ÆÃ²½·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤¹¡£°ì³ç½ÐÉÊ¡¦¼õÃí¡¢Çã¼è´ÉÍý¡¦ºß¸ËÏ¢·È¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê£¿ô¥âー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¶ÈÌ³¤Î¸½¾õ¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÇä¾å¡¦Íø±×¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]
¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë :
https://wasabi-inc.biz/world-switch/case/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=auto_included
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³¤³°ÈÎÇä¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿±Û¶EC¸þ¤±EC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤¬°·¤¦¼Á¤ÎÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò¡¢³¤³°¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÈÎÇä¤Ç¤¤ë¹ñÆâ³°EC´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥æー¥¹¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÂ¥¤·¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¡¦·ÐºÑ¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥æー¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¤Î»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/151_1_29440b4893e96e22200b1cce3eac5ccd.jpg?v=202512050458 ]
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Ã´Åö¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó ¹ÊóÃ´Åö
TEL: 050-5838-3170¡ÊÂåÉ½¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=auto_included