¡ÚEC¶ÈÌ³¤Î½Ð²Ù¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¡Û¥ê¥æー¥¹ÆÃ²½·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWASABI SWITCH¡Ê¥ï¥µ¥Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡×¤¬¼«Æ°¤ÇÆ±º­½èÍý¤ò¹Ô¤¦µ¡Ç½¤òÅëºÜ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó


³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âçµ×ÊÝÍµ»Ë¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹ÆÃ²½·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWASABI SWITCH¡Ê¥ï¥µ¥Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡×¤Î¿·µ¡Ç½¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¼«Æ°Æ±º­½èÍý¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢EC±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð²Ù¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¶ÈÌ³Éé²Ù¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¼«Æ°Æ±º­µ¡Ç½¤Î³µÍ×

¡ÖWASABI SWITCH¡×¤Ï¡¢°ì³ç½ÐÉÊ¡¦¼õÃí¡¢Çã¼è´ÉÍý¡¦ºß¸ËÏ¢·È¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ôEC¥âー¥ë±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÇä¾å¡¦Íø±×¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¥ê¥æー¥¹¶È³¦ÆÃ²½·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Îµ¡Ç½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤ò²þÁ±¤¹¤ë¼«Æ°ÃÍ²¼¤²µ¡Ç½¡¦¼«Æ°½ÐÉÊµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¼«Æ°Æ±º­µ¡Ç½¤Ï¡¢³ÆEC¥âー¥ë¤ÇÊÌ¡¹¤ËÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¼õÃí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃíÊ¸¼è¤ê¹þ¤ß»þ¤Ë¼«Æ°¤ÇÆ±º­½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥âー¥ë¤ÎÀ­¼Á¤äÍî»¥»þ´ü¤Î¥º¥ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼êºî¶È¤Ç¤Î½èÍý¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿Æ±º­ºî¶È¤Î¼«Æ°½èÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£



Æ±º­¤È¤Ï¡§1¤Ä¤ÎÊñÁõ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ°ì½ï¤ËÁ÷¤ë¡¢º­Êñºî¶È¤Î°ì´Ä¡£


¢£¼«Æ°Æ±º­¤ÎÆÃÄ§¤È¥á¥ê¥Ã¥È

ËÜµ¡Ç½¤Ë¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


½ÀÆð¤Ê¾ò·ïÀßÄê¡§
Æ±º­¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢²¼µ­¤ÎÆâÍÆ¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÌ¾Á°
¡¦¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
¡¦¤ªÆÏ¤±Àè½»½ê

¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë²¼µ­¤Î¤â¤Î¤¬ÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ

¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃíÊ¸Æü¤è¤ê²¿Æü°ÊÆâ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ü´ÖÀßÄê¤ä¡¢Æ±º­ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¼õÃí¤Î¡Ö´ð½à»þ´Ö¡×¤òÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤Î´ü´ÖÆâ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃíÊ¸¤ò³Î¼Â¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥­¥ã¥ó¥»¥ë¡×¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò»ý¤ÄÃíÊ¸¤Î¤ßÆ±º­ÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Á÷ÎÁ¡¦Âå°ú¤­¼ê¿ôÎÁ¤Î¼«Æ°ºÆ·×»»¡§
Æ±º­»þ¤ËÁ÷ÎÁºÆ·×»»½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
Æ±º­¹ç·×¤Î¾®·×¤¬¡ÖÁ÷ÎÁÌµÎÁ¾ò·ï¡×¤Î¶â³Û¤è¤ê¤â¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±º­¸å¤ÎÁ÷ÎÁ¤ò¡Ö0¡×¤È¤·¡¢
¸ÜµÒ¤Ø¤Î²á¾ê¤ÊÁ÷ÎÁÀÁµá¤òËÉ¤®¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ËÌòÎ©¤Ä¾ò·ï¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Æ±º­»þ¤ËÂå°ú¤­ÊýË¡¤È¼ê¿ôÎÁºÆ·×»»½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀßÄê¤·¡¢¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢²¼µ­¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



¡¦¼êºî¶È¤Îºï¸º¡¦½Ð²Ù¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡§
¼êºî¶È¤ÎÂ¿¤¤Æ±º­ºî¶È¤¬¼«Æ°½èÍý¤µ¤ì¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³±¿±Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¡¦Â°¿Í²½¥ê¥¹¥¯¤ÎÊ§¿¡¡§


¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¾ò·ï¤Ê¤É¡¢Æ±º­¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Â°¿Í²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò²ò¾Ã¡£
¥ëー¥ë²½¤µ¤ì¤¿¼«Æ°²½½èÍý¤Ë¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê°ú¤­·Ñ¤®¤äÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£WASABI SWITCH¡Ê¥ï¥µ¥Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡ÖWASABI SWITCH¡×¤Ï¡¢EC¥âー¥ë±¿±Ä¤Î¶ÈÌ³¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥ê¥æー¥¹ÆÃ²½·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤¹¡£°ì³ç½ÐÉÊ¡¦¼õÃí¡¢Çã¼è´ÉÍý¡¦ºß¸ËÏ¢·È¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê£¿ô¥âー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¶ÈÌ³¤Î¸½¾õ¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÇä¾å¡¦Íø±×¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£


[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]


¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë :
https://wasabi-inc.biz/world-switch/case/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=auto_included


¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

³¤³°ÈÎÇä¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿±Û¶­EC¸þ¤±EC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤¬°·¤¦¼Á¤ÎÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò¡¢³¤³°¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÈÎÇä¤Ç¤­¤ë¹ñÆâ³°EC´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¥ê¥æー¥¹¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÂ¥¤·¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶­¡¦·ÐºÑ¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥æー¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¤Î»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/151_1_29440b4893e96e22200b1cce3eac5ccd.jpg?v=202512050458 ]


ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»


Ã´Åö¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó ¹­ÊóÃ´Åö
TEL: 050-5838-3170¡ÊÂåÉ½¡Ë



¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=auto_included