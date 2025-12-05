¤¹¤·¤Ï‟²¹ÅÙ¡É¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¡ª¡¡Í½Ìóº¤Æñ¡Øò¿¤Ê¤ó¤Ð¡ÙÅ¹¼ç¤¬½é¸ø³«¤¹¤ë¡¢°®¤ê¤ÎÍýÏÀ¤Èµ»Ë¡¤È¤Ï¡©
¡¡Í½Ìóº¤ÆñÅ¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¾ðÇ®ÂçÎ¦¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¡Øò¿¤Ê¤ó¤Ð¡ÙÅ¹¼ç¤ÎÆñÇÈ±Ñ»Ë»á¤¬¡¢¤¹¤·¤ÎÅ¯³Ø¤Èµ»½Ñ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿½é¤ÎÀìÌç½ñ¡Ø¤¹¤·¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë ― ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¹¾¸ÍÁ°¡¢ò¿¤Ê¤ó¤Ð¤ÎÉ½¸½ ―¡Ù¤ò°°²°½ÐÈÇ¤è¤ê´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆñÇÈ»á¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö²¹ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°®¤ê¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¹¤·¥À¥Í¤Î»Å¹þ¤ß¡¢°®¤ê¤Îµ»½Ñ¡¢¼òºè¡¢¥³ー¥¹¹½À®¡¢ÁÇºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤Þ¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¿¦¿Í¤ËÉ¬Í×¤ÊÍýÏÀ¤È¼ÂÌ³¤òÉý¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿‟¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð·¿¡É¤Î¤¹¤·ËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ê¹©Äø¼Ì¿¿¤ÈÍýÏÀ²òÀâ¤Ç¡¢‟ºÆ¸½¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¶È³¦¤Ç¤â´õ¾¯¤ÊÀìÌç½ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¹¤·¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¡¡-ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¹¾¸ÍÁ°¡¢ò¿¤Ê¤ó¤Ð¤ÎÉ½¸½-¡ÙÆñÇÈ±Ñ»Ë Ãø¡¿°°²°½ÐÈÇ ´©
¡ÚËÜ¤Î³µÍ×¡Û
¡¡¡Ø¤¹¤·¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë ― ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¹¾¸ÍÁ°¡¢ò¿¤Ê¤ó¤Ð¤ÎÉ½¸½ ―¡Ù¤Ï¡¢¹¾¸ÍÁ°¤ÎÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¹ÅÙ¡¦ÁÇºà¡¦Ä´ÍýË¡¤ò¸«Ä¾¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆñÇÈ±Ñ»Ë»á¤Î¹Í¤¨Êý¤Èµ»½Ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÈÇ¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡Ö¿¦¿Í¤¬¼ÂÌ³¤È¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤¹¤·¤ÎÀìÌç½ñ¤¬¡¢º£¤³¤½É¬Í×¡×
¸½ºß¡¢¤¹¤·Å¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥°¥ë¥áËÜ¤ä¡¢Å¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¤¹¤·Å¹¤ÎÃø¼ÔËÜ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤¹¤·¿¦¿Í¤¬¼ÂÌ³¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ëÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ½ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Øò¿¤Ê¤ó¤Ð¡Ù¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤òÃì¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î°®¤ê¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÁÍý¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Èµ»½Ñ¤ò¸å¿Ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆñÇÈ»á¤ÏËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎÀÎ¡¢¹¾¸ÍÁ°¤º¤·¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Àè¿Í¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤¬·Ñ¾µ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹¾¸ÍÁ°¤º¤·¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î°ÎÂç¤Ê¸ùÀÓ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÀÎ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¹¤·¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤·¤¿¡£ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¹¾¸ÍÁ°¤º¤·¤Î´ðËÜ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Êø¤µ¤º¡¢Â¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎÁÍý¤â»²¹Í¤Ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿Ê²½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À·ë²Ì¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Î¤¹¤·¤Ç¤¹¡×
ÅÁÅý¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤È¿©ºà¤Ç¤¹¤·¤ò‟¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¡É ¤¬¡¢
¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤¹¤·¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§
1¡îÃ±°Ì¤Î¡È²¹ÅÙÀß·×¡É¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿½é¤Î°ìºý
¡¡°®¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë²¹ÅÙº¹¤Î¹Í¤¨Êý¡¢Äó¶¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Þ¤Ç¤òÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤Ç¾Ò²ð¡£
30¼ï°Ê¾å¤Îµû²ð¤ò°·¤¦¡¢»Å¹þ¤ß¤È°®¤ê¤Î¼ÂÁ©µ»½Ñ
¡¡¤¹¤·¥À¥Í¤Î²¼½èÍý¡¢¤¹¤·ÈÓ¤Îºî¤êÊý¡¢°®¤êÊý¡¢¼òºè¤Þ¤Ç¡¢
¡¡ËÉÙ¤Ê¹©Äø¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¡¢º£¤¹¤°³èÍÑ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£
Ë½§»Ô¾ì¡¦»ºÃÏ¼èºà¤òÄÌ¤¸¤¿³Î¤«¤ÊÁÇºàÍý²ò
¡¡Ãç²·¤äÀ¸»º¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò¸ò¤¨¡¢µû¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦¸«¶Ë¤áÊý¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¡£
³¤³°¤Î¤¹¤·°¦¹¥²È¤Ë¤âÆÏ¤¯‟°ìÉô±ÑÊ¸Ê»µ¡É
¡¡ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¤¹¤·Ê¸²½¤Èµ»½Ñ¤Î¹ñÂçÅª²ÁÃÍÅÁ¤¨¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¤Î»ïÌÌ¹½À®¡£
¤¹¤·¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¡¿ÌÜ¼¡
£±¾Ï¤Ç¤Ï¡Øò¿¤Ê¤ó¤Ð¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤¹¤·¡¢²¹ÅÙ¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¤¹¤·¤Î¹Í¤¨Êý¤Èµ»Ë¡¡¢¥³ー¥¹¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¡¢¤¹¤·¥À¥ÍÎñ¤ò·ÇºÜ
£³¾Ï¤Ç¤Ï¡Øò¿¤Ê¤ó¤Ð¡Ù¤Î¿©ºà¤äÈ÷ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤äË½§¤ÎÃç²·¤òË¬¤ì¤Æ¾Ò²ð¡£¿Ý¤ä¥ï¥µ¥ÓÅù¡¢¿©ºà¤ÎÃÎ¼±¤âÌÖÍå
2¾Ï¤Ç¤Ï¤¹¤·¥À¥Í¤Î»Å¹þ¤ß¤òËÉÙ¤Ê¼ê½ç¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë²òÀâ¡£ÆñÇÈ»á¤¬½Å»ë¡¦¸úÎ¨²½¤¹¤ëÅÀ¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¼êË¡¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë
2¾Ï¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¡¢¤¹¤·ÈÓ¤Îºî¤êÊý¡¢°®¤êÊý¡¢¼Ñ¥¥ê¤ä¼Ñ¥Ä¥á¡¢¼òºè¤ÎÉÊÂ·¤¨¤È¥ì¥·¥Ô¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤·¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ø³«
4¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤·¿¦¿Í¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆñÇÈ»á¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤äÅ¯³Ø¤òÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿
¶áÇ¯Áý¤¨Â³¤±¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¤¹¤·°¦¹¥²È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¤¹¤·Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë±ÑÌõ¤âÊ»µ
¡ÚÃø¼Ô¾Ò²ð¡§ÆñÇÈ±Ñ»Ë¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¡¦¤Ò¤Ç¤Õ¤ß¡Ë¡Û
1974Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
20ºÐ¤ÇÅÔÆâ¤Î¤¹¤·Å¹¤ËÆþ¤ê½¤¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¤¹¤·Å¹¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£
2007Ç¯¤Ë²®·¦¤Ç¡Øò¿¤Ê¤ó¤Ð¡Ù¤ò³«Å¹¡£
2011Ç¯¤Ë°¤º´Ã«¤Ø¡¢2018Ç¯¤ËÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ø°ÜÅ¾¡£¸½ºß¤Ï»ÍÃ«¤Ë¤â»ÙÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¡Ö¤Ë¤®¤ê¤Î²¹ÅÙÀß·×¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¤¹¤·ºî¤ê¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¤Û¤«Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡½ñÀÒ¾ðÊó¢¡
½ñÌ¾¡§¡Ø¤¹¤·¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë ― ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¹¾¸ÍÁ°¡¢ò¿¤Ê¤ó¤Ð¤ÎÉ½¸½ ―¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÆñÇÈ±Ñ»Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î27Æü
»ÅÍÍ¡§B5ÊÑ·ÁÈ½ / ¥«¥éー192¥Úー¥¸¡¦¥â¥Î¥¯¥í32¥Úー¥¸ / °ìÉô±ÑÊ¸Ê»µ
²Á³Ê¡§5,200±ß¡ÜÀÇ
½ÐÈÇ¼Ò¡§°°²°½ÐÈÇ¡Êhttps://asahiya-jp.com/¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò °°²°½ÐÈÇ
¾¼ÏÂ43Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢³°¿©»º¶È¤ÎÀìÌç»ï¤ª¤è¤ÓÎÁÍý¡¦¿©Ê¸²½¤ÎÀìÌç½ñ¤Ê¤É¿©¤ÎÀìÌç½ÐÈÇ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢°ÊÍè¡¢¿©Ê¸²½¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¹ñÆâ¹ñ³°¤òÌä¤ï¤º¼èºà¡¦½ÐÈÇ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¿©¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ËÈ¯Å¸¡£
¡¡½ÐÈÇÊª¤Ï¡¢·î´©¡Ö¶áÂå¿©Æ²¡×µ¨´©¡ÖCAFERES¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤¹¤·¤Î»¨»ï¡×Åù¤Î¶È¼ïÊÌÄê´ü´©¹ÔÊª¡¢ÀìÌçÎÁÍý´Ø·¸¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎÎÁÍý½ñ¡¢°ìÈÌ¾ðÊó»ï¤Ê¤É¿©¤Î´ØÏ¢½ñ¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ä¼ÂÍÑ½ñ¤ÎÊ¬Ìî¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£