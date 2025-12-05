º£Ç¯¤â¤³¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡Ö¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡×³«ºÅÃæ¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤â¤¤ç¤¦¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª
³¤¡¦»³¡¦¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ä¥êー¡×¡ÊÂè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë4³¬¥¹¥«¥¤¥¿¥¦¥ó¡Ë
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºß¡§°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¡¡ÂåÉ½¡§äÆ¶¶´²Åµ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë4³¬¥¹¥«¥¤¥¿¥¦¥ó¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025 ¡ÖLove the Earth～¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤¤Î¤Á¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ß¤é¤¤～¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤Ï¡¢¶õ¹Á»ö¶È¼Ô¤äÃÏ¸µ´ë¶È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤ä´ÖÈ²ºà¡¢ÇÑºà¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥º¤Ë¤¢¤ë¥Ä¥êー¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç½é¤á¤Æ¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¼Â»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¼ø¶È¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤¬ºîÀ®¤·¤¿À±·Á¤Î´ÖÈ²ºà¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡Ö´ê¤¤¤Î¥Ä¥êー¡×¡Ê¥Õ¥é¥¤¥È¥Ñー¥¯¡Ë
¾®³ØÀ¸¤¬ºîÀ®¤·¤¿À±·Á¤Î´ÖÈ²ºà¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³«¹Á20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025
¡ÖLove the Earth ～¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤¤Î¤Á¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ß¤é¤¤～¡×³µÍ×
¡Ò´ü´Ö¡Ó2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ò¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡Ó
Âè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë4³¬ ¥¹¥«¥¤¥¿¥¦¥ó¡¡6»þ～22»þÈ¾
¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥º1³¬ ¥Õ¥é¥¤¥È¥Ñー¥¯¡¡10»þ～17»þ¡Ê³«´Û»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥ÈWEB¥Úー¥¸¡Ó
https://www.centrair.jp/information/centrair_xmas_2025.html
¡Ò¼çºÅ¡ÓÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ò¶¨ÎÏ¡Ó
ÌÚÁ¾Ä®/ÌÚÁ¾¿¹ÎÓÁÈ¹ç/One Earth³ô¼°²ñ¼Ò(sobolon)/¤¢¤¤¤ÁÎ¤»³¤ÎÌÚ¤Î²ñ/³¤¥´¥ß¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¤¢¤ä¤ª/³ô¼°²ñ¼ÒREMARE/¥»¥ó¥È¥ì¥¢CX¶õ¹ÁÏ¢Íí²ñ/ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹ÁÍøÍÑÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ/³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL±Ý¸Í¹©¾ì/
¾ï³êÀ¾¾®³Ø¹»¡¦µ´ºêÆî¾®³Ø¹»¡¦ÂçÌî¾®³Ø¹»¡¦»°ÏÂ¾®³Ø¹»
¡Ò¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Ó
£±.¶õ¹Á»ö¶È¼Ô¤äÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー
£².¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
¸«¤É¤³¤í£±.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶õ¹Á»ö¶È¼Ô¤äÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー
11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÅÀÅô¼°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Î»²²Ã¼Ô
2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÂåÉ½¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤ÆÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀÅô¼°¤Ï¡¢Âè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë4³¬¤Î¥¹¥«¥¤¥¿¥¦¥ó¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ä¥êー¤ÎÁ°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¶õ¹ÁÍè¹Á¼Ô¤ÎÊý¡¹¤äÂ¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ÎÅÀÅô¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÅÀÅô¼°¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò
¡ÚÂè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë4³¬¥¹¥«¥¤¥¿¥¦¥ó¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ä¥êー¡Û
ÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë4³¬¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ä¥êー¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦¾ï³ê»Ô¤Ç10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿³¤´ßÀ¶ÁÝ¤Ç²ó¼ý¤·¤¿³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß(°ìÉô)¤ä°¦ÃÎ¸©¤Î´ÖÈ²ºà¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¡¦»³¡¦¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò»²¹Í¡Ó³¤´ßÀ¶ÁÝ¤ÎÍÍ»Ò
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¶õ¹Á¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë°ËÀªÏÑ¤ÎË¤«¤Ê³¤¤È¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³¤ÉÍÀ¶ÁÝ¤ä¾åÎ®°è¤Ç¤Î¿¢ÎÓ³èÆ°¡ÖSDGs¤Î¿¹¡×¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µµ´ºêµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³¤´ßÀ¶ÁÝ³èÆ°¡Ö¤æ¤¿¤«¤Ê³¤¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤Î³¤¥¯¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤¬SDGs¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤æ¤¿¤«¤Ê³¤¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤Î³¤¥¯¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¼Â»Ü¡ª | ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000604.000024522.html)
¡Ú¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥º¡¡¥Õ¥é¥¤¥È¥Ñー¥¯¡§´ê¤¤¤Î¥Ä¥êー¡Û
¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥º¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥Ñー¥¯¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ê¤¤¤Î¥Ä¥êー¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ä¶õ¹Á»ö¶È¼Ô¤¬ÉÔÍ×¤ÊÍÎÉþ¤ÎÃ¼ÀÚ¤ì¤òºÆÍøÍÑ¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー¥¹¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Üー¥¤¥ó¥°787¤Î½é¹æµ¡¤È°ì½ï¤Ë´ê¤¤¤Î¥Ä¥êー¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥¤¥ó¥°787½é¹æµ¡¤È´ê¤¤¤Î¥Ä¥êー
ÃÏ°è´ë¶È¤ä¶õ¹Á»ö¶È¼Ô¤¬ÉÔÍ×¤ÊÍÎÉþ¤ÎÃ¼ÀÚ¤ì¤òºÆÍøÍÑ¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´ê¤¤¤Î¥Ä¥êー¡×¤ò°Ï¤à¾®·¿¥Ä¥êー¤Ë¤Ï¡¢¾ï³ê»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¡ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´ê¤¤¡É¤ä¡È´Ä¶¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤ò¹þ¤á¤ÆºîÀ®¤·¤¿¡¢´ÖÈ²ºà¤ò»È¤Ã¤¿À±·Á¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¾þ¤é¤ì¡¢ÃÏ°è¤È¤Îå«¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÖÈ²ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À±·Á¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤È¥Üー¥¤¥ó¥°787½é¹æµ¡
¡Ò»²¹Í¡Ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ºÆÍøÍÑÁÇºà¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀ©ºîÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼«Á³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò"¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦´¶¤¸¤ë"µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¼ø¶È¤ä¶õ¹Á»ö¶È¼Ô¤ä°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò10·î～11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¶õ¹ÁÅçÆâ»ö¶È¼Ô40Ì¾°Ê¾å¤äÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¼Ò°÷21Ì¾¡¢¾ï³ê»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»4¹»·×307Ì¾¡Ê¾®³Ø5Ç¯À¸¤È¶µ°÷¡Ë¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ60Ì¾¡¢¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö»²²Ã¼Ô25Ì¾¤Ê¤ÉÁíÀª450Ì¾¡Ê10·î30Æü»þÅÀ¡Ë¤¬»²²Ã¤·¡¢¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡ÖLove the Earth~¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤¤Î¤Á¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ß¤é¤¤~¡× | ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000610.000024522.html)
¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¤Î¥Á¥é¥·
¸«¤É¤³¤í£². ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î¤Õ¤â¤È¤Ç¥Ù¥ë¥®ー²¦¼¼¤´ÍÑÃ£¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥àー¥ß¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ª²Û»Ò¤ä»¨²ß¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»¨²ß¤Î¼ïÎà¤òÁý¤ä¤·¡¢Ìó250¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È2025¡×¥¹¥¿ー¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£Ç¯¤â¥ªー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀ½ºî¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¶¨ÎÏ»ö¶È¼ÔOne Earth³ô¼°²ñ¼Ò¡Êsobolon¡Ë¤â½ÐÅ¸¤·¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤òºÆÍøÍÑ¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
sobolon¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤¤é¤á¤¯¥Ä¥êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/24522/table/622_1_6b82af87aed16c0cb5e1dfc445e03750.jpg?v=202512060328 ]
º£Ç¯¤Ï¤ªÞ¯Íî¤Ê»¨²ß¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò
CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED
¡¦½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¥»¥ó¥È¥ì¥¢°ìÃúÌÜ1ÈÖÃÏ
¡¦ÀßÎ©¡§
1998Ç¯5·î1Æü¡Ê1998Ç¯7·î1Æü¡¡ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î»ö¶È¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¹ñ¤Î»ØÄê²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¡Ë
¡¦ÂåÉ½¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡äÆ¶¶´²Åµ¡Ê¤«¤´¤Ï¤· ¤Ò¤í¤Î¤ê¡Ë
¡¦¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1¡¥
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹ÁµÚ¤Ó¹Ò¶õÊÝ°Â»ÜÀß¤ÎÀßÃÖµÚ¤Ó´ÉÍý
2¡¥Î¹µÒµÚ¤Ó²ßÊª¤Î¼è°·¤¤»ÜÀßÅù¤Îµ¡Ç½»ÜÀß¡¢Å¹ÊÞÅù¤ÎÍøÊØ»ÜÀß¤Î·úÀßµÚ¤Ó´ÉÍý
3¡¥¾åµ¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë»ö¶È
¡¦½¾¶È°÷¿ô¡§
308Ì¾¡¡Ìò°÷¡Ê¾ï¶Ð¡Ë´Þ¤à¢¨2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß
¡¦²ñ¼ÒWEB¡§
https://www.centrair.jp/corporate/