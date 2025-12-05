¥¨¥·¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLIB¡×¡¢9Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÂ£¤ë¹ï°õÂåÁ´³Û´óÉÕ¤Î¥Û¥ê¥Çー´ë²è¡Ø¥³¥é¥Ü¹ï°õ¡Ù¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÄ¸ý°ìÀ®¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¨¥·¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLIB¡Ê¥ê¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢9Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÂ£¤ë ¡Ø¥³¥é¥Ü¹ï°õ¡Ù ¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥³¥é¥Ü¹ï°õ¡Ù¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÉÁ¤¯¡ÈÁÛ¤¤¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤ò³×¾®Êª¤Ë¹ï°õ¤·¡¢¤½¤Î¹ï°õÂå¤òÁ´³Û´óÉÕ¤¹¤ë¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£´ë²è¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢Â£¤ë¿Í¡¦Â£¤é¤ì¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ÎÃ¯¤«¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë--¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Áª¤ó¤À¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ï°õ¤¬¡¢½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ØÆÏ¤¡¢Ã¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥³¥é¥Ü¹ï°õ¡Ù¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡È¤ä¤µ¤·¤µ¤Î½Û´Ä¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¡£LIB¤Ï¤½¤ó¤ÊÂ£¤êÊª¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¶â¤òºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¸½¾ì¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢´óÉÕÀè¤ÏÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤«¤é¸øÊç¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤´óÉÕ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥³¥é¥Ü¹ï°õ¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¤ÎLIB¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://l-i-b.shop/ethical-engraving/2025winter/
¡Ø¥³¥é¥Ü¹ï°õ¡Ù¤Î»ÅÁÈ¤ß
LIB¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÂ£¤ë¤³¤È¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÊª¸ì¡É¡£º£²ó¤Î¡Ø¥³¥é¥Ü¹ï°õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Â£¤ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¹Ô°Ù¤Ë¡¢¥¨¥·¥«¥ë¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°ÕÌ£¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¤¿9Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¡ÖShare the Light - ¤ä¤µ¤·¤µ¤òÅô¤½¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¤¥é¥¹¥ÈµÚ¤Ó¥«¥ê¥°¥é¥Õ¥£ー¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ï°õ¤¬²ÄÇ½¤ÊLIB¤Î³×¾®Êª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹ï°õ¤¹¤ë¤È¡¢¹ï°õÂå¤ÎÁ´³Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ´óÉÕ¶â¤Ë¤Ê¤ê¡¢½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ØÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
- ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥®¥Õ¥È
- ¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¾®¤µ¤Ê¤´Ë«Èþ
- ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ò³×¾®Êª¤Ë¹ï¤à¤è¤í¤³¤Ó
¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕÀè¤ÏÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤«¤é¸øÊçー¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ù±ç¤Ø
´óÉÕ¶â¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤ØÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢´óÉÕÀè¤Ï¸øÊçÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£³èÆ°¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ©ÌÀÀ¤È¸øÊ¿À¤Î¹â¤¤´óÉÕ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã´óÉÕÀèÊç½¸³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/21621/table/690_1_d45450aac686a0dfbc403b89689163eb.jpg?v=202512050458 ]
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
uca U | ¥æ¥« ¥æ¥¦
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¡¢¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë·Á¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë²Ö¤òÂ£¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÃ¯¤«¤Ø¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¤ËÄ¾ÀÜ·Ò¤¬¤ëº£²ó¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¹¤«¤Ê½Û´Ä¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Aki Ishibashi
¼ä¤·¤µ¤äÈá¤·¤µ¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡ØÃ¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¥®¥Õ¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¾å¼ê¤¯À¸¤¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤Ê¸÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ëÇÏ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Yuka Maeda
¡ØÃ¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¥®¥Õ¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸»ú¤òÄÖ¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¡¢ÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¥«¥ê¥°¥é¥Õ¥£ー¤ÎÌò³ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄÖ¤Ã¤¿Ê¸»ú¤¬¡¢²¹¤â¤ê¤òÂÔ¤Ä¿Í¡¦¾®¤µ¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ØMerci¡Ù¤Ï²Ä°¦¤¤¥í¥´¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØKeep Shining¡Ù¤Ï¤Õ¤ï¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â£¤ë¿Í¡¢Â£¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¥Æ¥Ú¥½¤Î¥È¥à
¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´óÉÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¡¢»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Ø¸¤¤Î¤´¤í¤ó¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ì¤¯¤â¤ê¡×¤ä¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤é¤ì¤ë»Ñ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¸¤¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸¤¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¶ー¤È¤¤¤¦¡¢¿È¶á¤ÇÄ¹¤¯»È¤ï¤ì°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÁÇºà¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÃ¯¤«¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥ì¥â
½é¤á¤Æ¤Î³×À½ÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£
°ì¸«°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿³×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢»ä¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Ä¤Ä¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¹¤¤¤«¤Í¤³
¤³¤Î¹ï°õ¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤¬¡¢»È¤¦Êý¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤äÃ¯¤«¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡¢À¤³¦¤òÌÀ¤ë¤¯¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î´ë²è¤¬ËÂ¤¤¤À¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬É¬Í×¤ÊÃ¯¤«¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ ¤½¤·¤Æ»ä¤Î¤Í¤³¤È¤ª²Ö¤Î³¨¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÃ¯¤«¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÂ¤ä¤«¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Bumpy
»Ò¸¤¤Î¥í¥ó¤È»ÒÇ¤Î¥Ë¥ã¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÎÆü¾ï¡ÖBumpy¡×¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃ¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¥®¥Õ¥È¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹LIBÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤È¹ÔÆ°¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹ï°õ¤Î¥Æー¥Þ¡ÖShare the Light - ¤ä¤µ¤·¤µ¤òÅô¤½¤¦¡£¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À±¤ò¡ÖÃ¯¤«¤ò¾È¤é¤¹¾®¤µ¤Ê¸÷¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¸«Î©¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬³§¤Î¿´¤ò²¹¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀ±¤ò¤½¤Ã¤È½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤ï¤Ù¤·¤ª¤ó
»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·ー¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥âÄ¢¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤¬¤æ¤ë¤ó¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿¾×·â¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏËèÆü¤ò¾¯¤·¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤âÉÁ¤¯Â¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤®¤åー¤Ã¤È¥Ï¥°¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¡¢¥Ï¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡£¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤æ¤ë¤á¡¢À¤³¦¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
yuichi
¡ÖÂ£¤ë¿Í¤â¡¢Â£¤é¤ì¤ë¿Í¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ÎÃ¯¤«¤â¾¯¤·¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¡¢
¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê´ë²è¤À¤È»×¤¤»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤æ¤ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ð¤«¤êÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤æ¤ë¤µ¤¬
¸«¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤æ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìþ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Àー¤Ç¥Ð¥ó¥¶¥¤¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤Ë°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ÃíÊ¸ÊýË¡
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸ÊýË¡
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤´´õË¾¤Î¤â¤Î¤òÁªÂò
- ¡Ö¼êÉÁ¤¹ï°õ¤¹¤ë¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¡Ê¡Ü1,100±ßÀÇ¹þ¡Ë
- ¤´ÃíÊ¸¼êÂ³¤¤Î¥Úー¥¸²¼Êý¤Î¡ÖÄÌ¿®Íó¡×¤Ë¡Ö¥¤¥é¥¹¥ÈÈÖ¹æ¡×¤òµÆþ
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¹ï°õ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¡¦°ÌÃÖ¤È¤â¤Ëµ¬Äê¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥é¥¹¥ÈÈÖ¹æ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://l-i-b.shop/ethical-engraving/2025winter/)¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸ÊýË¡
Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¹ï°õ¸«ËÜ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤òÁªÂò¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¹ï°õ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¹ï°õ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎¥¨¥·¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLIB¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LIB¡Ê¥ê¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ì¥¶ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ë¼«¼Ò¹©¾ì¤ò¹½¤¨¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ä¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¸ÛÍÑ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÌó900Ì¾¤Î¿¦¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ë20Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡£2025Ç¯7·î¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò¡ÖLIB¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¡ÈLife Is Borderless ¨¡ Èþ¤·¤¯¡¢À¸¤¤ë¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¨¥·¥«¥ë¤ÊÁªÂò»è¤ò¤â¤Ã¤ÈÆü¾ï¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LIB¤ÎËÜ³×À½ÉÊ¤Ï¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤Ê¼ê»Å»ö¤ÈËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Á´12¿§¤Î¥«¥éーÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¥åー¥º¡¢ºâÉÛ¡¢Ì¾»ÉÆþ¤ì¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä»Å»ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://l-i-b.shop/
¡û¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/lib_life.is.borderless
¡ûÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://l-i-b.shop/shop/
◼︎³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2007Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ÉÏº¤¡¦´Ä¶¡¦¶µ°é¡¦¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë50°Ê¾å¤Î»ö¶È¤òÀ¤³¦14¥õ¹ñ¤ÇÅ¸³«¡¦2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¤Ï100²¯±ß¤ËµÚ¤Ö¡£¼Ò²ñµ¯¶È²È¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÉôÌç(2019)¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤²ñ¼ÒÂç¾Þ¡¦¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ(2019)¡×¡ÖCSA¾Þ～20Âå¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡Ö¼¡À¤Âå·¿¿Íºà¡×ÁÏ½Ð´ë¶È～¡×¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯10·î¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¿·¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖSWITCH to HOPE¡¡¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´õË¾¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤òÈ¯É½¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¤È¤â¤ËÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.borderless-japan.com/
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À3-1-1 Å·¿À¥Õ¥¿¥¿¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©¡¡¡§2007Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÅÄ¸ý°ìÀ®
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¡Ê¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー»ö¶È¡¢³×À½ÉÊ»ö¶È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡Ë