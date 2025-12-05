¥í¥Ã¥ー¥É ¥Þー¥Æ¥£¥ó¤ÎSTEM¶µ°é¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÖGlobal Rocketry Challenge¡ÊGRC¡Ë¡×¡¢Âè£¹´ü¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½ªÎ»
ÆüËÜ¥í¥Ã¥ー¥É ¥Þー¥Æ¥£¥ó¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ÎSTEM¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGlobal Rocketry Challenge¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥í¥±¥Ã¥È¥êー¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¿°Ê²¼¡¢GRC¡Ë¡× ¤ÎÂè£¹´ü¤¬ÊÄËë¤·¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥»¥ó¥¿ー¥ª¥Ö¥¬¥ìー¥¸¡ÊÅìµþ¡¦²¡¾å¡Ë¤Ë¤Æ½¤Î»¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー°éÀ®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÌ¾¾Î¤òGirls Rocketry Challenge¤«¤éGlobal Rocketry Challenge¤Ë²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë£µ¹»¡ÊÊÒ»³³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë¡¢º´ÌîÆüËÜÂç³ØÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¢ºë¶Ì¸©Î©ÂçµÜ¹âÅù³Ø¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¹Åç¸©Î©¹Åç±ÃÃÒ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡Ê¹Åç¸©¡Ë¡¢è¬Þä³Ø±àÃæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡ã¸Þ½½²»½ç¡ä¡Ë¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£´üGRC¤¬5·î¤Ë³«Ëë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢GRC¼çºÅÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥â¥Ç¥ë¥í¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¥í¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÈÍÑ¤¹¤ëºàÎÁ¤Î²þÎÉ¤Ê¤É¡¢À½ºî¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÂ³Ø¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë»î¸³Èô¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¥í¥±¥Ã¥ÈÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ç¤Ïè¬Þä³Ø±àÃæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¥Ñ¥é¥·¥åー¥ÈÂÚ¶õ»þ´Ö¶¥µ»¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿À¸ÅÌ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢»²²ÃÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ®Ä¹¤ò»¾¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»²²Ã¹»¤´¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Î¤Ç³Ø¤Ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¤Î»¼°¸å¤Ë¤ÏGRC½¤Î»À¸¤Èº£´üGRC»²²ÃÀ¸ÅÌ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³Ø¤Ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÆüËÜ¥í¥Ã¥ー¥É ¥Þー¥Æ¥£¥óÅÏÉôÃ£ÏºÂåÉ½¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ø½¤Î»¾Ú¤ò¼øÍ¿¤·¡¢¡Öº£¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÌ´¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤è¤ä¤êÈ´¤¯¹ÔÆ°¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸Â¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤Ø¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥â¥Ç¥ë¥í¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¤Î¶ÍÀ¸Î¼²ñÄ¹¤Ï¡ÖGRC¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òµ²±¤ËÎ±¤á¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤â³è¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¸¶°ø¤òµæÌÀ¤·¡¢ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¡¢ºÆÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Âè9´üGRC»²²ÃÀ¸ÅÌ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
¼°Åµ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ëÀ¸ÅÌ
¸å¤ÎGRC½¤Î»À¸¤Èº£´üGRC»²²ÃÀ¸ÅÌ¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½¤Î»À¸£´Ì¾¡Ê£²´üÀ¸£³Ì¾¡¢£¶´üÀ¸£±Ì¾¡Ë¤¬Åö»þ¤Î¼èÁÈ¤ä·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¤Î»À¸¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¥í¥±¥Ã¥È¤ÎºàÎÁ¤äÎ®ÂÎÎÏ³Ø¡¢±§Ãè¤Ê¤É¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿»öÎã¤ä¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤¬Âç³ØÀ¸³è¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×³èÆ°¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¤Î»À¸¤«¤é¤Ï¡¢GRC¤Ç³Ø¤ó¤À²¾Àâ¤ÎÀßÄê¡¢¸¡¾Ú¡¢¼ºÇÔ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¦Ãµµæ¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÌòÎ©¤ÄÉáÊ×Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³ØÍý¹©³ØÉô¹Ò¶õ±§Ãè¹©³Ø²Ê¹â¶¶¸°ì¶µ¼ø¤ÈÌ±´Ö¤Î±§Ãè³«È¯·Ï¤Î´ë¶È¤Çµ»½Ñ¸¦µæ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ»Èø·½¸ç»á¤¬¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¡Ö±§Ãè³«È¯¤ÈÍ¢Á÷¡×¤È¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¤Íè¤Î±§Ãè³«È¯¤ò°ìÊâ¿Ê¤á¤ë¡ª¡×¤È¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢À¸ÅÌ¤¬¥°¥ëー¥×¤Ç¡Ö20Ç¯¸å¤Î±§Ãè³«È¯¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤È²ò·èºö¤òµÄÏÀ¤·¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±§Ãè³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢»ñ¸»¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î±§Ãè³«È¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
GRC½¤Î»À¸
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¦¹â¶¶¶µ¼ø
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦Âè9´üGRC»²²ÃÀ¸ÅÌ
GRC¤Ï¡¢¥í¥Ã¥ー¥É ¥Þー¥Æ¥£¥ó¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î30¹»¤«¤é200Ì¾¤Ë¤Î¤Ü¤ëÀ¸ÅÌ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÍèÇ¯¤ÏÄÌ»»Âè10´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥ー¥É ¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢°ú¤Â³¤´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëSTEMÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
###
Global Rocketry Challenge¡ÊGRC¡Ë¤È¤Ï
ÆüËÜ¥í¥Ã¥ー¥É ¥Þー¥Æ¥£¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î²Ê³Ø¼Ô¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSTEM ¡Ê²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¡¦¹©³Ø¡¦¿ô³Ø¡Ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£2016Ç¯10·î¤«¤éÂ³¤¯¡ÖGirls Rocketry Challenge¡×¡ÊGRC¡Ë¤òÁ°¿È¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¥í¥±¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò¶µ¼¼³°¤Î´Ä¶¤Ç±þÍÑ¤·¡¢³ØÀ¸¤¬STEMÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥´ñ¿´¤òÄÉµÚ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥ー¥É ¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÆ¹ñ¥á¥êー¥é¥ó¥É½£¥Ù¥»¥¹¥À¤ËËÜ¼Ò¤ò¤ª¤¯¥í¥Ã¥ー¥É ¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ÇÌó122,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¦µæ¤äÀß·×¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó°Ý»ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊËÉ±Ò¤ª¤è¤Ó±§Ãè¹Ò¶õ´ë¶È¤Ç¤¹¡£ ¥í¥Ã¥ー¥É ¥Þー¥Æ¥£¥ó¤ÏºßÆü70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î»º´±Ì±³Æ³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.lockheedmartin.com/ja-jp/index.html
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È@LMJapanNews(https://twitter.com/LMJapanNews)¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£