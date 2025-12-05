ÆÃÊÌÁõ¾þ¡¡¡ÖChristmas¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¼Â»Ü
Ì¾¸Å²°Å´Æ»¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°±ØÃÏ¶è³¹¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¼çºÅ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ö¥á¥¤¥¨¥¥¤¥ë¥ß2025¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢12·î10Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¥á¥ó¥º´ÛÁ°¤Î¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖChristmas¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1¡¥¼Â»Ü´ü´Ö
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡9¡§00～22¡§00
¢¨¼Â»Ü»þ´Ö¤ÏÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨½éÆü¤Ï10¡§00¤«¤é
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17¡§00¤Þ¤Ç
2¡¥Áõ¾þ¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ÖChristmas¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó2025¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¡ª～¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤Î²»³Ú¤Ç¸÷¤ê¤À¤¹～¡×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤Ï¡¢Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤Î±Ä¶È½ªÎ»Á°ºÇ¸å¤Î¥á¥¤¥¨¥¥¤¥ë¥ß¤È¤ÎÏ¢·ÈÁõ¾þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áõ¾þ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö²»³Ú¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¶»¤Ë»Ä¤ë¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
3¡¥Áõ¾þ¤ÎÆâÍÆ
º£Ç¯¤Ï¡¢Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤Î±Ä¶È½ªÎ»Á°ºÇ¸å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²áµî¤Î¤É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âºÇÂçµé¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢Áõ¾þ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤ÂÎ¸³·¿¤Î±é½Ð¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥åー¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç²»³Ú¤òÁª¤Ö¤È¶Ê¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¿§¤ä¸÷¤êÊý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÃÚ¤»¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥åー¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
3¡¥¤ªÌä¹ç¤»Àè
Ì¾¸Å²°Å´Æ»¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿ÊÉô TEL¡§052-588-0838