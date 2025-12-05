¥¹¥Æー¥&¥Ñ¥Õ¥§¡ÒÌë¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡Ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤½¤æ¤¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡ã¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡ä¤¬¿·¶ÈÂÖ¤ò¥¹¥¿ー¥È¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¤ä¥±ー¥¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â¡ª
Ìë¥×¥ë¥ß¥¨¥á12/23/24¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
2021Ç¯ÀßÎ©¤Î¹çÆ±²ñ¼ÒSUZU¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§Îë¹¾·Ã»Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤½¤æ¤¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥Õ¥§ ¡Ö¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¾ï±Ä¶È¸å¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿³°Éô¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤½¤æ¤¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÌë¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡×¤ò2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Å¹¤·¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£12·î¤Ï¥Û¥ê¥Çー¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌë¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡×¤Î¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï²ÃÆ£¾Ï¹¨¡£¿©¥Ñ¥ó¤äÌîºÚ¤Ê¤É¡Ö¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡×¤ÈÆ±ÁÇºà¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÅ´ÈÄÄ´Íý¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Ä«¤ÈÌë¤Ç¤ÏÄ´ÍýË¡¤È±é½Ð¤òÊÑ¤¨¤¿¤ª¿©»ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢²ÃÆ£¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤âµ¨Àá¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡£¥á¥Ë¥åー¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ã¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤½¤æ¤¡ä¤Î¥×¥ë¥ß¥¨¥á¤é¤·¤µ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¡É°ìÆü¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤«¤é¡É°ì½µ´Ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡É¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤Î¥·ー¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
12/23¡¦24¸ÂÄê¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ±Ä¶È¡ÖÌë¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡×
¢£±Ä¶ÈÆü»þ
12/23¡Ê²Ð¡Ë18:00-22:00(LO.21:30)
12/24¡Ê¿å¡Ë11:00-22:00(LO.21:30)
¢£¥Õー¥É
¥Á¥¥ó¡õµ¨ÀáÌîºÚ¥¹¥Æー¥¥Üー¥É
¥¥Ã¥·¥å¥í¥ìー¥Ì¡Ü¥Áー¥º¥½ー¥¹¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¦¥Á¥¥ó¡õµ¨ÀáÌîºÚ¥¹¥Æー¥¥Üー¥É¡¡\3,000
¡¦¥Óー¥Õ¡õµ¨ÀáÌîºÚ¥¹¥Æー¥¡¡\4,800
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹É÷ÍÎÉ÷¤ª¤Ç¤ó³Æ¼ï¡Ê¶ñºàÌó8¼ï¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¥½ー¥¹3¼ï¡Ë1¼ï\300
¡¦¥¥Ã¥·¥å¥í¥ìー¥Ì¡¡£±¥«¥Ã¥È\900
¡¡¡Ü¥Áー¥º¥½ー¥¹¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡Ü\500
¢£¥Ç¥¶ー¥È
¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥Õ¥ìー¥º¡Ê¥Ûー¥ë¡Ë
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥Õ¥§
¡¦¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥Õ¥ìー¥º¡¡£±¥«¥Ã¥È\1,100
¡¡ÀéÍÕ¸©¤Ï¤Á¤Ù¤¨¤¤¤Á¤´±à¤µ¤ó¤ÎÂçÎ³çõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿ÄêÈÖ¤Î¥Éー¥à·¿¥·¥çー¥È¥±ー¥
¡¦¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¡¡£±¥«¥Ã¥È\1,000
¡¡¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¯¥êー¥à¤Èçõ¤Ç¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÇ»¸ü¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¤Ê¤á¤é¤«¥Ð¥¹¥Áー
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥Õ¥§¡¡\3,300
¡¡ÂçÎ³¤Î¹ñ»ºçõ¤ÈÇ»¸ü¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥Õ¥§
¡¡¡Êçõ/¾þ¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È/¥ì¥¢¥Áー¥º¥Ö¥é¥ó/¥à¥é¥ó¥°¥³¥³/¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¸¥§¥éー¥È/¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë/é¬é¯¤ÈÇò¥ï¥¤¥ó¤Î¥¸¥å¥ì/¥àー¥¹¥Ô¥¹¥¿ー¥·¥å/¥¥ë¥·¥å¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿/çõ¤È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤Î¥¸¥ã¥à¡Ë
¢£¥É¥ê¥ó¥¯
¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó/¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë
¡¦¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡¡¥°¥é¥ó¥Þ¥ë¥Ë¥¨¡¡\1,200
¡¦¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡¡¥¦¥£¥¹¥ー¡¡\1,300
¡¦¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ówine¡Òred/white¡Ó1,400
¡ûÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¡Marc Barriot Le P'tit Barriot Rouge
¥·¥éー100%¡£¥¬ー¥Í¥Ã¥È¤ä¥ë¥Óー¥«¥éー¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¤ì¤¤¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Ç¤¤¤Á¤´¤Î´Å¤ß¤È¤¸¤ï¤ëÍ¾±¤¡£¥³¥ê¥¢¥ó¥Àー¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¡£
¡ûÇò¥ï¥¤¥ó¡¡Clot de L'Origine Le P¡Çtit Barriot Blanc
¹õÉòÆº¤«¤é¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢½Ï¤·¤¿ÌÚçõ¤Î¹á¤ê¤È¥¹¥âー¥ー¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÇò¡£
Ëè½µËö(¶âÍË¡¦ÅÚÍË)¡ÖÌë¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡×
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Ç¥£¥Êー¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤â¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¥×¥ìー¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¤Ê¤«¤Î¶ñ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ë¥åー¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æー¥¤À¤±¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤À¤±¡¢¤ªÃã¤À¤±¡¢¥ï¥¤¥ó¤À¤±¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ª°ì¿Í¤Ç¤â¥°¥ëー¥×¤Ç¤â¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£±Ä¶ÈÆü»þ
12/5¡Ê¶â¡Ë.6¡ÊÅÚ¡Ë.12¡Ê¶â¡Ë.13¡ÊÅÚ¡Ë
18:00-22:00(LO.21:30)
¢¨¶â/ÅÚ¤Î±Ä¶È¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢12·î¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç¤Î¥ªー¥×¥ó
¢¨1·î°Ê¹ß¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ÊºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏInstagram¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¡Ë
¢£¡ã12·î¡ä¥Õー¥É
¤è¤½¤æ¤¥¹¥Æー¥¥Üー¥É
ÌîºÚ¥¹¥Æー¥¥×¥ìー¥È¡Ê¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¡Ë
¡ã¤è¤½¤æ¤¥¹¥Æー¥¥Üー¥É¡¡\4,800¡ä
Ä«¤Î¥×¥ë¥ß¥¨¥á¤Î´é¤È¤â¸À¤¨¤ë2⽄¥µ¥¤¥º¤Î⻝¥Ñ¥ó¤òÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç½Ä¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Æー¥¡×¤Ë¡Ö¹ñ»ºµí¤Î¥¹¥Æー¥¡×¤ò¤Î¤»¡¢µ¨ÀáÌîºÚ¤ò´Ý¤´¤È¤äÂç¤¤á¥«¥Ã¥È¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¡Öµ¨ÀáÌîºÚ¤Î¥¹¥Æー¥¡×¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢»Å¾å¤²¤ËÇ®¡¹¤Î¥Öー¥ë¥Ö¥é¥ó¥½ー¥¹¤ò»Å¾å¤²¤Ë¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÌîºÚ¥¹¥Æー¥¥×¥ìー¥È¡¡\1,800¡ä
¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÁ°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¥ìー¥È¡£¤ªÊ¢¤Î¶ñ¹ç¤ä¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤ê¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Ç¤¹¡£5-6¼ïÎà¤Îµ¨ÀáÌîºÚ¥¹¥Æー¥¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¡¢¤ªÆù¤ä¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Æー¥¡¢¤ªÀÊ¤Ç¤ª¤«¤±¤¹¤ëÆÃÀ¥Áー¥º¥½ー¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤´¼«Í³¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃÀ½¤Î¥¨¥·¥ã¥í¥Ã¥È¥ª¥¤¥ë¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ü¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー
¡¡¡¦¹ñ»ºµí¤Î¥¹¥Æー¥(60g)¡¡+1,300±ß
¡¡¡¦¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Æー¥(3cm¥¹¥é¥¤¥¹)¡¡+500±ß
¡¡¡¦¥é¥¯¥ì¥Ã¥È&¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥½ー¥¹¡¡+900±ß
¡¡¢¨¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È(Á´¥ª¥×¥·¥ç¥ó)¤Ï¹ç·×4,500±ß
¢£ ¡ã12·î¡ä¥Ç¥¶ー¥È
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥Õ¥§¡¡\3,300
¢£¡ã12·î¡ä¥É¥ê¥ó¥¯
¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡¡¥°¥é¥ó¥Þ¥ë¥Ë¥¨¡¡\1,200
¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡¡¥¦¥£¥¹¥ー¡¡\1,300
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥ï¥¤¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥ë¥ß¥¨¥á¤Ç¤´Äó¶¡Ãæ¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://premiermai.suzu-pr.com/menu/
¤´Í½Ìó
¢£¤ª¿½¹þ¤ßURL
https://linktr.ee/premiermai_paquetmonte
¢¨¡Ú½µËö¡¦ÄÌ¾ï±Ä¶È¡Û¤´ÍøÍÑÆü¤ÎÄ¾¶á¶âÍËÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¿½¹þ²Ä
¢¨¡Ú23Æü24Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ±Ä¶È¡Û¤´ÍøÍÑÆü¤ÎÁ°ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¿½¹þ²Ä
¢¨¤´Í½Ìó¤òÍ¥Àè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¥¦¥©ー¥¯¥¤¥ó¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½
¢£¤´Ãí°Õ
¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Î¤ß»ÈÍÑ¡¿º®»¨»þ90Ê¬À©¡¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¿Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê
¤´Æ±¹Ô¼Ô¤µ¤Þ¤¬¤ªÂ·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ªÀÊ¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡¿5Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ç¤´Í½Ìó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ú´°Á´Í½ÌóÀ©¡Û¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ûー¥ë¥±ー¥¡¦¥Ûー¥ë¥¥Ã¥·¥å
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ±Ä¶È¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹°Ê²¼¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥Õ¥ìー¥º¡¡15cm¡¡\5,500
¢£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¡¡12cm¡¡\4,500
¢£¥¥Ã¥·¥å¥í¥ìー¥Ì¡¡15cm¡¡\4,000
¡ü¼õ¤±ÅÏ¤·Æü»þ
12/23(²Ð) 16:00～22:00
12/24(¿å) 11:00～22:00
12/25(ÌÚ) 11:00～17:00
¡ü¤´Í½Ìó
https://premiermai.square.site/product/cake/OHP2HKME6EIE2TJEHXJDA4FJ
¢¨12/21(Æü) 17:00¤Þ¤Ç¿½¹þ²Ä
Ìë¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡¡¥·¥§¥Õ
²ÃÆ£¾Ï¹¨¡ÊAkihiro Kato¡Ë
À½²Û³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤äÅÔÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½¤¹Ô¡£XEXÆüËÜ¶¶¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢(³ô)¥¤ー¥È¥¦¥©ー¥¯¤ÎÅý³ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯3·îÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Öai¡Çs¡×¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡£2022Ç¯7·î¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢½µËö¤À¤±¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëìÔÂô¤Ê¤ª¤ä¤Ä²°¤µ¤ó¡ÖOrso Bianco¡Ê¥ª¥ë¥½¥Ó¥¢¥ó¥³¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£2023Ç¯¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤ÎÊõÊª¥°¥é¥ó¥×¥êÀ¤³¦Âç²ñ¡×Í¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¡£2024Ç¯3·îËöai¡Çs¤«¤éÆÈÎ©¤·¸Ä¿Í³èÆ°³«»Ï¡£
¥×¥ë¥ß¥¨¥á
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ«1-6-10 Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¥Ó¥ë 2F
ÅÅÏÃ¡§ÀßÃÖ¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö¡§
Ä«¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡§Ê¿Æü 8:00-16:00 (L.O. 15:00)¡¢ÅÚÆü½Ë 8:00-17:00 (L.O. 16:00)
Ìë¥×¥ë¥ß¥¨¥á¡§¶âÅÚ 18:00-22:00(L.O.21:30)
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¡Ê¢¨½ËÆü¤Ï±Ä¶È¡Ë
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§60.64 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë (18.34 ÄÚ¡Ë
µÒÀÊ¡§¥«¥¦¥ó¥¿ー11 ÀÊ¡¦¥Æー¥Ö¥ë12 ÀÊ¡¦¸Ä¼¼2-4ÀÊ
Í½Ìó¡§¸Ä¼¼¤Î¤ß²Ä¡Ê1¼¼60Ê¬\2,000 ～¡Ë
¥ªー¥×¥ó¡§2021Ç¯5·î1Æü
»ÙÊ§ÊýË¡¡§´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://premiermai.suzu-pr.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/premiermai_tokyo/