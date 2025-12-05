¡ÚÀ¯ÉÜÊý¿Ë·èÄêÄ¾Á°¡¦12·î18Æü³«ºÅ¡ª¡Û¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯²¼¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¤¢¤êÊý¡×³«ºÅ
¡ãËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
£±. À¯ÉÜÊý¿Ë·èÄêÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³«ºÅ
£². ¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î³Ë¿´¤òµÄÏÀ
£³. 100ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÃø¼Ô¡¦²Ï¹ç²í»Ê¤¬¥â¥Ç¥ìー¥¿ー
£´. »º·Ð¿·Ê¹ÏÀÀâ°Ñ°÷Ä¹¡¦ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹À¯ºöÊóÆ»¥°¥ëー¥×¥Ç¥¹¥¯¤¬¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþºâÃÄ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÃæÎÓÈþ·Ã»Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯²¼¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¤¢¤êÊý¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤ÏÍèÇ¯1·î¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¼õÆþ¤ì¡¦Ãá½ø¤¢¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¡×¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤¿Áí¹çÅªÂÐ±þºö¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¡×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡Ö¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¡×¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþºâÃÄ¤Î¸¦µæ°÷¤¬¼çÍ×¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÔ½¸´´Éô¤È¤È¤â¤ËÎäÀÅ¤«¤Ä¼Â¾ÚÅª¤ÊµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¶¦Í¤·¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄó¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅöºâÃÄ¤¬2025Ç¯10·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½ô²ÝÂê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00～16:30
²ñ¾ì¡§ ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¥Ó¥ë11³¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡ÜZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー
¢¨°Ê²¼¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¢¨²ñ¾ì¿½¹þ¤ßÄùÀÚ¡§12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¡Ë
https://www.tkfd.or.jp/events/detail.php?event_id=3438
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¦¸Þ½½²»½ç¡Ë
¶âºê ·òÂÀÏº¡ÊÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー¡¿Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
²Ï¹ç ²í»Ê¡ÊÅìµþºâÃÄ¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥ª¥Õ¥£¥µー¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºöÁí¹ç¸¦µæ½êÍý»öÄ¹¡Ë
ºç¸¶ ÃÒ¡Ê»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÏÀÀâ°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¾¾²¼ ÆàÈþ»Ò¡ÊÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー¡¿Îë¼¯Âç³Ø¹ñºÝÃÏ°è³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
Í÷¶ñ Íº¿Í¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÀ¯ºöÊóÆ»¥°¥ëー¥×¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¢¡ ¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¢¨ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ÊÃæÎÓÈþ·Ã»Ò ÅìµþºâÃÄÍý»öÄ¹¡Ë
¡¦¼ñ»ÝÀâÌÀ¡¦³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀÅÀ²òÀâ¡Ê²Ï¹ç²í»Ê ÅìµþºâÃÄ¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥ª¥Õ¥£¥µー¡Ë
¡¦¹Ö±é1¡§¡ÖÆüËÜ¤Î³°¹ñ¿Í¼õÆþ¤ìÀ¯ºö¤Î40Ç¯-¼Ò²ñ¤ÎÊÑÍÆ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¡×¡Ê¾¾²¼ÆàÈþ»Ò ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー¡Ë
¡¦¹Ö±é2¡§¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡¡-»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë-¡×¡Ê¶âºê·òÂÀÏº ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー¡Ë
¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯²¼¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³°¹ñ¿Í¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡×
¥Æー¥Þ1¡§º£¸åÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤È¤Ï
¥Æー¥Þ2¡§Å¬Àµ¤Ê¼õ¤±Æþ¤ìÊý¤È¤Ï
¥Æー¥Þ3¡§¶¦À¸¤ÈÃá½ø¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¢¤ë¼õ¤±Æþ¤ì´ð½à¤È¤Ï
¢§¥â¥Ç¥ìー¥¿ー
²Ï¹ç ²í»Ê ¡¡ÅìµþºâÃÄ¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥ª¥Õ¥£¥µー
¢§¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¦¸Þ½½²»½ç¡Ë
¶âºê ·òÂÀÏº ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー
ºç¸¶ ÃÒ ¡¡¡¡»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÏÀÀâ°Ñ°÷Ä¹
¾¾²¼ ÆàÈþ»Ò ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー
Í÷¶ñ Íº¿Í ¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÀ¯ºöÊóÆ»¥°¥ëー¥×¥Ç¥¹¥¯
²Ï¹ç ²í»Ê¡Ê¤«¤ï¤¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¡¡ÅìµþºâÃÄ¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥ª¥Õ¥£¥µー
Ãæ±ûÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡£À¯¼£ÉôÊÔ½¸°Ñ°÷¤äÏÀÀâ°Ñ°÷¤Ê¤ÉÎòÇ¤¤·ÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¹âÃÎÂç³Ø·Ð±Ä¶¨µÄ²ñ°Ñ°÷¡¢¹âÃÎÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÂçÀµÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸²ñµÄ¤ä¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢¿Í»ö±¡¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ°Ñ°÷¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼ÒµÒ°÷ÏÀÀâ°Ñ°÷¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯ÀïÎ¬µÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×ÆÃÊÌ¸ÜÌä¡¢¡ÖÎáÏÂÎ×Ä´¡×²ñ°÷¤Ê¤É¤ò·óÌ³¡£Îß·×100ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ)¥·¥êー¥º¤Î¾å°´¤ò¤Ï¤¸¤á¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÏÀÃÅ¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡»¸¦µæÊ¬Ìî¡¦¼ç¤Ê´Ø¿´ÎÎ°è
¿Í¸ý¸º¾¯À¯ºö/¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö/ÃÏ°èÀ¯ºö
¾¾²¼ ÆàÈþ»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤·¤¿¡¦¤Ê¤ß¤³¡Ë¡¡ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー
2003Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡¢2014Ç¯°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ³Ø¡Ë¡£Ì¾¸Å²°»º¶ÈÂç³ØÆÃÇ¤½õ¶µ¡¢ÀìÇ¤¹Ö»Õ¡¢½Ú¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤è¤êÎë¼¯Âç³Ø¶µ¼ø¡£ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¿¦¶È°ÂÄê¶É³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑÂÐºö²Ý¡Ö³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº»ö¶È¡×¸¦µæ²ñ°Ñ°÷¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¿¦¶È°ÂÄê¶É³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑÂÐºö²Ý¡ÖÃÏ°è³°¹ñ¿Íºà¼õÆþ¤ì¡¦ÄêÃå¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡×É¾²Á°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2025Ç¯¤«¤é°ÜÌ±À¯ºö³Ø²ñÍý»ö¡£
¡»¸¦µæÊ¬Ìî¡¦¼ç¤Ê´Ø¿´ÎÎ°è
°ÜÌ±À¯ºö¡¿°Ü½»Ï«Æ¯¡¿¹âÅÙ¿ÍºàÀ¯ºö¡¿Ï«Æ¯À¯ºö
¶âºê ·òÂÀÏº¡Ê¤«¤Í¤µ¤¡¦¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡ÅìµþºâÃÄ¾åÀÊ¥Õ¥§¥íー
µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ¹©³Ø¡Ë¡£1992Ç¯¼«¼£¾Ê¡Ê¸½ÁíÌ³¾Ê¡ËÆþ¾Ê¸å¡¢º´²ì¸©Áí³çÀ¯ºö´Æ¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÉû»ÔÄ¹¡¢»¥ËÚ»ÔºâÀ¯¶ÉÄ¹¡¢Æâ³Õ´±Ë¼Æâ³Õ»²»ö´±¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼øÅù¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯Âà´±¡£¸½ºß¡¢Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡£Ãæ±û¾ÊÄ£¤ÈÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Î¸ø¿¦¤âÂ¿¿ôÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡»¸¦µæÊ¬Ìî¡¦¼ç¤Ê´Ø¿´ÎÎ°è
¸ø¶¦À¯ºö/ÃÏÊý¹ÔºâÀ¯/¼«¼£ÂÎ·Ð±Ä/¸ø¶¦Ä´Ã£/¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à
¡þ¢¡ÅìµþºâÃÄ¡Ê±Ñ¸ìÌ¾¾Î The Tokyo Foundation¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡¡þ
ÅìµþºâÃÄ¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ì±´Ö¡¦Èó±ÄÍø¡¦ÆÈÎ©¤ÎÀ¯ºö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤ËÎ©¤Á¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¡¢¸¦µæ¡¢À¯ºöÄó¸À¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¤¤»ëÌî¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ó¤ËÀ¤³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ºö¸¦µæ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢²ò·èºö¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Æ»¶Ú¤òÉÁ¤¯¤Ù¤¯¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤ä´ë¶È¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼Ò²ñÅªÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤È¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÀ¯ºöÂÐÏÃ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ÎÃÎÅª´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íºà°éÀ®»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦44¥«¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¾©³Ø¶â¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é»Ù±ç¡¢ÆüËÜÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë½ñÀÒ´óÂ£¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤ò»ý¤Ä¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
