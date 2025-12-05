¡ÖKA¡¦RA¡¦DA stretch¡Ê¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ë by Osaka Metro¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹¡×2025 Ç¯12 ·î25 Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¤ËÂçºå1¹æÅ¹¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡À°ÂÎ¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¡¦¥é¡¦¥À ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×(°Ê²¼¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á)¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ·ò²ð¡¢°Ê²¼¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤¬Çã¤¤Êª¤äÆü¾ï¤Î³°½Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥«¥é¥À¤Î¥±¥¢¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Æü¾ï·¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹µòÅÀ ¡Ö¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á by Osaka Metro ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹¡× ¤ò2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢Âçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊOsaka Metro¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ëÂçºå1¹æÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê
¡¡Âçºå¤Ï¡¢Æ¯¤¯¡¦°ÜÆ°¤¹¤ë¡¦Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ÔÆ°Ì©ÅÙ¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÜ¤È¤·¤Æ·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤äÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡ÖÇã¤¤Êª¤ä°ÜÆ°¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥«¥é¥À¥±¥¢½¬´·¡× ¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢»ÑÀª¡¦Æ°¤¤Î¥¯¥»¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤òÂ¥¤¹¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹¤ÎÆÃÄ§
¡¦Çã¤¤Êª¤ÎÅÓÃæ¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÈÆü¾ïµòÅÀ¡É
¡¦ÅÔ»ÔÆ°Àþ¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ
¡¦¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆ»¤ÎÃæ¤Ç¥«¥é¥À¤Ë°Õ¼±¤¬Ìá¤ë¾ì½ê
¡¦Ë»¤·¤¤ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°½¬´·¤òÄó¶¡
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Âçºå1¹æÅ¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Osaka Metro¤Î±èÀþÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡¦ÎÁ¶â
¡¦À°ÂÎ¡ß¹üÈ×¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥³ー¥¹¡¡½é²óÂÎ¸³ ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§60 Ê¬ 3,980 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥êー¥µ¥í¥ó¡Ê¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¦¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦¥«¥é¥À¥Ô¥ª¥Ëー¤Ê¤É¡Ë¤ò½é¤á¤Æ¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï1 Ç¯°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤Î¤Ê¤¤Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ªÃåÂØ¤¨ÌµÎÁ¡£
¢¨Â¾¤Î³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¥«¥é¥À¥á¥ó¥Ðー¥º¥¢¥×¥ê¤Î½é²ó¥í¥°¥¤¥ó¥¯ー¥Ý¥ó¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§40 Ê¬5,980 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢60 Ê¬8,970 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢90 Ê¬13,455 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥³ー¥¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á by Osaka Metro ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ2-10-70 ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹ £³³¬
Æî³¤ÅÅÅ´¡Ö¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡×Ãæ±û¸ý¡¦Æî¸ýÄ¾·ë ¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¡×ÅÌÊâ5Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～21:00
±¿±Ä¡§Âçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁ¡Ë
¢¡¡Ö¥«¡¦¥é¡¦¥À ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤È¤Ï
¡Ö¥«¥é¥À¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢¡Ö¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¡¢±§ÅÔµÜµÚ¤ÓÈ¡´Û¤Ç¥µ¥í¥óÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À°ÂÎµ»½Ñ¤È¥¹¥Ýー¥ÄÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥È¥ìー¥Êー¤¬¡¢ËÜ³Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î»Ü½Ñ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£»Å»öµ¢¤ê¤ä²È»ö¤Ê¤É¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡WEB¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://karada-stretch.com/lp/¡¡¡¡
¢¡¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¡×¤È¤Ï
´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¿ÍºâÎÏ¡×¤Ç·ò¹¯¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÍ½ËÉ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±²þ³×¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¤¤«¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤È¤³¤È¤óÂÅ¶¨Ìµ¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍÂè°ì¼çµÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ»½Ñ¤È¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿¿Íºâ¤ò°éÀ®¤·¡¢¥µ¥í¥ó»ö¶È¡¢¶µ°é»ö¶È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÍ½ËÉ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¾¦¹æ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ 101-0041¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®1-9 5F
Ìò°÷ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ ·ò²ð
»ñËÜ¶â 5000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦À°ÂÎ¥µ¥í¥ó±¿±Ä¡¦·ò¹¯´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡1,454Ì¾¡Ê2025/4/1»þÅÀ¡Ë ¢¨¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ò½ü¤¯
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ô¥¡¢FJG International Holdings Limited¡¢卡Íé达(¿¼圳)·ò¹¯´ÉÍýÍ¸Â¸ø»Ê
¥«¥é¥À¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://karada39.com/
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¥«¥é¥À¥Þ¥ë¥·¥§¡¡https://shopping.karada39.com/¡¡
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È https://factoryjapan.jp/
¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¡¡https://karadamag.com/¡¡