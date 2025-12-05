Weverse Company President ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥¦¥©¥ó¤¬À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ö¥í¥¤¥¿ー ¥Í¥¯¥¹¥È¡×¤Ç¹Ö±é
- Global Superfan Platform¡ÖWeverse¡×¤ÎÀ®¸ùÀïÎ¬¤ò²òÀâ¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅý¹ç¤·¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¡×¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë
- Weverse¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿´ÍýÅª¤Ê°ÂÄê¤È¡¢°ìÈÌSNS¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÈ¼«¤Î»ÈÍÑ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È
º¸¤«¤é¥í¥¤¥¿ー¥·¥Ë¥¢µ¼Ô¤Î¥¥ó¥Ð¥êー¡¦¥¥à¡¦¥Ó¥Í¥ë¡¢Weverse Company President ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥¦¥©¥ó
Global Superfan Platform ¡ÖWeverse¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¦¥£¥Ðー¥¹¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëWeverse Company President¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢12·î4Æü¸á¸å¡ÊEST¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ö¥í¥¤¥¿ー ¥Í¥¯¥¹¥È¡ÊReuters NEXT¡Ë¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤¬°ì²Õ½ê¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´Ä¶¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿ー ¥Í¥¯¥¹¥È¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¥í¥¤¥¿ー¤¬ËèÇ¯¼çºÅ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¡¢Ìó100¿Í¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤¬¹Ö±é¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¹Ö±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Î¥¸¥ßー¡¦¥¦¥§ー¥ë¥º¡ÊJimmy Wales¡Ë»á¡¢NBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥°¥ëー¥×²ñÄ¹¤Î¥Ñー¥ë¡¦¥¢¥¤¥°¥Ü¥¯¥¦¥§¡ÊPearlena Igbokwe¡Ë»á¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¤Ï¡¢´Ú¹ñ´ë¶È¤È¤·¤ÆÍ£°ì»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥í¥¤¥¿ー ¥Í¥¯¥¹¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¥§¤ÏAI¤ÈTechnology¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖWeverse¤¬»º¶ÈÁ´ÈÌ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»É¸¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥í¥¤¥¿ー¥·¥Ë¥¢µ¼Ô¤Î¥¥ó¥Ð¥êー¡¦¥¥à¡¦¥Ó¥Í¥ë¡ÊKimberley Kim Vinnell¡Ë»á¤ÈÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢º£¤äÀ¤³¦¤Î²»³Ú»Ô¾ì¤Ç¿·¤·¤¤À®Ä¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëGlobal Superfan Platform¡ÖWeverse¡×¤Î²ÁÃÍ¤È¡¢Weverse¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òµ¼Ô¤Ê¤é¤Ó¤ËÄ°½°¤Ø¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê²»³Ú¥ê¥¹¥Êー¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤è¤ê¶ÛÌ©¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤ËÈó¾ï¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Öµæ¶ËÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¸¥¿ÈÅª¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤«¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Weverse¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥íー¥ó¥ÁÅö½é¤«¤é¡¢Á´À¤³¦¤Î¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¤¬µá¤á¤ëÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Weverse¤Ç¤ÎAI¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ò·Ò¤°Ìò³ä¤òÃ´¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ー¤ËÄ¾ÀÜ¸«¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤è¤ê¤â¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆâÉôÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¼ç¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖAI¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëºÇ¶á¤Î´Ä¶²¼¤Ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËDM¤òÁ÷¤ê¡¢ÊÖ¿®¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥§¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Weverse¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤ë²ÁÃÍ¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖWeverse¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Â¾SNS¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¿´ÍýÅª¤Ë°ÂÁ´¤Ê¶õ´Ö¤À¤È´¶¤¸¡¢¤è¤êÁÇ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡ÖWeverse LIVE¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¤·¤¿»öÎã¤òµó¤²¡¢¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬´ûÂ¸¤ÎSNS¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÃÏÅÀ¤³¤½¡¢ÁÇ¤Î»Ñ¤¬¸½¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´¶¤¸¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬²»³Ú»º¶È¤Î»Ô¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÃÌ¤Î½ªÈ×¡¢Weverse¤Îº£¸å¤Î·×²è¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¥Á¥§¤Ï¡ÖÁ´À¤³¦Åª¤Ë²»³Ú»º¶È¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬Æß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¸ø±é¤Ê¤É¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÈæ½Å¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÃæ¿´¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤¬¡¢²»³Ú»º¶È¤òºÆ¤Ó³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Weverse¤Îº£¸å¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¥§¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆâ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤ò¹âÅÙ²½¤·¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤ÎÊ¸²½ÅªÆÃÀ¤ÈÊ¸Ì®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¡Ç½¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¸ÄÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»Ô¾ì¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¸ø¼°¾¦ÉÊ¤òWeverseÆâ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤ÆÀ©ºî¤Ç¤¤ë¡Ø¥Þー¥Á¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥Þ¥ó¥É¡ÊMerch on Demand¡Ë¡Ù¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£