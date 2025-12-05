¥ª¥ó¥»¥ß¤È¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢GaN¥Ñ¥ïー¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¤¿Äó·È·×²è¤òÈ¯É½
³µÍ×
¥ª¥ó¥»¥ß¤Ï¡¢¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ë200mm GaN-on-Si¥×¥í¥»¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ãâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊGaN¡Ë¥Ñ¥ïー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢¥ª¥ó¥»¥ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È¡¢¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎGaN¥¦¥§¥Ï¤ª¤è¤ÓÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¿×Â®¤Ë»Ô¾ì¤ØÄó¶¡¤·¡¢GaN¤ÎÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¹¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
- ËÜ¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥»¥ß¤ÎÄã¡¦ÃæÅÅ°µGaN¥Ñ¥ïー¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬³È½¼¤µ¤ì¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇGaNÀ½Â¤¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ìÅêÆþ¤Î¿×Â®²½¤ÈºÎÍÑ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤³¤ÎË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Î¤Ê¤¤³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥ÏÄ´Ã£¤ä³ÈÄ¥Åª¤ÊÄó·È¤ò´Þ¤àÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄê¤á¡¢¥ª¥ó¥»¥ß¤ÎGaN¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥¦¥§¥ÏÀ½Â¤¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë29²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ëGaN¥Ñ¥ïー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î³ÍÆÀ²ÄÇ½¤ÊºÇÂç»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊTAM¡Ë¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Î¾¼Ò¤Ë¿ô²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÀøºßÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤³¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥»¥ß¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌçÀ¤È¡¢¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥¦¥§¥ÏÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤¬¸ÜµÒ¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
- Î¾¼Ò¤Îµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»º¶È¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¡¢¤è¤ê¾®·¿¤Ç¹â¸úÎ¨¤ÊGaN¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥»¥ß¡ÊËÜ¼Ò: ÊÆ¹ñ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Çー¥ë¡¢Nasdaq¡§ON¡Ë¤È¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢40～200V¤«¤é³«»Ï¤¹¤ëGaN¥Ñ¥ïー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎºÎÍÑ¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎMOU¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿Äó·È¤Ï¡¢¥ª¥ó¥»¥ß¤ÎÅý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È¡¢¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ëGaNµ»½Ñ¤ª¤è¤ÓÎÌ»ºÇ½ÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢»º¶È¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¹â¸úÎ¨¤ÊGaNÀ½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
GaNÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¹âÂ®¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¾®·¿²½¡¢Äã¥¨¥Í¥ë¥®ーÂ»¼º¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤è¤ê¹â¤¤½ÐÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Äã¡¦ÃæÅÅ°µÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÈÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤ê¡¢GaN¤ÎÉáµÚ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¾ãÊÉ¤ò¹îÉþ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¼çÎ®»Ô¾ì¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿GaN¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÂçÎÌ¤«¤Ä¿×Â®¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- »º¶È¡§¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ¥âー¥¿ー¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥½ー¥éー¥Þ¥¤¥¯¥í¥¤¥ó¥Ðー¥¿¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥¶ー
- ¼«Æ°¼Ö¡§DC-DC¥³¥ó¥Ðー¥¿¡¢Æ±´üÀ°Î®
- ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¡§DC-DC¥³¥ó¥Ðー¥¿¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥ª¥Ö¥íー¥É¥³¥ó¥Ðー¥¿
- ¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¦¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡§ÅÅ¸»¡¢¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢DC-DC¥³¥ó¥Ðー¥¿¡¢¥âー¥¿ー¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥é¥¤¥Èe¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È
- AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡§Ãæ´Ö¥Ð¥¹¥³¥ó¥Ðー¥¿¡¢DC-DC¥³¥ó¥Ðー¥¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È
¥ª¥ó¥»¥ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¤è¤ê¿×Â®¤Ê»Ô¾ìÅêÆþ¡§¥ª¥ó¥»¥ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÀìÌçÃÎ¼±¤È¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ëGaNµ»½Ñ¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿×Â®¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥ó¤Î²ÃÂ®¡¢¼çÎ®»Ô¾ì¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê»²Æþ¤òÃ£À®
- ¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤ÊÀ½Â¤¡§¥ª¥ó¥»¥ß¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅý¹ç¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤È¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿GaNÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿¿¤Î¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È³ÈÄ¥À¤ò¼Â¸½
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¡§ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢ÉôÉÊÅÀ¿ô¤Îºï¸º¡¢´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤¿Ç®´ÉÍý¤Ë¤è¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤ÈÄã¤¤Áí¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥¹¥È¤ò¼Â¸½
¥ª¥ó¥»¥ß¤Ç¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÀïÎ¬Ã´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥¸¥ã¥é¥Ùー¥ë¡ÊAntoine Jalabert¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÇÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢GaN¤ÏÂ¾¤ÎºàÎÁ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¸úÎ¨¡¢¾®·¿¥µ¥¤¥º¡¢Äã¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÂ»¼º¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÄãÅÅ°µ¤ª¤è¤ÓÃæÅÅ°µ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤È¶¡µë¤ÎÀ©Ìó¤¬GaN¤Î¹ÈÏ¤ÊÉáµÚ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¶È³¦ºÇÂç¤ÎGaNÀ¸»ºµòÅÀ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¸þ¤±¤ËÅö¼Ò¤ÎGaNÀ½ÉÊ¤ò¿×Â®¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¼çÎ®¤ÎÅÅÎÏ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊºÎÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÇÀ½ÉÊ¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Ã´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ëYi Sun»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGaNµ»½Ñ¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î²þÁ±¡¢¤è¤ê¾®·¿¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢ÀáÅÅ¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢GaN¥Ñ¥ïー¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÉáµÚ¤ò³ÈÂç¡¦²ÃÂ®¤·¡¢¥ª¥ó¥»¥ß¤ÎÉý¹¤¤¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ó¥»¥ß¤È¤ÎÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Îµ¡²ñ¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Êñ³çÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ñ¥ïー¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª
GaN¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤ÎÌó29²¯¥É¥ë¡Ê¥·¥§¥¢11%¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024～2030Ç¯¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï42%1¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¸½ºß¥·¥ê¥³¥ó¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ð¥¤¥É¡ÊSiC¡Ë¡¢GaNµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥ª¥ó¥»¥ß¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ñ¥ïー¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥»¥ß¤ÏAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢»º¶È¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤ÊÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÄã¡¦ÃæÅÅ°µ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÅÅ²½¤ÈAI¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀÇ½¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ÎºÇÂç²½¤Ç¸ÜµÒ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢Á´ÌÌÅª¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼çÍ×¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ó¥»¥ß¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÈÄó¶¡»þ´ü
¥ª¥ó¥»¥ß¤Ï¡¢2026Ç¯Á°È¾¤Ë¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»²¹Í»ñÎÁ
1½ÐÅµ¡§ Yole Power GaN 2025
