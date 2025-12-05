¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¡¢ ¥È¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥°¥ì¥ó¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢ー¤¬·èÄê
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Òºå¿À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢½Ð¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥°¥ì¥ó¡ÊTodd Rundgren¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢ー¡ÚBillboard Live presents Todd Rundgren Japan Tour 2026¡Û¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥é¥ó¥°¥ì¥ó¤Ï¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤é¥®¥¿ー¤òÃÆ¤»Ï¤á¡¢60Ç¯Âå¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥°¥ëー¥×¤Î¿¿¿ñ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ê¥Ã¥º¤ò·ëÀ®¡£1969Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥ÉÃ¦Âà°Ê¹ß¤â¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØRunt¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£°ìÊý¤Ç¡¢1973Ç¯¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥È¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥°¥ì¥ó¥º¡¦¥æー¥È¥Ô¥¢¤ò·ëÀ®¡¢¶áÇ¯¤Ïï£¡¹¤¿¤ëÂçÊª¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿ー¡õ¥Ò¥º¡¦¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ÇÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥Áー¥×¡¦¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢XTCÅù¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¼ê³Ý¤±¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Î·àÈ¼¤âÀºÎÏÅª¤ËÀ©ºî¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Ðー¥¯¥êー²»³Ú±¡¤È¥Ç¥ÝーÂç³Ø¤«¤éÌ¾ÍÀÇî»Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¸½Âå²»³Ú¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¥É¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÀÂ³¤¯²»³ÚÃµµá¤ÎÎ¹Ï©¡¢¤½¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¹ï¤à¥¹¥Æー¥¸¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡ý¸ø±é¾ðÊó
Billboard Live presents Todd Rundgren Japan Tour 2026
¡ã³«ºÅÆü»þ¡¦²ñ¾ì¡ä
¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡ËNHK¥Ûー¥ë ³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00
¡ÚÂçºå¡Û2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡ËZepp Namba ³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00
¡ã½Ð±é¡ä
Todd Rundgren¡ÊVo/Gt¡ËKasim Sulton¡ÊBa/Vo¡Ë Prairie Prince¡ÊDr¡Ë Bobby Strickland¡ÊBrass/Vo¡Ë
Gil Assayas¡ÊKey/Vo¡Ë Bruce McDaniel¡ÊGt/Vo¡Ë
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
¡ÚÅìµþ¡Û
Á°ÊýSS»ØÄêÀÊ19,800±ß¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¡Ë¡¢S»ØÄêÀÊ16,800±ß¡¢A»ØÄêÀÊ14,800±ß
U25¥Á¥±¥Ã¥È5,000±ß
¡ÚÂçºå¡Û
Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ14,800±ß¡¢U25¥Á¥±¥Ã¥È5,000±ß
¢¨Âçºå¸ø±é¤ÏÆþ¾ì»þ¤ËÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨U25¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆþ¾ì»þ¤ËËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖClub BBL¡×²ñ°÷ºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖClub BBL¡×²ñ°÷2¼¡Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë23:59
°ìÈÌÈ¯Çä2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～
¡ã¸ø±é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.billboard-japan.com/toddrundgrenjapantour2026/
¼çºÅ/À©ºî/¾·æÛ¡§Billboard JAPAN¡Êºå¿À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ê¥ó¥¯¡Ë
¸å±ç¡§WOWOW ¡ÚÅìµþ¡ÛJ-WAVE ¡ÚÂçºå¡ÛFM COCOLO
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ³Æ¸ø±é1¿½¤·¹þ¤ßºÇÂç4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÅìµþ¸ø±é¤ÏSÀÊ¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢²¼µ¤ªÌä¹ç¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ËçÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ¶¼º¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅöÆü¤ªËº¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä
¡ÚÅìµþ¡Û¥¥çー¥ÉーÅìµþ 0570-550-799¡ÊÊ¿Æü 11:00～18:00¡¿ÅÚÆü½Ë 10:00～18:00¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö https://billboardlive.svy.ooo/ng/answers/toddrundgren20260325/
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡https://www.billboard-japan.com/
