¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥º¤¬Ì¤Íè¤ØËÂ¤°¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µ×ÊÝÅÄ¿°ì¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡Ö»É¤·»Ò¡×¤ò¸½Âå¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢»É¤·»Ò¿¦¿Í½¸ÃÄ¡Ö¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥º¡×¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖCrafted for the future -ËÂ¤°Ì¤Íè¤Ø¡£¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖMade in U.S.A. 1300JP¡×¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ô¥¡ー¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥º¤Ë¤è¤ë»É¤·»Ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò»Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ½ºî¡£ÅÁÅý¹©·Ý¤È¸½Âå¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMade in U.S.A. 1300JP¡×¤Ï2Â¡¢¥ô¥¡ー¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï4Ãå¤Î¤ß¡¢¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸¶½É£±F¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¼ÂÊª¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://shop.newbalance.jp/lp-sashiko-gals.html
»É¤·»Ò¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ë¥Á¥ãー
»É¤·»Ò¤Ï¡¢¸ÅÍè¤è¤êÆüËÜ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Êä¶¯¤ÈÁõ¾þ¤Îµ»½Ñ¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥º¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¸½Âå¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë°ìÅÀ°ìÅÀ¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë»É¤·»Ò¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥ºÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÈÎÇä¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î·Ñ¾µ
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£·Á¼°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤È¥¯¥é¥Õ¥È¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMOONSHOT¤ÈSASHIKO GALS¤¬¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖSASHIKO WORLD CHAMPIONSHIP¡×¹½ÁÛ¤ä¡¢»É¤·»Ò¿¦¿Í¤Î°éÀ®»Ù±ç¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤Ã´¤¤¼ê¤Î°éÀ®¤äÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ñ¾µ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÌ¤Íè¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸²½¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëÄ©Àï¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä³µÍ×
¾¦ÉÊ¡§¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥º ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ö1300JP¡×¡Ö¥ô¥¡ー¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
ÈÎÇä·Á¼°¡§ÃêÁªÈÎÇä¡¡/ ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£
´óÉÕÀè¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒMOONSHOT¡¡
¢¨¼ý±×¤Ï ³ô¼°²ñ¼ÒMOONSHOT ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹
¡¦À¤³¦Âç²ñ¡ÖSASHIKO WORLD CHAMPIONSHIP¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²
¡¦¿·¤·¤¤Ã´¤¤¼ê¤Î°éÀ®¡¢¸¦½¤¡¢´Ä¶À°È÷
¡¦»É¤·»ÒÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê
ÃêÁª¼õÉÕ´ü´Ö¡§
¡Ö1300JP¡× 2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë11:00 ～12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡Ö¥ô¥¡ー¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡× 2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00 ～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡¡
³ÆÃêÁª¥µ¥¤¥È Coming soon
¢¨ÃêÁª¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¤Ï¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ÆâÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¾åµ´ü´Ö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¡¡ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ÏÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸¶½É¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¤Ï¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸¶½ÉÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
New Balance Made in U.S.A. 1300JP¡ßSashiko Gals
ÉÊÈÖ¡§U1300JP
¥«¥éー¡§GRAY (SASHIKO GALS COSTOM)
²Á³Ê¡§363,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¦¥¤¥º¡¿¥µ¥¤¥º¡§D/24.0cm¡¢27.0cm ³Æ1Â¸ÂÄê
New Balance Made in U.S.A. Premium Varsity Jacket¡ßSashiko Gals
ÉÊÈÖ¡§AMJ55351
¥«¥éー¡§NAVY (SASHIKO GALS COSTOM)
²Á³Ê¡§990,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S, M, L, XL ³Æ1Ãå¸ÂÄê
ALL MELTO
»É¤·»Ò ´ó¤»ÌÏÍÍ¡¡¸¶½É¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¸òº¹ÅÀ
º£²ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ »É¤·»Ò¤Î´ó¤»ÌÏÍÍ¤Ï¡¢¸¶½É¤¬»ý¤Ä ¡ÈÊ¸²½¤È¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¸òº¹ÅÀ¡É ¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¸¶½É¡£¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡¢°Û¤Ê¤ë»É¤·»ÒÊÁ¤¬½Å¤Ê¤êÄ´ÏÂ¤¹¤ë¹½¿Þ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£åÌÌ©¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥ïー¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤·¤¿¤â¤Î¡£¸òº¹¤¹¤ë»É¤·»Ò»å¤¬¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä¥¹¥Èー¥êー¤òËÂ¤®¤À¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÃå¤â ¡È¸¶½É¤«¤é¹¤¬¤ëÊ¸²½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤È¥¹¥È¥êー¥È¡¢¿¦¿Íµ»¤È¸½ÂåÀ¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸¶½É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸¶½É / ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-32-16
¢¨¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸¶½É£±F¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤Æ¼ÂÊªÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ 0120-85-7120
Made in U.S.A.1300JP
1985Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î1300¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤Ë¥Õ¥ë¥ì¥ó¥°¥¹¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ENCAP¹½Â¤¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È°ÂÄêÀ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ì¥Ð¥Ã¥¯¤È¥á¥Ã¥·¥å¤Î¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¤è¤ê¡¢¹âµé¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¤Î³µÇ°¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î1300¤ÏÅö»þ¤Î²Á³Ê¤Î¾å¸Â¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤ÇµÞÂ®¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢1300¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥¹¥Æー¥¿¥¹¤È¥»¥ó¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÍú¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¥¹¥Ëー¥«ー¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥·¥åー¥º¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤¢¤ë¼êºî¤ê¤Ë¤è¤ëÈùÌ¯¤Ê¸Ä¡¹¤ÎÉÔµ¬Â§À¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1300¤ÏÉÊ¼Á¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î´ð½à¤ò¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î1300¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢1995Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÉü¹ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎË¤«¤Ê°ä»º¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤ì°ÊÍè5Ç¯¤´¤È¤Ë1300JP¤òºÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈó¾ï¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¥ê¥êー¥¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤½¤ì¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎËÜÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÁÇºà¡¢¤½¤·¤ÆºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Ëè²ó¤Î¿·¤·¤¤¥ê¥êー¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ëー¥«ー¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Made in U.S.A. Premium Varsity Jacket
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥ì¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÀÌó¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Îå«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥º
¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥º¤Ï¡¢´ä¼ê¸©ÂçÄÈÄ®¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»É¤·»Ò¿¦¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡¢2024Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤ò¸»Î®¤È¤¹¤ë¡ÖÂçÄÈ»É¤·»Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢È¯Â»þ15Ì¾¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï40Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë23Ì¾¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë»É¤·»Ò¤ò¡È¼¡¤Î»þÂå¤Ø¤Ä¤Ê¤°Ê¸²½¡É¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤·¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¡¢Ë¹»Ò¡¢¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤ÈÅ¸³«¡£ÁÇºà¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢½ÏÎý¤Î»É¤·»Òµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹É½¸½³èÆ°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆÈ¼«À¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥º¤Î³èÆ°¤Ï°Ê²¼¤ÎÍýÇ°¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»É¤·»Ò¤Îµ»½Ñ¡¦Êª¸ì¡¦Àº¿ÀÀ¤òÌ¤Íè¤Ø¼õ¤±·Ñ¤°¤¿¤á¤Î¡ÈÊ¸²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È
¡¦»É¤·»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÈÁÏÂ¤À¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Êë¤é¤·¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢ー¥È¤È¥¯¥é¥Õ¥È¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë ³ô¼°²ñ¼ÒMOONSHOT ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¿·¤·¤¤Ã´¤¤¼ê¤Î°éÀ®¤äÊ¸²½·Ñ¾µ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤Ï¡¢MOONSHOT¤È¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖSASHIKO WORLD CHAMPIONSHIP¡×¹½ÁÛ¤ä¡¢»É¤·»Ò¿¦¿Í¤Î°éÀ®»Ù±ç¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉü¶½¤Î¤½¤ÎÀè¤ò¼¨¤¹¡×¡ÖÃÏ°è¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¥µ¥·¥³¥®¥ã¥ë¥º¤ÏÅÁÅý¤È¸½Âå¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»É¤·»Ò¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢1906Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç10,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¡¢2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¤Ï78²¯¥É¥ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥åー¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë5¤Ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥ê¥ó¥Óー¤Ë1¤Ä¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¹©¾ì¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎMADE in U.S.A.¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¹ñ»ºÈæÎ¨¤¬70%°Ê¾å´Þ¤Þ¤ì¡¢Åö¼Ò¤ÎÊÆ¹ñÇä¾å¤Î°ìÉô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï https://shop.newbalance.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
