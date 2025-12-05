¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿´¤Î²óÉü¡×¤È¡Ö¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑA·¿»ö¶È½ê¤¬ÏÂ²Î»³¤Ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒHOMETOWN¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼ ÃÒ¡Ë¤Ï¡¢·ÏÎó´ë¶È¤¬½êÍ¤¹¤ëÏÂ²Î»³¸©¸æË·»Ô¤Î¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ê¥¾ー¥È MOUNTQ¡×¤Ë¤Æ¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¿´¿È¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹ ¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑA·¿»ö¶È½ê ¤ò¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÀº¿ÀÅªÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö´Ä¶¤ÎÎÏ¡×¤È¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥ê¥º¥à¡×¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤»Ù±ç¤Î·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³«Àß¤ÎÇØ·Ê
ÂåÉ½¤ÎÃæÂ¼¤¬Âçºå¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¡¹¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áý²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¸òÎ®²ñ¡ÖBOND¡×¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤äÁêÃÌ¼Ô¤òÏÂ²Î»³¤Î¼«Á³¤Ë¾·¤¤¤¿ºÝ¡¢¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¡¢À¸³è¤ÎºÆ·ú¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»öÎã¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢²óÉü¤ÎÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ§
¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¾ー¥È»ÜÀßÆâ¤ÎÀ¶ÁÝÆ°Êª¤ÎÀ¤ÏÃÇÀºî¶È¤ÎÊä½õ´ÊÃ±¤Ê²°³°ºî¶È ¤Ê¤É
åºÎï¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢Æü¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©»ö¤ÈµÙÂ©¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÃæ¿´¤Ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤¿¿©»ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³¤¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¶á¤¯¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Î¥Þ¥ê¥ó¥ê¥¾ー¥ÈMARINEQ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë»ö¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¹Âç¤Ê»ÜÀß
¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹
·ÏÎó¤Î¥Þ¥ê¥ó¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤â¤ª¼êÅÁ¤¤½ÐÍè¤Þ¤¹
¢£ ÈñÍÑÉéÃ´¥¼¥í¡¢µëÍ¿»Ùµë¤¢¤ê
¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑA·¿»ö¶È½ê¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ìó1Ç¯´Ö¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²º¤ä¤«¤ËÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤¿¸å¡¢
ÅÔ²ñ¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ø¤ÎÄ©Àï»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Î½àÈ÷»ñ¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ûー¥à¥Úー¥¸https://crossgroup.ne.jp/home-town/
¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¡§ crossdon3@gmail.com
¢£ Êç½¸Í×¹à
¡ú︎¶ÐÌ³ÃÏ
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ê¥¾ー¥È MOUNTQÏÂ²Î»³¸©¸æË·»Ô±ö²°Ä®ËÌ±ö²°565-20 https://mount-q.net/
¥Þ¥ê¥ó¥ê¥¾ー¥ÈMARINEQÏÂ²Î»³¸©Æü¹â·´°õÆîÄ®°õÆî3429-1https://marine-q.com/
¡ú︎»Å»öÆâÍÆ
»ÜÀß¤ÎÀ¶ÁÝ¡¢Æ°Êª¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢ÇÀ¶È¤Î¼êÅÁ¤¤
¿´¤Î¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°Ù¡¢À¸»ºÀ¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Å»ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¿¦°÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú︎ÂÔ¶ø
ÎÀ´°È÷Á÷·Þ¤¢¤êÃë¿©¤Ä¤
¡ú︎±þÊç»ñ³Ê
18ºÐ°Ê¾å¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡ù´ë¶È¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼ÒHOMETOWN
ÏÂ²Î»³¸©¸æË·»Ô±ö²°Ä®ËÌ±ö²°565-20
050-8887-2620