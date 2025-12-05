¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤Ê¤Ó¤Ò¤í¤Ð¡Ù¤Î³«ºÅ
¡¡NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµþÀ¾»ÙÅ¹¡Ê»ÙÅ¹Ä¹¡§°ËÆ£¡¡¹°Â¤¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤Ê¤Ó¤Ò¤í¤Ð¡×¤ò³ô¼°²ñ¼ÒNTTe-Sports¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ ¸µÀ²¡Ë¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡NTTÅìÆüËÜ ÅìµþÀ¾»ÙÅ¹¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÎ©Èô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤ÈÎ©ÀîÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤Î¾úÀ®¤È¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤¸òÎ®¤Î·Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡¡³«ºÅ³µÍ×
(1)¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤Ê¤Ó¤Ò¤í¤Ð
(2)Æü»þ¡§2025Ç¯ 12·î27Æü ¡ÊÅÚ¡Ë11:00～15:00
(3)²ñ¾ì¡§GREEN SPRINGS 2³¬ ¥¢¥È¥ê¥¦¥à ¡ÊÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÎÐÄ®3-1¡Ë
(4)¿½¹þÊýË¡¡§
- »öÁ°Web¼õÉÕ ¡Ê¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î5Æü15:00～12·î27Æü¡Ë
¿½¹þURL¡§https://digitalmanabi.peatix.com
- ¸½ÃÏ¼õÉÕ¡ÊÅöÆü14:30¤Þ¤Ç¡Ë
»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼õÉÕ²ÄÇ½¤Ç¤¹
(5)»²²ÃÂÐ¾Ý¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¡Ê¾®³ØÀ¸¤«¤é°ìÈÌ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
(6)»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
2.¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡¡3¤Ä¤ÎÂÎ¸³¥¾ー¥ó¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´ÖÂÎ¸³¥¾ー¥ó¡§VTuberÂÎ¸³
- ¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©ºî¥¾ー¥ó¡§À¸À®AIÂÎ¸³
- e¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¥¾ー¥ó
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤Ê¤ÉÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤â¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
3.¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤¯³§¤µ¤Þ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤È¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÅöÆü¤Ï¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Êhttps://www.ntt-east.co.jp/tokyo/info/detail/1291828_2608.html¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛGREEN SPRINGS¡¡¡Êhttps://greensprings.jp/access/¡Ë
- Â¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ìー¥ë¡¡Î©ÀîËÌ±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó4Ê¬
- JRÃæ±ûÀþ¡¡Î©Àî±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó8Ê¬
JRÎ©Àî±ØËÌ¸ý¤Î¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ë½Ð¤¿¤é¥â¥Î¥ìー¥ëÎ©ÀîËÌ±Ø¤ÎÊý¸þ¤Ø¿Ê¤ß¡¢
°ËÀªÃ°¤ò±¦¼ê¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¥â¥Î¥ìー¥ë²¼¤ÎÄÌÏ©¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤¹
¥µ¥ó¥µ¥ó¥íー¥É¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤ßº¸¼ê¤Ç¤¹
¡Ú¥Õ¥í¥¢¿Þ¡ÛGREEN SPRINGS £²³¬¡¡¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡Êhttps://greensprings.jp/floor/¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1264_1_4cf715116f05fb13f2b1a15c14f26edd.jpg?v=202512050657 ]