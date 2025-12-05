¡ÚJPI¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¹âÅÙ²½¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤È¶ñÂÎ»Üºö¡×12·î18Æü(ÌÚ)³«ºÅ
JPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò¡¡Ã«Â¼ ·½Â¤ »á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¹âÅÙ²½¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤È¶ñÂÎ»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¤¤¿¤À¤¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17566(https://www.jpi.co.jp/seminar/17566?utm_source=prtimes)
¡Ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Í
Ã«Â¼¡¡·½Â¤¡¡CPO¤¬³Ë¿´¤ò¸ì¤ë
¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¹âÅÙ²½¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤È¶ñÂÎ»Üºö
～ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼çÍ×²ÝÂê¤ÈÂÐ±þºö～
¡Ì³«ºÅÆü»þ¡Í
2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ) 13:30 - 15:30
¢¨¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹Ö»Õ¡Í
¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¼èÄùÌò
·ó¡¡¼¹¹ÔÌò Group Chief People Officer
Ã«Â¼¡¡·½Â¤ »á
¡Ì¹ÖµÁ³µÍ×¡Í
¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤È²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿ÍÅª»ñËÜ¹âÅÙ²½·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ©¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥ëー¥×¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô¤¬ºâÌ³²ÁÃÍ¤äÈóºâÌ³²ÁÃÍ¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤É¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·Ð±Ä¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬CHRO¤ÎÌò³ä¤ÈÂª¤¨¡¢CHRO¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ì¹ÖµÁ¹àÌÜ¡Í
£±¡¥¿ÍÅª»ñËÜ¹âÅÙ²½·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ©
£²¡¥´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¸«¤¨¤ë²½
£³¡¥CHRO¤ÎÌò³ä
£´¡¥´ØÏ¢¼Áµ¿±þÅú
£µ¡¥Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ
ÄÌ¾ï¸òÎ®¤ÎÆñ¤·¤¤¹Ö»ÕµÚ¤Ó¼õ¹Ö¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÌ¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¤Ç¿ÍÌ®¤ò¹¤²¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÊýË¡¡Í
²ñ¾ì¼õ¹Ö¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê2½µ´Ö¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÎÁ¡Í
1Ì¾¡§37,790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2Ì¾°Ê¹ß¡§32,790±ß(¼ÒÆâ¡¦´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÇÆ±»þ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç)
¢¨ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤´½êÂ°¤ÎÊý¤Ï¡¢2Ì¾¤Þ¤Ç11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Ã¢¤·¡¢²ñ¾ì¼õ¹Ö¤Þ¤¿¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õ¹Ö¸ÂÄê¡£2Ì¾ÍÍ¤Î¼õ¹Ö·ÁÂÖ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¡¢¹Ö»Õ¤Ø¤Î¤´¼ÁÌä¤ä¤ª¼è¤ê¼¡¤®¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¹Ö»Õ¤ä¤´»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¤Î¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ËÂçÊÑ¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê
¢©106-0047ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ5-2-32 ¶½ÏÂ¹Èø¥Ó¥ë
TEL.03-5793-9761¡¡¡¡FAX.03-5793-9767
URL¡¡ https://www.jpi.co.jp
¡ÚJPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡È¡ÖÀ¯¡×¤È¡Ö´±¡×¤È¡ÖÌ±¡×¤È¤ÎÃÎ¤Î·ü¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¹ñ²ÈÀ¯ºö¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉßÞ§²½¤ò»Ù¤¨¡¢¹ñ²ÈÃÎ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹´´Éô¡¦¾åµé´ÉÍý¿¦¤Î»ö¶È¿ë¹Ô¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´»²²Ã¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥»¥ß¥Êー¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¾À¤µª¡¢Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£