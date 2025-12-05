12/10~12³«ºÅ¡ÖÂè6²óÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥ó¤È¶¦Æ±½ÐÅ¸
¡¡GOGEN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÏÂÅÄ¡¡¹ÀÌÀ¡¢°Ê²¼¡§GOGEN¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12 ·î10Æü(¿å)¡¦11Æü(ÌÚ)¡¦12Æü(¶â)¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¸µÜÆ ÂÀ°ìÏº¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·ÀÌó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥ó(R)¡×¤È¶¦Æ±½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨³µÍ×¡¦¤ß¤É¤³¤í
¡¡ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤ËÆÃ²½¤·¤¿½é¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥ì¥êー¥º¥³¥Í¥¯¥È¡×¤È¡¢AI¤ÈÉ®¹Ì¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç°ì»ú°ì»ú½ñ¤µ¯¤³¤¹¼ê»æºîÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI¤ª¤Æ¤¬¤ß¤Ä¤Å¤ê¡×¤ò½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÇä¾å¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã»Ù±ç¥Ï¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥êー¥º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¤ä½ñÎà¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤Ë·¸¤ëËÄÂç¤ÇÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î¼è°úÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯5·î¤ÎÂð·ú¶ÈË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢·ÀÌó´ØÏ¢¤Î½ñÎà¤òÅÅ»Ò²½¤·¤Æ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦DX¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±½ÐÅ¸¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥óÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿·ÀÌó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ÉÔÆ°»ºDX¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÊ£»¨¤ÊÇäÇãÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼è°ú¹©Äø¤ÈÂ¿¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GOGEN¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éDXÀïÎ¬¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÃÅ¾ðÊó¡§CEOÏÂÅÄ¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¸À®AI³èÍÑºÇÁ°Àþ¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ´üÃæ¤Ë¤ÏÊÀ¼ÒCEO ÏÂÅÄ¤¬ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñÍý»ö¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AIµ»½Ñ¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é¿ôÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAI³èÍÑ¤Ï¼ÂÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤àAI¤Î¿Ê²½¤Ïº£¤É¤³¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬º£¸å¤ÎÉÔÆ°»º¼ÂÌ³¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡¢³Î¤«¤ÊÅ¸Ë¾¤òÉÁ¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò½Ð¿È¤Î¹Ö»Õ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢AIµ»½Ñ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¤½¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¡¢¶È³¦ÌÜÀþ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£AI¤¬ÉÔÆ°»º¶È¤ËÍ¿¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤Îº£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿»ëÅÀ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
～¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ～
ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑºÇÁ°Àþ¡ª
ÏÂÅÄ¹ÀÌÀ¡§¡Ê°ì¼Ò¡ËÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ Íý»ö / GOGEN¡Ê³ô¡Ë ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO
Æü»þ¡§12·î 10Æü (¿å) - 12:30~13:15
¡¡AI¤Î¿Ê²½¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡© ºÇ¿·Æ°¸þ¤ÈÉÔÆ°»º¶È¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤Îº£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò½Ð¿È¤Î¹Ö»Õ¤¬¶È³¦ÌÜÀþ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢£ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO³«ºÅ³µÍ×
¡¡ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¤Ï¡¢ËèÇ¯12·î¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ3Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJAPAN BUILD TOKYO-·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¡¦ÉÔÆ°»º¤ÎÀèÃ¼µ»½ÑÅ¸-¡×Æâ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»ºÇäÇãÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍ£°ì¡¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎAI²Á³ÊººÄê¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¡¢Ãç²ð»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¢½¸µÒ»Ù±ç¡¢´ÉÍý¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¡Ö¸ÜµÒ³ÍÆÀ¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¡×¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¡¦ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬Íè¾ì¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡¦Íè¾ìÅÐÏ¿¡§¤³¤Á¤é(https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=568-886-2900_23053233320_185830751733_775806222224_kwd-2326963384260&utm_campaign=%E3%80%90G%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%80%91CA%E2%96%A0202510%E2%96%A0JAPAN%20BUILD%E2%96%A0%E6%9D%A5%E3%83%97%E3%83%AD_%E6%8C%87%E5%90%8D&utm_term=p_japan%20build%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC&gad_source=1&gad_campaignid=23053233320&gbraid=0AAAAACzyvahxNeGQx5SlC9ruJ6GvF9Laa&gclid=CjwKCAiAlrXJBhBAEiwA-5pgwqxdo9O0RFS05u10R6LhjDsWO5rEytM4c7Fh95GJXyVqQD0Mu7oAwBoC58oQAvD_BwE)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚGOGEN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼ÒÌ¾¡§GOGEN³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÏÂÅÄ ¹ÀÌÀ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー 16F
ÁÏ¶È¡§2021Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¼è°ú»Ù±ç¥Ï¥Ö¡Ö¥ì¥êー¥º¥·¥êー¥º¡×¤Î´ë²è¡¦Àß·×¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦±¿ÍÑ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
²ñ¼ÒHP¡§http://gogen.jp(https://gogen.jp/)
