SABON ¡¢¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ªÀÇ¹þ13,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ëー¥à¥·¥åー¥º¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É SABON¡Ê¥µ¥Ü¥ó¡Ë ¤Ï¡¢Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢SABONÀ½ÉÊ¤ò ÀÇ¹þ13,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢SABON¥í¥´Æþ¤ê¥ëー¥à¥·¥åー¥º ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SABON¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ëー¥à¥·¥åー¥º
½À¤é¤«¤ÊÁÇºà¤ÇÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥ëー¥à¥·¥åー¥º¤Ï¡¢Â¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢SABON¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤µ¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«Âð¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä«¤Î»ÙÅÙ¤ä¤ªµÙ¤ßÁ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤ÊÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¡È¿´¤ò¹þ¤á¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÈóÇäÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´õ¾¯À¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤éÆÃÊÌ¤Êµ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
Ä¾±ÄÅ¹¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë～
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë～
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
SABONÀ½ÉÊÁ´ÉÊ
¡ÚÆÃÅµ¡Û
ÀÇ¹þ13,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç
SABON¥í¥´Æþ¤ê ¥ëー¥à¥·¥åー¥º¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤´Ãí°ÕÅÀ¡Û
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÁ´¹ñÄ¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ëー¥Ä¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°¡¢@cosme TOKYO¡¢ ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡¢LINE¥®¥Õ¥È¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦SABON¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¤ÎÀ½ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤â¤·¤¯¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥«ー¥È²èÌÌ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£É½¼¨¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïºß¸ËÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦Â¾¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
SABON Japan
0120-380-688
www.sabon.co.jp