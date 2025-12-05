¡Ö»ÔÀîÔ¥½½ÏºÆÃÊÌ¸ø±é ¾®¾¾¸ø±é¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¾®¾¾»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¡ª12/6¡ÊÅÚ¡Ë～´óÉí¼õÉÕ³«»Ï
ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§µÜ¶¶¾¡±É¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö»ÔÀîÔ¥½½ÏºÆÃÊÌ¸ø±é ¾®¾¾¸ø±é¡×¤Î°ìÅùÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÃë¤ÎÉô¡¿Ìë¤ÎÉô¡Ë¤ò¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®³¨´¬¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤è¤¦¤Êµ¤ÉÊ¤È²Ú¤ä¤®¤Î¤¢¤ë»Ñ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡Ø¸»»áÊª¸ì～Í¼´é¡Ù¤È¡¢À®ÅÄ²°¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¹Ó»ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢¹¾¸Í²ÎÉñ´ì¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÉñÂæ¤ò°ìÆü¤Ç¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£
½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¤â½ª¤¨¡¢¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤¿½½»°ÂåÌÜ»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¤ÎÉñÂæ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÖÎéÉÊ³µÍ×
»ÔÀîÔ¥½½ÏºÆÃÊÌ¸ø±é ¾®¾¾¸ø±é ´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÃë¤ÎÉô¡¿Ìë¤ÎÉô¤¤¤º¤ì¤«¡Ë1Ëç
´óÉí³Û¡§44,000±ß
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡Ãë¤ÎÉô¡§11:30³«¾ì¡¿12:00³«±é
¡¡¡¡¡¡Ìë¤ÎÉô¡§15:00³«¾ì¡¿15:30³«±é
²ñ¾ì¡§ÀÐÀî¸©¾®¾¾»ÔÔ¥½½Ïº·Ý½Ñ·à¾ì¤¦¤é¤é Âç¥Ûー¥ë¡ÊÀÐÀî¸©¾®¾¾»ÔÅÚµï¸¶Ä®710ÈÖÃÏ¡Ë
ÀÊ¼ï¡§°ìÅùÀÊ
±éÌÜ¡§°ì¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì～Í¼´é～¡Ù
¡¡¡¡¡¡Æó¡¢¡ØÁÇØýÓËÂç¼ØÂà¼£¡Ù
¡¡¡¡¡¡»°¡¢¡Ø¹Ó»ö³¨»Ñ²½¾Ñ´Õ¡Ù»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ø·ÊÀ¶¡ÙÙÏ¤¨¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤ÆÁê¶Ð¤á¿½¤·¸õ
½Ð±é¡§»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¿ÂçÃ«×¢¾¾¡¡»ÔÀî¶åÔ¥¼¡¡¡ÊÒ²¬»ÔÂ¢
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê¤ªÀÊ¤Î¾ì½ê¤Ï»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨ËÜ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1Ëç¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÍÍ¡¢¾®¾¾¸ø±é¤Ç¤Î¤ß¤´»ÈÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¶¼º¤ä±øÂ»Åù¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ :
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/17203/6834818
³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ :
https://item.rakuten.co.jp/f172031-komatsu/011085/
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¼çºÅ¡§ËÌÔ¢¿·Ê¹¼Ò¡¿Á´±É´ë²è³ô¼°²ñ¼Ò
¶¦ºÅ¡§ÀÐÀî¸©¾®¾¾»ÔÔ¥½½Ïº·Ý½Ñ·à¾ì¤¦¤é¤é¡¿¾®¾¾»Ô
´ë²è¡§»ÔÀîÔ¥½½Ïº
À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò3Top
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Á´±É´ë²è³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¤Á¤¢¤Õ¤ë
¶¨ÎÏ¡§¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò
À®ÅÄ²°¤È¾®¾¾¤Îå«
´«¿ÊÄ¢¤ÎÊª¸ì¤«¤é800Ç¯¤òµÇ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö´«¿ÊÄ¢¾®¾¾800Ç¯º×¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½½ÆóÂåÌÜ»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤Î¤â¤È¡¢»ÔÆâ10¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ö´«¿ÊÄ¢¡×¤ò¼ø¶È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢»ý¤Á²ó¤ê¤Ç¸ø±é¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÐÀî¸©¤³¤Þ¤Ä·Ý½Ñ·à¾ì¤¦¤é¤é¡×¤Ï¡¢³«´Û¤¹¤ëºÝ¤Ë½½ÆóÂåÌÜ»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤¬Âç¥Ûー¥ë¤ÎÀß·×¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½½»°ÂåÌÜ»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¤Î½±Ì¾¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜ·à¾ì¤¬¡ÖÀÐÀî¸©¾®¾¾»ÔÔ¥½½Ïº·Ý½Ñ·à¾ì¤¦¤é¤é¡×¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¤¦¤é¤é¤ÎÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·à¾ì1³¬¤Ç¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤Î¤Þ¤Á¥®¥ã¥é¥êー¡¡À®ÅÄ²°¤È¾®¾¾¤Îå«¡×¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ÎÉñ´ì¤Î¤Þ¤Á ¤³¤Þ¤Ä
¾®¾¾»Ô¤Ë¤Ï¡¢Ç½¤ä²ÎÉñ´ì¤ÇÍÌ¾¤Ê´«¿ÊÄ¢¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°ÂÂð¤Î´Ø¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é250Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î´ÖÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö±È»³»Ò¶¡²ÎÉñ´ì¡×¤ä¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë»Ò¶¡²ÎÉñ´ì¤ò¾·¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¶¥±é¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤³¤É¤â²ÎÉñ´ì¤Þ¤Ä¤êin¾®¾¾¡×¤Ê¤É¡¢»ÔÌ±¤Î´Ö¤Ç¤â²ÎÉñ´ì¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò¡¢¡Ö²ÎÉñ´ì¤Î¤Þ¤Á ¤³¤Þ¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´´óÉí¤Ï¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ä»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Î½¼¼Â¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢³§ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±è¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¾®¾¾¤òÌÀ¤ë¤¯¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç¿·¤·¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1074/furusatokomatsu/2085.html)