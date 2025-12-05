¤â¤¦ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡£antiqua¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î¥ª¥±ー¥¸¥ç¥óSTYLE¡ÉÆÃ½¸¸ø³«¡£
¼°Åµ¤ä¤ª¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹Ô»ö¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼Òantiqua¤Ï2025¥ª¥±ー¥¸¥ç¥óÆÃ½¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©ー¥Þ¥ëÁª¤Ó¤ËÌÂ¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼°Åµ¤Ë¤âÆü¾ï¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¡Ö°õ¾Ý¤¬¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¡£
¾åÉÊ¤µ¤È¥âー¥É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÂÎ¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Ãå¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤¿ÁÇºàÁª¤Ó¡£
antiqua¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¡¢¡È¤¤¤ÞËÜÅö¤ËÁª¤Ö¤Ù¤°ìÃå¡É¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡È¥ª¥±ー¥¸¥ç¥óÌÂ»Ò¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢antiqua¤Î¿·Äó°Æ
Â´¶È¤äÆþ³Ø¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢
¡Ö²¿¤òÃå¤ì¤Ð¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡×--
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤È¤·¤¿ÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£
¤½¤Î»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¿´¶¯¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬antiqua¤Ë¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¡È¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¡É¤ò¼«Á³¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹°ìÃå¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼çÌòµé¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
µ¨Àá¹Ô»ö¤Ç¤ÎÁõ¤¤¤ËÉÊ³Ê¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤Û¤É¤è¤¯¥âー¥É¤ÇÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â±Ç¤¨¤ëantiqua¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥á¥É¥ì¥¹ ¡Û
¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤ÈÀÅ¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤Þ¤È¤¦¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥á¥É¥ì¥¹¡£
À¤³¦ÅªÁÇºàÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥×¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡¦¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë¤âÊÂ¤Ö¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢Íî¤Á´¶¤ÎÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤¿¤¤Æü¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦Âç¿Í¤Î°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§KYO-0028
¡¦¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥´ー¥ë¥É
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Onesize
¡¦²Á³Ê¡§11,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú ¥É¥ìー¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¡Û
Î©ÂÎÅª¤Ê¥É¥ìー¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢antiqua¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£
Á°¸åº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¾æ´¶¤ä°ÛÁÇºà¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë±ü¹Ô¤¤òÀ¸¤ß¡¢Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Á³¤ÊÍÉ¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿þ¤Î¥¸¥Ã¥×¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤è¤êÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¡¢ON / OFF Ìä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§KYO-3010
¡¦¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Onesize
¡¦²Á³Ê¡§12,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú ¥É¥ìー¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È ¡Û
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë°ÛÁÇºà¤òÇÛ¤·¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤«¤±¤ÆÆ±ÁÇºà¤ÇÅý°ì¤·¤¿¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¹¥«ー¥È¡£
Æ°¤¤È¤È¤â¤Ë±¢±Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥É¥ìー¥×¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤â¸ÄÀ¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢Å»¤¦¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§KYO-3011
¡¦¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Onesize
¡¦²Á³Ê¡§9,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç³ð¤¦¡¢¥âー¥É¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡£
¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§KYO-3010 / KYO-3011
¡Ú ¥á¥í¥¦¥·¥¢ー¥È¥Ã¥×¥¹ ¡Û
°ìËç¤Ç¤â¥ì¥¤¥äー¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢É½¾ðË¤«¤Ê¥·¥¢ー¥È¥Ã¥×¥¹¡£
·×»»¤µ¤ì¤¿¥·¥¢ーÁÇºà¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ð¤ºÃå²ó¤»¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§PA-03843
¡¦¥«¥éー¡§
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥¢¥¤¥Ü¥êー
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥°¥ìー¥¸¥å
¡¡¥é¥¤¥à
¡¡¥é¥¤¥à¡ß¥°¥êー¥ó
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Onesize
¡¦²Á³Ê¡§2,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú ¥×¥êー¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ¡Û
½Ä¥é¥¤¥ó¤Î¥×¥êー¥Ä¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¥ì¥¤¥äー¥ÉÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£
·Ú¤ä¤«¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤¬Æ°¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìËç¤ÇÉÊ¤è¤¯·è¤Þ¤ê¡¢¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤«¤éÄÌ¶Ð¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÍê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§PK-01368
¡¦¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Onesize
¡¦²Á³Ê¡§7,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú ¥É¥Ã¥È¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ¡Û
Æ±¿§¥É¥Ã¥È¤ÎÎ©ÂÎ¥â¥Áー¥Õ¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë±ü¹Ô¤¤òÅº¤¨¤ë¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¡£
¤¹¤È¤ó¤ÈÍî¤Á¤ëA¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤º¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Õ¥ì¥¢¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º³èÌö¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÅý°ì´¶¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§PK-01357
¡¦¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Onesize
¡¦²Á³Ê¡§6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
antiqua¤¬Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Äó°Æ¤äºÙÉô¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥±ー¥¸¥ç¥óÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.antiqua.co.jp/view/page/formal
³ô¼°²ñ¼Ò antiqua
antiqua¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢À¸³è»¨²ß¡¢¥è¥¬¥¦¥§¥¢ÅùÉý¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃæ¤ËÊÑ·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥âー¥É¤Ê¥é¥¤¥ó¡¢Âç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢½÷À¤é¤·¤¯¸«¤»¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
