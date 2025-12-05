¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î»îºî¥µー¥Ó¥¹¡¡»îºî¤«¤é»î¸³É¾²Á¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ß¥È¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ»³¹É°ì¡¢°Ê²¼¥±¥ß¥È¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î»îºî¥µー¥Ó¥¹¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Ï¶áÇ¯Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå·¿ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î·ë¾½¥·¥ê¥³¥ó·ÏÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢²°Æâ¤Î¼å¤¤¸÷¤Î²¼¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÅÅ°µ¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¸Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ê¥³¥ó·ÏÂÀÍÛÅÅÃÓ¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÊÌÌ¤ä²°Æâ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥è¥¦ÁÇ¤Ê¤É¼çÍ×¤ÊºàÎÁ¤¬¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â¡¢·ë¾½¥·¥ê¥³¥ó·ÏÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤¤À¹ñÆâ¤Ç¤Î»ÔÈÎ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£È¯ÅÅ¸úÎ¨¤Ï¸¦µæ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï26¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÂÑµ×²½¡¢ÂçÌÌÀÑ²½¡¢ÉÊ¼Á¤Î³ÎÊÝ¤ª¤è¤ÓÄã¥³¥¹¥È²½¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥±¥ß¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤è¤ê¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓÍÑ¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¤ä¥¹¥Ô¥ó¥³ー¥È¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³Ø¤ÎÀ¥Àî¹À»Ê¶µ¼ø¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¿Þ£±¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤ÊºÆ¸½À¤ò»ý¤Ä¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿Þ£±¡¥¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎI-V¶ÊÀþ¡£Ê¿¶ÑÈ¯ÅÅ¸úÎ¨19.7¡ó
¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÏÈ¯ÅÅ¸úÎ¨¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¡¢ÂÑµ×À¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉõ»ßºà¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥£¥ë¥à¡¢ÂÑ¸õÁØ¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÉôºà¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥³¥ó·ÏÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·ÚÎÌ¡¦¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¡¦¹â°Õ¾¢ÀÅù¤ÎÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤éÉôºà¤òÍÑ¤¤¤¿É¾²ÁÍÑ¥â¥¸¥åー¥ë¤òºÆ¸½ÀÎÉ¤¯ºîÀ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¥ß¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»îºî¡¢µÚ¤Ó¤½¤Î¸å¤Î»î¸³É¾²Á¤â¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»îºî¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼ïºàÎÁ¥áー¥«ÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐ¾ÝºàÎÁ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¥»¥ë¤òºîÀ½¤·¡¢Èæ³ÓÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È»²Æþ¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ±×¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¸³µ¡´Ø½é¤ÎLEDÄê¾ï¸÷¥½ー¥é¥·¥ß¥å¥ìー¥¿Æ³Æþ
¤Þ¤¿¡¢¥±¥ß¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÂ¬Äê¤ËÅ¬¤·¤¿LEDÄê¾ï¸÷¥½ー¥é¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤ÈI-V¥Æ¥¹¥¿ー¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆµóÆ°¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÆÃÀ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë²°³°¤Ç²ÔÆ¯¤·¤¿»þ¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤Ë¹â¶á»÷¤Ê¥½ー¥é¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£²óÆ³Æþ¤·¤¿LEDÄê¾ï¸÷¥½ー¥é¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤Ï»î¸³µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÆ³ÆþÁõÃÖ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÈ¯¸÷ÇÈÄ¹ÎÎ°è¤òÍ¤¹¤ëLED¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç½¾Íè¤Î¥½ー¥é¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤Ç¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èó¾ï¤ËÂÀÍÛ¸÷¤Ë¹â¶á»÷¤Ê¸÷¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÎºÇÂç¾È¼ÍÌÌÀÑ500 mm¡ß500 mm ¤Ç¥¯¥é¥¹ACA¡¢Ãæ¿´ÉôÊ¬ÌÌÀÑ300 mm¡ß300 mm¤Ç¥¯¥é¥¹AAA¡¢IEC60904-9(2020)¡Ï¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤¬½¾Íè¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿·ë¾½¥·¥ê¥³¥ó·ÏÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÂÑµ×À»î¸³¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î¸÷¾È¼Í¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎô²½»î¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ2¡§LEDÄê¾ï¸÷¥½ー¥é¥·¥ß¥å¥ìー¥¿
LEDÄê¾ï¸÷¥½ー¥é¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤ÎÈ¯¸÷¤ÏÇò¿§¸÷¤È¤Ê¤ë¤¬¡Êº¸¡Ë¡¢¸÷¸»¤ÏUV¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÇÈÄ¹¤ÇÈ¯¸÷¤¹¤ëLED¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê±¦¡Ë
¤µ¤é¤Ë100V¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊºÇ¿·I-V¥Æ¥¹¥¿ー¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÄ¾Îó¥â¥¸¥åー¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âMPPT¡ÊMaximum Power Point Tracking¡ËË¡¤Ç¤ÎÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥±¥ß¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ´ØÏ¢»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ
2026Ç¯2·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î»îºî¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³¾ÜºÙ¤È¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÉ¾²Á·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¦¥§¥Ó¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ ¤½¤Î»îºî¤ÈÉ¾²Á¡×
- Æü»þ¡§¡¡2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë10¡§30ー12¡§00¡Ê90Ê¬¡Ë
- ¹Ö»Õ¡§¡¡ÉþÉô Í¥Í¤ <¥±¥ß¥È¥Ã¥¯¥¹ÀèÃ¼¥°¥ëー¥× ¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥È¥Áー¥à¥êー¥Àー Çî»Î¡Ê¹©³Ø¡Ë>
- ÈñÍÑ¡§¡¡6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¥¦¥§¥Ó¥ÊーURL¡§https://www.chemitox.co.jp/news/seminar/2025_seminar_15
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ß¥È¥Ã¥¯¥¹ ËÌÅÎ¹ÃÈå¶ðÀèÃ¼¸¦µæ½ê¡¡ÉþÉô Í¥Í¤
ÅÅÏÃ: 0551-30-4145
MAIL: yu-hattori@chemitox.co.jp
¡ÚÅö³º´ë¶È¤Î³µÍ×¡Û
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ß¥È¥Ã¥¯¥¹
Âå É½ ¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¡¡Ãæ»³¡¡¹É°ì
½ê ºß ÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¾åÃÓÂæ1-14-18
Àß¡¡Î©¡¡¡§¡¡1975Ç¯9·î3Æü
»ñ ËÜ ¶â¡§¡¡98É´Ëü±ß
¼ç¤Ê»ö¶È¡§
¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯
ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î°ÂÁ´À¡¦¿®ÍêÀÉ¾²Á
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î°ÂÁ´À¡¢¿®ÍêÀÉ¾²Á
Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Î»îºî¡¢ÀÇ½É¾²Á
Å´Æ»¼ÖÎ¾¡¢¹Ò¶õµ¡¡¢·úºà¡¢¿åÆ»´ØÏ¢À½ÉÊ¡¢¿©ÉÊÀÜ¿¨ºàÎÁÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë³¤³°µ¬³Ê»î¸³¼Â»Ü¡¢µÚ¤Óµ¬³ÊÂÐ±þ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºàÇ§¾Ú¼èÆÀ¥µ¥Ýー¥È
À¸Ê¬²òÀ»î¸³¡¢µÚ¤ÓÀ¸Ê¬²òÀÇ§¾Ú¼èÆÀ¥µ¥Ýー¥È
¹âÊ¬»ÒºàÎÁÅù¤ÎÇ³¾ÆÀ¡¢ÂÑÇ®À¡¢µ¡³£À¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÆÃÀÉ¾²Á
Í³²²½³ØÊª¼Á¤Î´Ä¶Ê¬ÀÏ¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤Î¸Î¾ã²òÀÏ¤ª¤è¤Ó¿®ÍêÀ»î¸³
ULÇ§¾Ú¤Ê¤É¡¢³¤³°¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
ÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡§¡¡https://www.chemitox.co.jp/