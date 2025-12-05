Æü´Ú·ëº§¥µ¥Ýー¥È¡ÖGMK JAPAN¡×¡¢2026Ç¯1·î½ÂÃ«¤Ç²ÃÆþÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ ～»²²Ã¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ～
¹ñºÝ·ëº§¡¦Æü´Ú·ëº§¤òÀìÌç¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖGMK JAPAN¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¤Ë¤Æ²ÃÆþÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤âÆÃÅµÆâÍÆ¤¬Âç¤¤¯¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹ñºÝ·ëº§¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤ÉÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê½÷À¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ º£²ó¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ï¡ÈÆÃÅµ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹ë²Ú¡É
3¼ïÎà¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤ªÆÀ´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
£±.¡ÚÁá´ü¿½¹þ¼ÔÆÃÅµ¡Û
´¥Áç¤¹¤ëµ¨Àá¤Ë´ò¤·¤¤¡¢
¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
£².¡Ú»²²Ã¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢
´Ú¹ñ¥°¥Ã¥º¡Ê¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
£³.¡Ú²ÃÆþ¼ÔÀèÃåÆÃÅµ¡Û
ÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¸å¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÀèÃå¤Ç¡¢
´Ú¹ñ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ÂÄê¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ºòÇ¯¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ÃÆþÀâÌÀ²ñ ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
ÂÐ¾Ý¡§Æü´Ú·ëº§¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÌ¤º§ÆüËÜ¿Í½÷À
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§ÀèÃåÀ©¡ÊËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄùÀÚ¡Ë
¡ã»²²ÃÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÀÊ¤ò³Î¼Â¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÍ½Ìó¶â¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Í½Ìó¶â¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤ÆÁ´³ÛÊÖ¶â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á¤´ÉéÃ´¤Ê¤¯¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
ÀâÌÀ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢
°Ê²¼¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.gle/x1mCzSuoV9n3CXA28
²¼µ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä¤¹¤¤
QR¥³ー¥É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
GMK JAPAN¤Î¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð
¤ª¸«¹ç¤¤¤ÎÎ®¤ì¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¤´ÀâÌÀ
¼Áµ¿±þÅú¡¦¸ÄÊÌÁêÃÌ
»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤´°ÆÆâ
¶ÛÄ¥¤»¤º¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ GMK JAPAN¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¡ü ¸ÀÍÕ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã
ÀìÇ¤ÄÌÌõ¤¬Á´¤Æ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ËÆ±ÀÊ¤·¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡ü °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¯¿Í¿ôÀ©
µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦È¼Áö·¿¡£
¡ü ´Ú¹ñÄó·È²ñ¼Ò¤È¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÏ¢·È
¾ò·ï¤ä´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢
Â¿¤¯¤Î½÷À¤Î¡È¿·¤·¤¤Ì¤Íè¡É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ GMK JAPAN ÂåÉ½¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¤³¤½¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍê¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
½é¤á¤Æ¤Î¹ñºÝº§³è¤Ï¡¢´üÂÔ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
GMK JAPAN¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢
²¹¤«¤¯¡¢À¿¼Â¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤É¤¦¤¾µ¤·Ú¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀâÌÀ²ñ²ñ¾ìー½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹11³¬
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGMK JAPAN
½»½ê¡§160-0022¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É5ÃúÌÜ8-14¡¡¿·½É¥ªー¥Ó¥ë£³³¬
ÅÅÏÃ¡§03-3200-6577
¥áー¥ë¡§gmkjapan657@gmail.com
