¾®³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢¶µ°é¼ø¶È¤ò¼Â»Ü - 3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ò¸ò¤¨¤¿¡ÈÌ¤Íè¤Î¤Þ¤Á¡É¤Î³Ø¤Ó¤â¾Ò²ð

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÍÇ¯Î¼Çî¡¢°Ê²¼¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¾®Ãæ³ØÀ¸µ¯¶È²È¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹ÓÀî¶èÎ©Âè¶å¶®ÅÄ¾®³Ø¹»¤ÇÆÃÊÌ¼ø¶È¡ÖÌ¤Íè¤Î¤Þ¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤·¤´¤È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢Á°¶¶»Ô¤Î3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢·úÊª¤Î¹â¤µ¤ä³¹¶è¹½Â¤¡¢¹¹ðÊªÀßÃÖ¤¬·Ê´Ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö·Ê´Ñ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¥Äー¥ë¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3D¤Ç¡È¤Þ¤Á¤Î»Ñ¡É¤òÍý²ò¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¼ø¶È
ËÜ¼ø¶È¤Ï¡¢ÍÇ¯¼«¿È¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤äµ¯¶È¤Ë»ê¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«Ì¤Íè¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë3Dµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¡È¤Þ¤Á¤Î¸«¤¨Êý¡É¤Î¥Ç¥â¤È¤·¤Æ¡¢·Ê´Ñ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¥Äー¥ë¤òÍÑ¤¤¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê´ÑÊÑ²½¤Î»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤Î¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢³¹¤Î¸«¤¨Êý¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«
¹¹ðÊª¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢³¹¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«
¤³¤ì¤é¤ò¡¢Á°¶¶»Ô¤Î3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤òÂêºà¤Ë²òÀâ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÅÙ¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤ÎÁ°¤Ç¼ø¶È¤ò¤¹¤ëÂåÉ½¤ÎÍÇ¯
¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿3Dµ»½Ñ¤ò¡¢¶µ°éÎÎ°è¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Åª»×¹Í¡×¤òÆ±»þ¤Ë°é¤à STEAM ¶µ°é ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¶õ´ÖÍý²ò¤ä¡¢¹½Â¤¡¦¥ëー¥ë¡¦°ø²Ì´Ø·¸¤òÆÉ¤ß²ò¤¯³Ø¤Ó¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ ¡È3Dµ»½Ñ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Á¤òÍý²ò¤·¡¢Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯ÎÏ¡É ¤ò°é¤à¶µ°é³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÍÇ¯Î¼Çî ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö3D¤Ç¤Þ¤Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢³¹¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä²ÝÂê¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢3D¥â¥Ç¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ëÎÏ¡É ¤È ¡È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Åª»×¹Í¡É ¤òÆ±»þ¤Ë°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢STEAM¶µ°é¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢µ»½Ñ¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë·Á¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¡ÊSynesthesias Inc.¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀè¿Êµ»½Ñ¤ÇÉÁ¤¯¡¢¿Í¤È¶õ´Ö¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤·¤¿ÅÔ»Ô¡¦¸òÄÌ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô·Ê´Ñ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö·Ê´Ñ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¥Äー¥ë¡×¡¢¸òÄÌ¡¦´Ñ¸÷ÂÎ¸³¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖRideVision¡×¡¢ÉÔÆ°»º¡¦ÅÔ»Ô³«È¯DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖZEKUU PLACE¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢
±Ñ¸ìÉ½µ¡§Synesthesias Inc.
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2ÃúÌÜ9ÈÖ1¹æ CIRCLES¼®Î± 9³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÍÇ¯ Î¼Çî
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤·¤¿ÅÔ»Ô¡¦¸òÄÌ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡§¡ØRideVision¡Ù¡Ø·Ê´Ñ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¥Äー¥ë¡Ù¡Ø½õ¤µ¤ó¡Ù¡ØZEKUU PLACE¡Ù
URL¡§https://synesthesias.jp/
¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§sales@synesthesias.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§Çñ¡¦¿¢¾¾
E-mail¡§pr@synesthesias.jp