¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀôÂçÄÅ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§Æî½Ð¸°ì¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼Ä¾¼ù¡Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤´´óÉí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯12·î£´Æü¤Ë´¶¼Õ¾õÂ£Äè¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ë¼ç¤Ë¥Áー¥ºÎàÀ½Â¤¤ò¹Ô¤¦¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ÎÅÐÏ¿¤ä´Ä¶³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ç¤Ï»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¡¦µ»ÎÌ¡¦ºÍÇ½¡×¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¿¥¦¥ó¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤É¤â¡×¤Ï»Ô¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÅÅÀÅª¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î´óÉí¶â¤Ï¡¢³Ø¹»µë¿©»ö¶È¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙ¤«¤é·î£²²ó¤Î¡Ö¤È¤¤á¤µë¿©¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¿´¤âÂÎ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤È¤È¤¤á¤¯µë¿©¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é½¾Íè¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êーÊý¼°¤«¤é¡Ö¼«¹»Ä´ÍýÊý¼°¡×¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢À¸ÅÌ¤ÈÄ´Íý°÷¤¬´é¤Î¸«¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¹»Æâ¤ÇÄ´Íý¤·¤¿µë¿©¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¿¼¤¤Æ±¼Ò¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´´óÉí¤ò¡¢ËÜ»Ô¤Î³Ø¹»µë¿©»ö¶È¤Ë½¼Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢ËèÆü¤ª¤¤¤·¤¯°ÂÁ´¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëµë¿©¤Å¤¯¤ê¤È¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶¤Î½¼¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
Â£Äè¼°¤ÎÍÍ»Ò ¡Êº¸¡ËÆî½Ð»ÔÄ¹¡Ê±¦¡ËÉÚ²¬¹©¾ìÄ¹
¡Ú¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜËÃæ»ÔËÆîÄ®Åì4-5-1
¡¡¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼Ä¾¼ù
¡¡Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡§1957Ç¯3·î
¡¡HP¡¡URL¡§https://www.marinfood.co.jp/
¢¡»ö¶È³µÍ×
¥Þー¥¬¥ê¥ó¡¢¥Ð¥¿ー¡¢¥Áー¥º¡¢¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿©ÉÊ¥áー¥«ー¡£1957Ç¯¤ÎÀßÎ©¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÌó70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤·¡¢³Ø¹»¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢µÊÃãÅ¹¤ä¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«ºÇ¶á¤Ç¤ÏÎÌÈÎÅ¹¸þ¤±¤Î²ÈÄí¿©ÉÊ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÀôÂçÄÅ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
¡ÚÀôÂçÄÅ»Ô¡¡´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ö¶È¤Ç¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉí¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´óÉíÂÐ¾Ý»ö¶È¡Ë
▶Âè£²´ü¡¡ÀôÂçÄÅ»Ô¤Þ¤Á¡¦¤Ò¤È¡¦¤·¤´¤ÈÁÏÀ¸¿ä¿Ê»ö¶È
¡¡¡¡º£Ç¯ÅÙ¤ÏÆÃ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î½ÅÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¿©¡×¡ßÇÀ¶ÈÏ¢·È¡§À¸»ºÃÏ¤È¾ÃÈñÃÏ¤ò¤Ä¤Ê¤°Á´¹ñ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥³¥á¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Î»ÏÆ°
- ¡Ö¶µ°é¡×¡ß¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡§»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯µë¿©¡¦ÂÎ¸³·¿ÇÀ¶È¥×¥í¥°¥é¥à
- ¡Ö·ò¹¯¡×¡ßÌ¤ÉÂÍ½ËÉ¡§ÅìÂçÀèÃ¼¸¦¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¥À¥ó¥¹¤äÀôÂçÄÅÈÇÌ¤ÉÂ·ò¿Ç
- ¡Ö´Ä¶¡×¡ß¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡§ÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Þ¤Á¤ÎºÆÀ¸¤È¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«ËüÇî¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¿Í¸ý³ÈÂç
¡Ê¤´´óÉí¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Ë
¡¦10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´´óÉí
¡¡»Ô¤è¤ê´¶¼Õ¾õ¤ÎÂ£Äè¡ÊÍ¹Á÷¡Ë
¡¦100Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´´óÉí
¡¡£±.´¶¼Õ¾õÂ£Äè¼°¤òËÜ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡¡£².´ë¶ÈÌ¾¤òËÜ»ÔHP¡¦¹Êó»æÅù¤Ë·ÇºÜ
¡¡£³.ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¾ðÊóÄó¶¡
