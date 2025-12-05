¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¡ª12·î¤è¤êPOP UP STORE¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç½ç¼¡³«ºÅ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´20Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢12·î12Æü(¶â)¤è¤êÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¡¢12·î25Æü(ÌÚ)¤è¤êÍ­³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¡¢12·î26Æü(¶â)¤è¤ê¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì¤Ë¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù3D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º


¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù2D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º

¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð

¡Ú¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù2D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º¡Û


¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î2D¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢Æ¦¶ÒÃå¡¢£²Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö


2D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º¤Ï12·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°Î¢ÌÌ


¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡ÎGR¡Ï1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡ÎBE¡Ï1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


Æ¦¶ÒÃå¡ÎBL¡Ï715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

Æ¦¶ÒÃå¡ÎBL¡ÏÎ¢ÌÌ



¡Ú¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù3D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º¡Û


¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯ー¥ë¡ª¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥Ø¥Ó¤Î¡Ö¥²¥¤¥êー¡×¤ä¥Óー¥Ðー¤ÎÇÛ¿®¼Ô¡Ö¥Ë¥Ö¥ë¥º¡×¤â¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÅÐ¾ì¢ö


3D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º¤Ï2025Ç¯11·î²¼½Ü¤è¤ê¥­¥Ç¥¤¥é¥ó¥É¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¡¢12·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹S¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡Ï935±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹S¡Î¥¸¥å¥Ç¥£¡Ï935±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹S¡Î¥²¥¤¥êー¡Ï935±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹S¡Î¥Ë¥Ö¥ë¥º¡Ï935±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥Ýー¥Á¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£¡Ï2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¶ÒÃåM¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¶ÒÃåM¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡ÏÎ¢ÌÌ


¶ÒÃåM¡Î¥¸¥å¥Ç¥£¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¶ÒÃåM¡Î¥¸¥å¥Ç¥£¡ÏÎ¢ÌÌ


¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡Î¥¸¥å¥Ç¥£¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£¡¦OR¡Ï385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£¡¦BL¡Ï385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡Ï385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ê¤É¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£


POP UP STORE ¾ðÊó

¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù¸ø³«µ­Ç°¤ÎPOP UP STORE¤ò²¼µ­¤Î3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¡ª


¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡ÖZOOTOPIA £² POP UP STORE¡×

¢¡Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹


³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～12·î25Æü(ÌÚ)


±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§30¡ÊºÇ½ªÆü18:00¡Ë


³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ýÃÏ²¼ Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹ Åìµþ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥È¥êー¥ÈÆâ K³¬ÃÊ²¼¥ï¥´¥ó¥·¥ç¥Ã¥×


¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Åìµþ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥È¥êー¥È ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥¶¡Êhttps://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/e/ezootopia/¡Ë¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢¡Í­³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤


³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)～2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)


±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～20¡§00


¡ãÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¡ä


¡¡12/30(²Ð)¡ÄÄÌ¾ï±Ä¶È¡Ê20:00Ëø¡Ë


¡¡12/31(¿å)～1/3(ÅÚ)¡ÄÄêµÙÆü


¡¡1/4(Æü)¡Ä11:00～20:00


³«ºÅ¾ì½ê¡§ Í­³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤£±F¥«¥ì¥ó¥À¥ê¥¦¥à02



¢¡¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì


³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)～2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)


±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§30～20¡§30


¡ãÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¡ä


¡¡12/26(¶â)～12/30(²Ð)¡ÄÄÌ¾ï±Ä¶È¡Ê10:30-20:30¡Ë


¡¡12/31(¿å)¡Ä10:30～18:00


¡¡1/1(ÌÚ)¡Ä¥ë¥¯¥¢ÂçºåÁ´´ÛµÙ´Û


¡¡1/2(¶â)～¡ÄÄÌ¾ï±Ä¶È¡Ê10:30-20:30¡Ë


³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì 1F ¥¤¥»¥¿¥ó ¥·ー¥º¥Ê¥ë ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó/¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó2


¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3¡Ë




¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡ä



¥¹¥¯¥¨¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡NOT ON OUR WATCH¡¡385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥¹¥¯¥¨¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡KEEP IT COOL¡¡385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥¹¥¯¥¨¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡ON THE CASE¡¡385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡ãPOP UP STORE¸ÂÄê¡¡¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¡ä


¡ÖZOOTOPIA £² POP UP STORE¡×¤Ë¤ÆÀÇ¹þ3,300±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢ö


¢¨¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£




POP UP STORE¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥ÈHP¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥ÈHP¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Ë▶https://marimocraft.co.jp/event/


¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¥¤¥Ù¥ó¥ÈX▶https://x.com/marimocraft_eve


³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ß¤Î²·Çä¡¢´ë²è³«È¯¡¢À½Â¤¡¢Çä¾ì¤Î±¿±Ä´ÉÍýÅù¤ò¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¸ø¼°HP¡¡▶https://marimocraft.co.jp/



¡Ú¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û


¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑX¡¡▶https://x.com/marimocraft_eve


¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È ¸ø¼°X¡¡▶https://x.com/marimo_craft


¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È ¸ø¼°Instagram¡¡▶https://www.instagram.com/marimocraft/