¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¡ª12·î¤è¤êPOP UP STORE¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç½ç¼¡³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î12Æü(¶â)¤è¤êÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¡¢12·î25Æü(ÌÚ)¤è¤êÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¡¢12·î26Æü(¶â)¤è¤ê¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì¤Ë¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù3D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù2D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º
¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù2D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º¡Û
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î2D¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢Æ¦¶ÒÃå¡¢£²Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
2D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º¤Ï12·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°Î¢ÌÌ
¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡ÎGR¡Ï1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡ÎBE¡Ï1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æ¦¶ÒÃå¡ÎBL¡Ï715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æ¦¶ÒÃå¡ÎBL¡ÏÎ¢ÌÌ
¡Ú¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù3D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º¡Û
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯ー¥ë¡ª¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥Ø¥Ó¤Î¡Ö¥²¥¤¥êー¡×¤ä¥Óー¥Ðー¤ÎÇÛ¿®¼Ô¡Ö¥Ë¥Ö¥ë¥º¡×¤â¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÅÐ¾ì¢ö
3D¥¢ー¥È¥·¥êー¥º¤Ï2025Ç¯11·î²¼½Ü¤è¤ê¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥É¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¡¢12·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹S¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡Ï935±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹S¡Î¥¸¥å¥Ç¥£¡Ï935±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹S¡Î¥²¥¤¥êー¡Ï935±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹S¡Î¥Ë¥Ö¥ë¥º¡Ï935±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ýー¥Á¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£¡Ï2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶ÒÃåM¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶ÒÃåM¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡ÏÎ¢ÌÌ
¶ÒÃåM¡Î¥¸¥å¥Ç¥£¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶ÒÃåM¡Î¥¸¥å¥Ç¥£¡ÏÎ¢ÌÌ
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Î¥¸¥å¥Ç¥£¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£¡¦OR¡Ï385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£¡¦BL¡Ï385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Î¥Ë¥Ã¥¯¡Ï385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ê¤É¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
POP UP STORE ¾ðÊó
¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù¸ø³«µÇ°¤ÎPOP UP STORE¤ò²¼µ¤Î3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖZOOTOPIA £² POP UP STORE¡×
¢¡Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～12·î25Æü(ÌÚ)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§30¡ÊºÇ½ªÆü18:00¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ýÃÏ²¼ Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹ Åìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥È¥êー¥ÈÆâ K³¬ÃÊ²¼¥ï¥´¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Åìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥È¥êー¥È ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥¶¡Êhttps://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/e/ezootopia/¡Ë¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)～2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～20¡§00
¡ãÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¡ä
¡¡12/30(²Ð)¡ÄÄÌ¾ï±Ä¶È¡Ê20:00Ëø¡Ë
¡¡12/31(¿å)～1/3(ÅÚ)¡ÄÄêµÙÆü
¡¡1/4(Æü)¡Ä11:00～20:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§ Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤£±F¥«¥ì¥ó¥À¥ê¥¦¥à02
¢¡¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)～2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§30～20¡§30
¡ãÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¡ä
¡¡12/26(¶â)～12/30(²Ð)¡ÄÄÌ¾ï±Ä¶È¡Ê10:30-20:30¡Ë
¡¡12/31(¿å)¡Ä10:30～18:00
¡¡1/1(ÌÚ)¡Ä¥ë¥¯¥¢ÂçºåÁ´´ÛµÙ´Û
¡¡1/2(¶â)～¡ÄÄÌ¾ï±Ä¶È¡Ê10:30-20:30¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì 1F ¥¤¥»¥¿¥ó ¥·ー¥º¥Ê¥ë ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó/¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó2
¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3¡Ë
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡ä
¥¹¥¯¥¨¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡NOT ON OUR WATCH¡¡385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¯¥¨¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡KEEP IT COOL¡¡385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¯¥¨¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡ON THE CASE¡¡385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãPOP UP STORE¸ÂÄê¡¡¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¡ä
¡ÖZOOTOPIA £² POP UP STORE¡×¤Ë¤ÆÀÇ¹þ3,300±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢ö
¢¨¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
POP UP STORE¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥ÈHP¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥ÈHP¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Ë▶https://marimocraft.co.jp/event/
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¥¤¥Ù¥ó¥ÈX▶https://x.com/marimocraft_eve
¥Ç¥£¥º¥Ëー¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ú¸ø¼°¡Û¥Ç¥£¥º¥Ëー
https://www.disney.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ß¤Î²·Çä¡¢´ë²è³«È¯¡¢À½Â¤¡¢Çä¾ì¤Î±¿±Ä´ÉÍýÅù¤ò¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¸ø¼°HP¡¡▶https://marimocraft.co.jp/
¡Ú¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑX¡¡▶https://x.com/marimocraft_eve
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È ¸ø¼°X¡¡▶https://x.com/marimo_craft
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È ¸ø¼°Instagram¡¡▶https://www.instagram.com/marimocraft/