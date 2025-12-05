¡ÖNTT¤¬¼èÁÈ¤à¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢NTT³ô¼°²ñ¼Ò ±§Ãè´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¦µæ½ê ½êÄ¹ Çî»Î¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó²Ê³Ø¡Ë Á°ÅÄ ÍµÆó»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤Ë³«ºÅ!!
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¡ÚSSK¥»¥ß¥Êー¡Û¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
NTT¤¬¼èÁÈ¤à¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤ÎºÇ¿·¾õ¶·
～¥ï¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Ã¥ÈÏ¢·È¤«¤é³ËÍ»¹ç¤Þ¤Ç¡¢³×¿·Åªµ»½Ñ¤ÎÀ®²Ì¤ÈÅ¸Ë¾～
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
[¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26004
[¹Ö¡¡»Õ]
NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±§Ãè´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¦µæ½ê¡¡½êÄ¹
Çî»Î¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó²Ê³Ø¡Ë¡¡Á°ÅÄ¡¡ÍµÆó¡¡»á
[Æü¡¡»þ]
£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¸á¸å£±»þ～£³»þ
[¼õ¹ÖÊýË¡]
¢£²ñ¾ì¼õ¹Ö
¡¡µªÈø°æ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡
¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®£´-£± ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È£±£Æ
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® (Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê£²½µ´Ö¡¢ ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë
[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]
NTT±§Ãè´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ÎºÆÀ¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤ÄÊñÀÝÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿³×¿·Åªµ»½Ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢ÀßÎ©¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎNTT¤Î¸¦µæ½ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤·¿ÇË¤ê¤Ê¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù¥¼¥í¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢µ»½Ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢4¤Ä¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¡Ö¥ï¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Ã¥ÈÏ¢·È¡×¡¢¡ÖÍëÀ©¸æ¡¦½¼ÅÅ¡×¡¢¡Ö±§ÃèÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¼èÁÈ¾õ¶·¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥NTT±§Ãè´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¦µæ½ê¤Î¤á¤¶¤¹À¤³¦
£²¡¥ºÆ¥¨¥ÍÍøÍÑ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡～¥ï¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Ã¥ÈÏ¢·È～
£³¡¥ºÒ¤¤¤ò·Ã¤ß¤Ë¡¡～ÍëÀ©¸æ¡¦½¼ÅÅµ»½Ñ～
£´¡¥±§Ãè¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍøÍÑ¡¡～±§ÃèÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ～
£µ¡¥µæ¶Ë¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¡～¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー～
£¶¡¥¼Áµ¿±þÅú¡¿Ì¾»É¸ò´¹
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶£²-£¶-£² ¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹À¾¿·¶¶¥Ó¥ë£´£Æ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
¡Ú¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ï¡¢1996Ç¯12·î6Æü¤ËÀßÎ©¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè28Ç¯°Ê¾å Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¤òÇ¯´ÖÌó500²ó´ë²è³«ºÅ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶²¼¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾ðÊóÅù¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¤·¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー´ë²è±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¦¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡¢BtoB¹¹ð¡¦¼õÂ÷Ä´ºº¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÈÎÇä¡¦¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇäÅù¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¡¦³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¤Ï¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£