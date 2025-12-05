¥µ¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È¡¢EC»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGlobal GO!¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¥µ¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³÷¸¶ Ç«¡¢°Ê²¼¡Ö¥µ¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È¡×)¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤ÎEC»ö¶È¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Çä¾å¹â¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGlobal GO!¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(URL¡§https://global-go.jp/lp.smoothec/)
¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¼õÃí´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à(°Ê²¼¡ÖOMS¡×¡Ë¤äÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à(°Ê²¼¡ÖWMS¡×)¤È½ÀÆð¤ËÏ¢·È²ÄÇ½¤Ê½Ð²Ù¶ÈÌ³DX¥Äー¥ë¡ÖGlobal GO! Smooth EC¡×(°Ê²¼¡ÖSmooth EC¡×)¤È¡¢È¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖGlobal GO! Compass¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð²Ù¥ß¥¹¥¼¥í¤Ï¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó20Ëü·ï½Ð²Ù»þ¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Smooth EC¤Î»È¤¤Êý¤Î¥¤¥áー¥¸¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È´ÊÃ±¤ÊÁàºî¼ê½ç¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¤¡¢½Ð²Ù¥Õ¥íー¤Î¸úÎ¨²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤Ê½é´üÅê»ñ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢»ö¶È¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë½Ð²Ù¶ÈÌ³¤ò¶¯²½¤·¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È»ö¶È³ÈÂç¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGlobal GO! Smooth EC¡×ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¥Ó¥Ç¥ª[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=koUCESIZtd4 ]
¢£ ¡ÖGlobal GO!¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Global GO!¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¡¦À®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤ÎEC»ö¶È¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¸«¿ø¤¨¡¢EC¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎDX¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤ò¹©Äø¤´¤È¤ËÊ¬²ò¡¦²Ä»ë²½¤·¡¢¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÃÊ³¬Åª¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¶¯¸Ç¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¡£EC»ö¶È¼Ô¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÈ¼Áö»Ù±ç¤·¡¢ÃÏÊý¤«¤é¸©³°¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦(±Û¶EC¡¦³¤³°Å¸³«)¤Ø¤ÈÄ©Àï¤¹¤ëºÝ¤ËºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡Ãæ¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Û
£±) Global GO! Smooth EC (½Ð²Ù¶ÈÌ³DX¥Äー¥ë)¡¡¢¨ÆÃµö½Ð´êÃæ
¤Í¤é¤¤
½Ð²Ù¹©Äø¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸í½Ð²Ù¥¼¥í¤Èºî¶È¤ÎÉ¸½à²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È²ÄÇ½¤Ê³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤½Ð²Ù´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¡¢¾Íè¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½
¼çÍ×EC¥âー¥ë¡¦OMS¡¦WMS¤«¤é¼õÃí¥Çー¥¿¤òÏ¢·È²ÄÇ½¡£
¥Ðー¥³ー¥É¸¡ÉÊ¤Ç¸í½Ð²Ù¤òËÐÌÇ(¢¨¼Â¾Ú¼Â¸³20Ëü·ï¤Ç¥ß¥¹¥¼¥í)¡£¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¹¥¥ã¥Ê¤Ç¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤òËÉ¤®¡¢¿·¿Í¤Ç¤â½ÏÎý¼Ô¤ÈÆ±Åù¤Î½Ð²ÙÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÎÁ÷¤ê¾õ¤òÂ¨»þÈ¯¹Ô¡£
È¯Á÷´°Î»¸å¡¢³ÆEC¥âー¥ë¤ØÇÛÁ÷¾ðÊó¤òÍÆ°×¤ËÏ¢·È²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§
¤ª»È¤¤¤ÎOMS¡¦WMS¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢½Ð²Ùµ¡Ç½¤À¤±¤ò¥¢¥É¥ª¥ó¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹(Âçµ¬ÌÏ¥ê¥×¥ì¥¤¥¹ÉÔÍ×¡Ë¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¸¡ÉÊ¤«¤éÈ¯Á÷³ÎÇ§¤Þ¤Ç´°·ë¤·¡¢Â¿ÉÊ¼ï(SKU)¤Ç¤â¹â¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛÁ÷¥¥ã¥ê¥¢¤È¤Î·ÀÌó¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡ÖGlobal GO! Delivery¡×¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤«¤é¡¢½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê
£²) Global GO! Compass (È¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°)
²ÝÂêÊ¬ÀÏ¤«¤éÀïÎ¬Àß·×¡¢Smooth EC¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑÄêÃå¡¢¸ú²ÌºÇÂç²½¤Þ¤Ç¤ò¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Ç»Ù±ç¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¸½¾ì²þÁ±¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÎÁ¶â
Global GO! Smooth EC¡§·î³Û14,000±ß(ÀÇÊÌ)～
¢£ »ñÎÁÀÁµá¡¦¿½¤·¹þ¤ß
°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¤è¤ê¤´ÀÁµá¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://global-go.jp/lp.smoothec/
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§EC¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ø
Global GO!¤Ï¼õÃí¡¦»ÅÆþ¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤ÉÁ°¹©Äø¤Îµ¡Ç½¤â½ç¼¡³È½¼¤·¡¢AI³èÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆEC¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÁí¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£Âç³Ý¤«¤ê¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÁ°Äó¤È¤»¤º¡¢¸½¾ì¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢½Ð²Ù¹©Äø¤ÎDX¤Ç¶¯¸Ç¤Ê¶ÈÌ³´ðÈ×¤òÃÛ¤¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤Î³¤³°Å¸³«¤Ë¤â¥¹¥àー¥º¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎEC»ö¶È¼Ô¤¬¹ñÆâ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëÅý¹çÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Global GO!¤¬¤á¤¶¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥¤¥áー¥¸
¢£ Àè¹ÔÆ³Æþ´ë¶È¤ÎÀ¼
Âç¼êEC¥âー¥ë¤ÇÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«(ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡Ë
¡Ö½Ð²Ùºî¶È°÷¤¬7¿Í¤«¤é1¿Í¤Ë·ã¸º¤·¡¢¸í½Ð²Ù¤â¥¼¥í¤Ë¡£»ö¶È³ÈÂç¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òºÆ¤ÓÆ§¤ß¹þ¤á¤Þ¤¹¡×
ºÇÂç7Ì¾ÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¼õÃí¤«¤é½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤¬1Ì¾¤Ç²ÄÇ½¤Ë¡£Æü¡¹È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¸í½Ð²Ù¥¯¥ìー¥à¤â²ò¾Ã¤·¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼êEC¥âー¥ë¾å°Ì¥»¥éー(Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô)
¡Ö´ûÂ¸WMS¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇÇä¾å¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤ÏÆ³ÆþÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ25%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
»È¤¤´·¤ì¤¿OMS¡¦WMS¤ò³è¤«¤·¤Ä¤ÄSmooth EC¤òÏ¢·È¡£¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿½Ð²Ù¹©Äø¤ÎÉ¸½à²½¤ÇÀ¸»ºÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£Íø±×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤¿½Ð²Ù»ö¸Î¤â¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
