¢£ ³«ºÅÇØ·Ê¡§À®²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Î¡Ö¾¡¤Á¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¤ò¶¦Í
¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î»Üºö¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®²Ì°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢³Æ¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤ò»²²Ã¼Ô¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡§3¤Ä¤ÎÀìÌç¥Æー¥Þ¤Ç¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÅ°Äì²òÀâ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ÆÀìÌçÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡ÚÂè°ìÉô¡Û¤È¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¡¦»²²Ã¼Ô¤¬Ì©¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¡ÚÂèÆóÉô¡Û¤Î2Éô¹½À®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/140101/table/48_1_2f42877d523519daf5a2b2471e51f5d8.jpg?v=202512050458 ]
¡Ú¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/140101/table/48_2_af9dea285baea449bf0315581a2b9a7b.jpg?v=202512050458 ]
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾: 3¼Ò¹çÆ± Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡õ¸òÎ®²ñ
Æü»þ: 2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ) 17:00～20:30
¾ì½ê: ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¼ÒÆâ
½»½ê: ÅìµþÅÔ ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-4-1 ¿·½ÉNS¥Ó¥ë 8³¬
»²²ÃÈñ: ÌµÎÁ
Äê°÷: 40Ì¾
ÂÐ¾Ý: Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ë²èÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É
¼çºÅ: ³ô¼°²ñ¼ÒKASHIKA¡¢³ô¼°²ñ¼ÒN1¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹
¢£ ¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÊ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/TeXkFLXkkJ9UTbAk7
³ô¼°²ñ¼ÒKASHIKA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã²ñ¼Ò¾ðÊó¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒKASHIKA¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥·¥«¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ß· ·òÂÀ¡Ê¤ª¤¶¤ï ¤±¤ó¤¿¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è»³²¦2-5-6 Sanno Bridge B1-00
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¶îÆ°·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
URL ¡¡ ¡§https://kashika-20mile.com/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒKASHIKA
Email: support@kashika-20mile.com