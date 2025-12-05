¡Ú³ÚÅ·»Ô¾ì¥é¥ó¥¥ó¥°Áí¹ç£±°Ì³ÍÆÀ¡¢¹ç·×38´§¤â¼õ¾Þ¡Ûµ®ÅçÌÀÆü¹á¡ßLINKA¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥¢¥¿¥Ã¥Á ¥×¥í¡×¤¬Áá¤¯¤â¥Ç¥¤¥êー¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤È¤â¤Ë·×38´§ÆÍÇË¡¢¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·
LINKA ¥Õ¥ì¥¢¥¿¥Ã¥Á ¥×¥í¤È¤Ï¡©
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖBAILA¡×¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢YouTube¤Ç¤â¥Þ¥ë¥Á¤ÊÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ëµ®ÅçÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤¬¡¢¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÈÄíÍÑÃ¦ÌÓ´ï¡ÖLINKA ¥Õ¥ì¥¢¥¿¥Ã¥Á ¥×¥í¡×¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=AgjPAXnkWng ]
¶È³¦ºÇÂ®¥¯¥é¥¹(*1)0.2ÉÃÄ¶¹âÂ®¾È¼Í¤ÈÎä´¶¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢ÄË¤ß¥ì¥¹(*2)¤«¤Ä»È¤¤¤ä¤¹¤¤Â³¤±¤ä¤¹¤¤µ¡Ç½¤ä¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ÖBalanced beauty, LINKA »ä¤¬»ä¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿·½¬´·¡×¤È¡Ö¥Õ¥ì¥¢¥¿¥Ã¥Á ¥×¥í¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÄË¤ß¥ì¥¹(*2)¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥µ¥í¥óµé¤ÎÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´Àß·×¤òÂÎ¸½¡£
¼ê·Ú¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥à¥ÀÌÓ¥±¥¢¤Ç¡¢¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ä¥ë¥¹¥ÙÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢µ±¤¯½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼«¿®ºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
<<³ÚÅ·¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é>>(https://item.rakuten.co.jp/aibeaute/322/)
*1 ¼«¼ÒÄ´¤Ù(11·î21Æü»þÅÀ)
*2 ÄË¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¡Û¡§LINKA ¡Ê¥ê¥ó¥«¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¡§LINKA ¥Õ¥ì¥¢¥¿¥Ã¥Á ¥×¥í
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û¡§55,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÆüËÜ¹ñÆâ¼è°·Àè¡Û¡§LINKA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
LINKA¤Î¤´¾Ò²ð
LINKA¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÍÑµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¡¢²ÈÄíÍÑ¤ÎÈþÍÆµ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥µ¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¥¢¤ò¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÉéÃ´¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¡Ç½¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¡¢À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¿´¿È¤òÌþ¤¹ÈþÍÆµ¡´ï¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@linka_jp(https://www.instagram.com/linka_jp/)
²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://aivivid.co.jp/web/
LINKA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×: https://linka.jp/