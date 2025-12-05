【RODE（ロード）/ イベント出展】「ポタフェス 2025冬 秋葉原」出展のご案内

銀一株式会社

RØDE Microphones（日本総代理店：銀一）は、2025年12月13日（土）と14日（日）にベルサール秋葉原にて開催される「ポタフェス 2025冬 秋葉原」に出展いたします。

ポータブルオーディオフェスティバル(https://potafes.com/)（通称：ポタフェス）は、世界中のイヤホン・ヘッドホンなどポータブルオーディオに関するブランドが一堂に会し、 最新のモデルを試聴できる国内最大級のイベントです。

ポタフェス 2025冬 秋葉原

開催日：2025年12月13日（土）、12月14日（日）

時間：11:00～18:00（最終入場17:30）

入場料：無料（事前登録不要）

会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F

イベント公式サイト：https://potafes.com/

RØDEブース「B1-27」では、ロードマイクロフォンズが誇る究極のオーバーイヤーヘッドホン「NTH-100」や、今年発売されたオンイヤーヘッドホン「NTH-50」を実際に手にとってご試聴いただけます。

いくつか音源もご用意しますが、お手元のデバイスから音源をワイヤレスまたは有線で入力し、ヘッドホンで試聴いただくこともできます。

この機会に是非、RØDEが生み出す音の世界を体感してください。

みなさまのご来場を、心よりお待ちしております。

■ 主な展示製品

NTH-100 (ブラック・ホワイト)

歯切れの良いサウンドとタイトな低域、フラットな定位感が特徴のオーバーイヤーヘッドホン。

ジェル入りクッション採用のイヤーパッドが熱を吸収・放散し耳を冷却するため、長時間の使用でも快適。メモリーフォームのフィット感も兼ね備え、ミキシング、映像制作、動画配信、ゲーミングなど、幅広いコンテンツ制作に最適です。スタンダードなブラックと、明るく映えるホワイトの2色展開です。

NTH-50 (ブラック)

極めて低い歪みと高精度な40mmドライバーを備え、豊かで繊細なリスニングを実現するオンイヤーヘッドホン。

丸みのある低音と明瞭な高音で、モニタリングやミキシングなど音響制作を的確にサポートします。快適な装着感と頑丈な設計、高いノイズアイソレーション性能も兼ね備え、DJやエンジニア、クリエイターの最適なパートナーとなる1台です。

NTH-100M (ブラック)

ヘッドホン「NTH-100」と着脱式ヘッドセットマイク「NTH マイク」を組み合わせたオーバーイヤーヘッドセット。

高品質な音声収録とモニタリングに加え、クリアなコミュニケーションを実現します。人間工学に基づいたメモリーフォーム搭載の密閉型イヤーカップは遮音性に優れ、周囲の騒音を効果的に軽減。明瞭な音声での配信や、ゲームのサウンドを迫力たっぷりに楽しむことができます。

■ ノベルティプレゼント

会場でRØDE製品をご試聴いただき、SNSアカウントをフォローしていただいた方に、オリジナルトートバッグをプレゼントいたします（数に限りがございます）。

■ イベント概要

ポタフェス 2025冬 秋葉原

日時：2025年12月13日（土）/ 12月14日（日）11:00～18:00（最終入場17:30）

入場料：無料（事前登録不要）

会場：「ベルサール秋葉原(https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/tokyo/bs_akihabara/)」 B1F、1F、2F

主催：株式会社タイムマシン（e☆イヤホン）

URL：https://potafes.com/

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）



ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。

ロードマイクロフォンズ製品については、ロードマイクロフォンズの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/rode

銀一株式会社について

銀一株式会社は、写真や映像、音響制作、3DCG、造形など、さまざまな媒体を通じた表現活動を追求する人を支援し、共に文化を豊かにしていくことを目指します。

私たちは、「表現」を追求する全ての人たちに、最高の感動と笑顔を届けます。

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。