¡ÚSBI VC¥È¥ìー¥É¡ß¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Û Web3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
SBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ËÌÈø µÈ¹§¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¤ò±Ä¤àSBI VC¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£ ÃÒÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¥Óー¥ë¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»þ¾¾¡¡¹À¡¢°Ê²¼¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î³ÈÄ¥¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë THE BAR¡Ù¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤¬¡ÖºÇ¤â¥Óー¥ë¤¬¤ª¤¤¤·¤¤½Ö´Ö¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î1ÇÕÌÜ¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È2019Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥Ó¥ä¥Ðー¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë THE BAR¡Ù¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÈÀ¸¤Î¤¦¤Þ¤µ¡É¤ÈÆÈ¼«¤Î¡ÈÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë¡×¤¬Web3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢NFT¤ÎÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤ò´Þ¤àµ»½ÑÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë THE BAR¡Ù¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.sbivc.co.jp/kurolabelthebar
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨¡ÖÆÃÅµ¤´Äó¶¡´ü´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ
°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡¦20ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡¦Åö¼Ò¡ÖSBI Web3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤ò³«ÀßºÑ¤ß¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡¦Æ±¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ
¢£ÆÃÅµÆâÍÆ
¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë THE BAR¡Ù¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°NFT¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨º£²óÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëNFT¤Ï¡ÖSBI Web3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤«¤é½Ð¸Ë¤·¡¢ÇäÇã¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±. ¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë THE BAR¡ÙÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÆÃÊÌÂÎ¸³
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÆ±Å¹ÊÞ¤ØÍèÅ¹¤·¡¢À¸¥Óー¥ë¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÍèÅ¹»þ¤ËÆÃÅµ£±.¤ÎNFT¤Î½êÍ³ÎÇ§Í¤ê¡Ë
- ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
- 3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë°û¤ß¸ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È3WAY¥°¥é¥¹¡×¤Ç¤ÎÀ¸¥Óー¥ë¤Î°ûÍÑ
¢¨ËÜÂÎ¸³¤Ï¡¢1NFT¤Ë¤Ä¤Æ±È¼¼Ô1Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü1²ó¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÃÅµ¤´Äó¶¡´ü´Ö
£±. ¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ëTHE BAR¡Ù¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°NFT¼õ¼è²ÄÇ½´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£². ¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë THE BAR¡ÙÅ¹ÊÞÂÎ¸³²ÄÇ½´ü´Ö
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸áº¢¤ËËÜNFT¤ÎÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤òÌÜÅÓ¤Ë½ç¼¡ÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Áá´ü½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ä¤´¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
1.Å¹Ì¾ ¡¡¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë THE BAR
2.¾ì½ê ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5ÃúÌÜ8-1¡¡GINZA PLACEÃÏ²¼1³¬
¡ÊÎÙÀÜ¤¹¤ëÅìµþ¥á¥È¥í¶äºÂ±Ø¤«¤éGINZA PLACE¤òÄÌ¤ê¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¶äºÂ¥³¥¢¤Ø
·Ò¤¬¤ë¶¦ÍÑÉôÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
3.±Ä¶È»þ´Ö ¡¡¡¡·î～ÅÚ¡¡11:30～22:00¡ÊLO21:30¡Ë
Æü¡¦½Ë¡¡11:30～21:00¡ÊLO20:30¡Ë
4.µÙ¶ÈÆü ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¦2·îÂè3²ÐÍËÆü
5.ÀÊ¿ô ¡¡¡¡34ÀÊ(¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß)
6.Äó¶¡¾¦ÉÊ ¡¡¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ãí¤®Êý¤¬°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¹õ¥é¥Ù¥ë¡Ö¥¶¡¦¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¹õ¥é¥Ù¥ë¡×¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×
¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤ÎÃæ¤«¤é2ÇÕ¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sapporothebar.com/
¡Ú¡ÖSBI Web3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×³«ÀßÊýË¡¡Û
¡¦Åö¼Ò¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ
Æ±¸ýºÂ¤ò¿·µ¬³«Àß¤ÎºÝ¤Ë¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖSBI Web3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤â³«Àß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Åö¼Ò¸ýºÂ¤ò¤¹¤Ç¤Ë¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤è¤ê¡ÖSBI Web3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖSBI Web3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§https://www.sbivc.co.jp/services/web3wallet
¡Ú¡ÖSBI Web3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÎËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡Û
Åö¼Ò¸ýºÂ¤ÎWebÈÇ¼è°ú¥Äー¥ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥âー¥É¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Î¤¦¤¨¡¢¥á¥Ë¥åー¡ÖSBI Web3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤«¤é¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¤´ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¡Ö¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡²¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸åÆü¡¢Åö¼Ò¤«¤éNFT¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¸ýºÂ¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥âー¥É¡×¡§https://simple.sbivc.co.jp/
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦Åö¼Ò¤Î¡Ö¥µー¥Ó¥¹Áí¹çÌó´¾¡×¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë»ö¼Â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¤Î¼õ¼è¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Åö¼Ò¤Ç¤ÏË¡Îá¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤äÌ¾µÁÂß¤·¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö³º»ö¹à¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¤Î¼õ¼è¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢ÉÔÀµ¤ÊÊýË¡¤Ë¤è¤ë¿½¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¤Î¼õ¼è¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆÃÅµÉÕÍ¿»þ¤Ë¸ýºÂ¤ò²òÌóºÑ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï²òÌó¼êÂ³¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆµÚ¤Ó´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï1876Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¼òÎà¥áー¥«ー¡£¡Ö¿·¤·¤¤³Ú¤·¤µ¡¦Ë¤«¤µ¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥â¥ÎÂ¤¤ê¤ò¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¡¢¥Óー¥ë¡¦È¯Ë¢¼ò¡¦¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢ÍÎ¼ò¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë¡×¤ä¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sapporobeer.jp/
¢£¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë THE BAR¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖºÇ¤â¥Óー¥ë¤¬¤ª¤¤¤·¤¤½Ö´Ö¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î1ÇÕÌÜ¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È2019Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¹½¤¨¤ë¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Óー¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ó¥ä¥Ðー¡£ À¸¥Óー¥ëËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Äó¶¡ÉÊ¼Á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ãí¤®Êý¤¬°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¹õ¥é¥Ù¥ë¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sapporothebar.com/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/KUROLABELTHEBAR
¢£SBI VC¥È¥ìー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SBI VC¥È¥ìー¥É¤Ï¡¢¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤âSBI¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÁí¹ç¶âÍ»¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëSBI¥°¥ëー¥×¤ÎÁí¹çÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¡¦Âè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¦ÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊÅù¼è°ú¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÇäÇã¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤°Å¹æ»ñ»º±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤äË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¥æー¥¨¥¹¥Ç¥£ー¥·ー¡ÊUSDC¡Ë¤Î¹ñÆâ½é¤Î¼è°·¤¤³«»Ï¤Ê¤É¡¢¡Ö¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sbivc.co.jp/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/sbivc_official
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤ÏSBI ¥°¥ëー¥×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ¡×¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤´°¦¸Ü»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¡ÊSBI VC¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡ã°Å¹æ»ñ»ºµÚ¤ÓÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡ä
°Å¹æ»ñ»ºµÚ¤ÓÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¡¢¥É¥ë¤Ê¤É¤Î¡ÖË¡ÄêÄÌ²ß¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹ñÅù¤Ë¤è¤ê¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°Å¹æ»ñ»ºµÚ¤ÓÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¤Ï¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°¹ñÄÌ²ß¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤ª¤±¤ë´¹»»²ÁÃÍ¤¬¹ØÆþ»þÅÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Å¹æ»ñ»ºµÚ¤ÓÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¤Ï¡¢°ÜÅ¾µÏ¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÇËÃ¾¤Ë¤è¤ê¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÍÂÂ÷¤µ¤ì¤¿¶âÁ¬µÚ¤Ó°Å¹æ»ñ»ºµÚ¤ÓÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Å¹æ»ñ»ºµÚ¤ÓÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¤Ï»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢Âå²Á¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¼è¤ê°·¤¦°Å¹æ»ñ»ºµÚ¤ÓÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¤Î¤ª¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÃí°Õ¤òÍ×¤¹¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼è°ú¤ò»Ï¤á¤ë¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤´¤È¤Î¡Ö¥µー¥Ó¥¹Áí¹çÌó´¾ ¡×¡Ö°Å¹æ»ñ»º¼è°úÀâÌÀ½ñ¡Ê·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡Ë¡×¡ÖÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¼è°úÀâÌÀ½ñ¡Ê·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡Ë¡×Åù¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤Î¤¦¤¨¡¢¼è°úÆâÍÆ¤ä»ÅÁÈ¤ß¡¢¥ê¥¹¥¯Åù¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Æ¤ª¼è°ú¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈëÌ©¸°¤ò¼º¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»ºµÚ¤ÓÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ SBI VC¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò
Âè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡§ ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3247¹æ
°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡¡Âè00011¹æ
ÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊÅù¼è°ú¶È¡§¡¡ ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡¡Âè00001¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ°Å¹æ»ñ»ºÅù¼è°ú¶È¶¨²ñ¡Ê²ñ°÷ÈÖ¹æ1011¡Ë