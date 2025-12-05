Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)¡×¡¢Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ´ºÞÌô¶É¡Ö¤½¤¦¤´¤¦Ìô¶É¡×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÁ´¹ñ707Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç
¡¡Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÌîÀ¥ Î´°ì¡¢°Ê²¼Craif¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÇ¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î¤è¤êÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ê¡²¬ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¿ÅÄ Áñ°ìÏº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ´ºÞÌô¶É¡Ö¤½¤¦¤´¤¦Ìô¶É¡×¤ÎÁ´¹ñ707Å¹ÊÞ¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤ò³ÈÂçÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¡¦¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¥ã¥ó¡×
¡¦¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥é¥¤¥È¡×
¡ã¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡ä
Á´¹ñ¤Î¡Ö¤½¤¦¤´¤¦Ìô¶É¡× 707Å¹ÊÞ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¤½¤¦¤´¤¦Ìô¶É¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤½¤¦¤´¤¦Ìô¶É¥°¥ëー¥×¤ÏÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ´ºÞÌô¶É¤ÇÁ´¹ñ¤ËÌó800Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î·ò¹¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³ÆÃÏ°è¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ä²ð¸î»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºßÂð°åÎÅ»Ù±ç¤ä·ò¹¯ÁêÃÌ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¤«¤«¤ê¤Ä¤±Ìô¶É¡É¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤ò´ê¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ó¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ìô¶É±¿±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤´¤¦Ìô¶É¥°¥ëー¥×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://shop.sogo-pharmacy.jp/
¢£¡Ö ¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢Í½ËÉ¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¸¡ºº¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¡ßAI¤Ç¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò´Þ¤à10¼ï¤Î¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¥ã¥ó¡×¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥é¥¤¥È¡×¡¢¤¬¤ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥Ê¥Ó¡×¡¢DNA¥À¥áー¥¸¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦Í½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¸¡ºº¤âÇ¢¤ä¤À±Õ¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤Ê¤¯¸¡ºº¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£4¤Ä¤Î¸¡ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¼ÁÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎDNA¤Î¥À¥áー¥¸¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¤¤¬¤ó¤òÁá´üÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê¤¬¤óÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://misignal.jp/
¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²òÀÏ¤·¤¿¾ðÊó¤òÅý·×Åª¤Ë·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¡Ö¿ÇÃÇ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¤¬¤ó¤¬Ìµ¤¤¤Þ¤¿¤Ï¾Íè¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ Craif¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Craif¡Ê¥¯¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Ï ¤¬¤óÁá´üÈ¯¸«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à2018Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Ð¥¤¥ªAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Ç¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎ±Õ¤«¤é¡¢DNA¤ä¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²òÀÏµ»½Ñ´ðÈ×¡ÖNANO IP(R)︎¡ÊNANO Intelligence Platform¡Ë¡×¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤¬¤ó¤ÎÄ¶Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¡¦Áá´üÉüµ¢¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¸¡ºº¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈAI¤ÎÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¡¹¤¬Å·¼÷¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¯¥é¥¤¥Õ¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¡§Craif Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÌîÀ¥ Î´°ì
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶È¡§¤¬¤óÎÎ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡À¤Âå¸¡ºº¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¢Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)︎¡×¤ÎÄó¶¡
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·¾®ÀîÄ®8-30 THE PORTAL iidabashi B1F
URL¡§https://craif.com/