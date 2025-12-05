¡Ú¿·Å¹ÊÞ¡Û¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥ó¡Ã¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸¤¦Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ë¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥óÀÄ»³Å¹¡×¤¬2025Ç¯12·î5Æü¥ªー¥×¥ó
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÓ»þ·×¤ä¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âºÊ´²¼ù¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³¤Ë¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥óÀÄ»³Å¹¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥óÀÄ»³Å¹¡ÃÅ¹Æ¬
Å¹ÊÞ³µÍ×¡Ã¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥óÀÄ»³Å¹
¢£Å¹ÊÞÌ¾
¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥óÀÄ»³Å¹
¢£½»½ê
¢©107-0061
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-19 ²ÖÂ¼¥Ó¥ë1F
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ
TEL¡§03-6447-4369
FAX¡§03-6447-4370
¢£±Ä¶È»þ´Ö
11:00-19:00
Å¹ÊÞURL¡§https://watchnian.com/shop/store/o026015/
Å¹ÊÞSNS¡§https://www.instagram.com/watchnian_aoyama/
Å¹ÊÞLINE¡§https://lin.ee/t60dGOI
¢§¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊÈÎÇä/Çã¼è¡Ë
¥¨¥ë¥á¥¹¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¡¢¥°¥Ã¥Á¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¢¥Ï¥êー¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¢¥ô¥¡¥ó¥¯¥êー¥Õ¡õ¥¢ー¥Ú¥ë¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¡¢¥¯¥í¥¨¡¢¥³ー¥Á¡¢¥´¥äー¥ë¡¢¥·¥çー¥á¡¢¥·¥ç¥Ñー¥ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¡¢¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¥ô¥§¥Í¥¿¡¢¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¡¢¥í¥¨¥Ù¡¢
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¢¥ªー¥Ç¥Þ¥Ô¥²¡¢A.¥é¥ó¥²¡õ¥¾ー¥Í¡¢¥ê¥·¥ãー¥ë¡¦¥ß¥ë¡¢¥ª¥á¥¬¡¢¥¿¥°¡¦¥Û¥¤¥äー¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¡¢IWC¡¢¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³ー¡¡etc
Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡¦É½»²Æ»±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Ë°ÌÃÖ
½÷À¸ÜµÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨ÈÎÇä
¿Íµ¤¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨¡£Â¾Å¹¤«¤é¤Î¼è¤ê´ó¤»¤â²ÄÇ½
¥Ð¥Ã¥°¡¢»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤É¤ÎÇã¼è¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´
¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥ó¤Ï2022Ç¯7·î¤Ë°ìÉ÷µ³»Î¡Ê¤¤¤Ã¤×¤¦¤¤·¡Ë¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÑ¹¹¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¥ê¥æー¥¹¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¥Ð¥Ã¥°¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³¤³°»ö¶È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ë¤â¶¯ÎÏ¤ÊÈÎÏ©¤ò¤â¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë»þ·×¤Î½¤Íý¹©Ë¼¤ò¼«¼Ò¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¥ê¥æー¥¹¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¥ê¥æー¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö³Î¤«¤Ê¿®Íê¡×¤È¡Ö°Â¿´¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇäÇã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¤è¤êË¤«¤Ë¤ªÞ¯Íî¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¡¦ÂçÎÌÇÑ´þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ýÂ³Åª¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·òÁ´¤Ç¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ëÏÓ»þ·×ÇäÇã¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼è°ú»Ô¾ì¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥ó¥°¥ëー¥×¡Ã´ë¶È³µÍ×
¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦Çã¼è¡¦Í¢½ÐÆþ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥ê¥æー¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö°ìÉ÷µ³»Î¡Ê¤¤¤Ã¤×¤¦¤¤·¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¡ÖWATCHNIAN¡Ê¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ë¥¢¥ó¡Ë¡×¤Ø¤Èºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÏÓ»þ·×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î½Û´Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÎË¤«¤µ¤ÈÃÏµå´Ä¶¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/112400/table/25_1_1db2589cdef2a22850b435e816c874ae.jpg?v=202512050458 ]