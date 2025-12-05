¡Ú¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ²£ÉÍ¡ÛThe Union Bar & Lounge¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤È¥·¥°¥Ë¥Á¥ãー¥±ー¥¡Ö¥·¥·¥ê¥¢¥ó¡×ÈÎÇä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ²£ÉÍ / Hyatt Regency Yokohama¡ÊÁí»ÙÇÛ¿Í¡§ã·Æ£¹§»Ê¡¢½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®280-2¡Ë¤ÎThe Union Bar ¡õ Lounge¡Ê¥¶¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ðー¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¡¢
ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤òº£Ç¯¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢
Åß¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ ¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡× ¤È¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Àã·Ê¿§¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤ÎÉ÷Ì£¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¤¥Á¥´¿Ô¤¯¤·¡×¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×MARKET¡Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥°¥Ë¥Á¥ãー¥±ー¥¡Ö¥·¥·¥ê¥¢¥ó¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ù
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ïçõ¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¤Ë¡¢µáÈî¤òÆþ¤ì¤ÆÍÏ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¿·´¶³Ð¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¤¤¤Á¤Ó¤³¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¤ÎÅö´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ë¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎµáÈî¤ÇÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿´Ìþ¤µ¤ì¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¥ß¥ë¥¯¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÃÊ
Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Èçõ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ÏÁ´8¼ïÎà¡£¥·¥çー¥È¥±ー¥¤è¤ê¤âÇ»¸ü¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¸Å¤¯¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Öçõ¤Î¥¬¥Èー¡È¥Õ¥ì¥¸¥§¡É¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥Ð¥¿ー¤ò
¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ìー¥à¥àー¥¹¥êー¥Ì¤Î¡¢
¸ý¤É¤±³ê¤é¤«¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢çõ¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²Ì½Á¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥·¥§¥Õ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥¸¥å¥ì¤Èçõ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°ìºÝÌÜ¤ò¼æ¤¯¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Èçõ¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì¡×¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÂç¿Í¤Ê¶ì¤ß¤È»ÀÌ£¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬çõËÜÍè¤Î»ý¤Ä¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤òÁ¡ºÙ¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥°¥é¥¹¥Ç¥¶ー¥È¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥¸¥å¥ì¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃæÃÊ
¡Öçõ¤ÈÍ®»Ò¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢çõ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤Í®»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÏÂ¤Î
¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¡£¥¿¥ë¥È¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤ÈÍ®»Ò¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¡¢¾å¤Ë¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥àー¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£çõ¤ÈÍ®»Ò¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Ä¥·¥§¥Õ
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
²¼ÃÊ
¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ï¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿3¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³°¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÇÃæ¤Ï¥¸¥åー¥·ー¤ËÍÈ¤²¤¿ÈÁÎ©¥Õ¥é¥¤¤Ë¡¢¥ì¥Õ¥©ー¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÈÁÎ© ¥«¥¯¥Æ¥ë¥½ー¥¹ ¥Û¥ï¥¤¥È¥ß¥Ë¥Ðー¥¬ー¡×¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ð¥ó¥º¤Ë¥½ー¥¹¤ÎÀÖ¤¬±Ç¤¨¡¢¥Æー¥Þ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¡£
ßîÀ½¤·¤¿³ûÆù¤È¡¢醬Ìý¤È½Ð½Á¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¾Æ¤¤Í¤®¤¬¥´¥í¥´¥í¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡Ö³û¥¹¥âー¥¯ ¤æ¤êº¬ Í®»Ò ¥¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëË§¤·¤¤¹á¤ê¤Ë»Å¾å¤²¡¢Åß¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤æ¤êº¬¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ÎÍ®»Ò¤ò²Ã¤¨¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥Á ¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー ¤ß¤«¤ó ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ï¡¢Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¥«¥Ö¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Î²¼¤ËÂ¿ºÌ¤Ê½Ü¤ÎÅßÌîºÚ¤ò½Å¤Í¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÈ¢¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸ýÅö¤¿¤ê³ê¤é¤«¤Ê¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤Î¥àー¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Á¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¢¹¹¤Ë¤Ï¥Ý¥ó¿Ý¤Î¥¸¥å¥ì¤È¤ß¤«¤ó¤Ç»ÀÌ£¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ°¤Ã¤¿µ¨Àá´¶ËþºÜ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
¤¤¤Á¤Ó¤³
¡ã¥¹¥¤ー¥Ä¡ä
çõ¤Î¥¬¥Èー ¡È¥Õ¥ì¥¸¥§¡È¡¿¥Õ¥ìー¥º ¥Þ¥«¥í¥ó¡¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Èçõ¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì¡¿
¥¢¥Þ¥ó¥É¥Õ¥ìー¥º¡¿¥Õ¥ìー¥º¥«¥Ì¥ì¡¿çõ¤ÈÍ®»Ò¤Î¥¿¥ë¥È¡¿Çò¤¢¤ó¤Èçõ¤Î¥íー¥ë¥±ー¥¡¿
çõ¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é
¡ã¥»¥¤¥Ü¥êー¡ä
ÈÁÎ© ¥«¥¯¥Æ¥ë¥½ー¥¹ ¥Û¥ï¥¤¥È¥ß¥Ë¥Ðー¥¬ー¡¿³û¥¹¥âー¥¯ ¤æ¤êº¬ Í®»Ò ¥¥Ã¥·¥å¡¿
¥«¥ó¥Ñ¥Á ¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー ¤ß¤«¤ó ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë
¡ã¥¹¥³ー¥ó¡ä
Æ¦Æý¤È¤¤Ê¤³¤Î¥¹¥³ー¥ó
¡þ²Á³Ê¡§\6,500¡¡¡¿¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¥Õ¥êー¥Õ¥íー¡Ê90Ê¬¡ËÉÕ¤\8,000
¡þ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë ～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡þÍ½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë12¡§00～
¢¨Í½Ìó³«»ÏÆü¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Á°Æü19»þ¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÀÊ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï12¡§00¤Þ¤¿¤Ï14¡§30¤«¤é¤Î¤¤¤º¤ì¤â2»þ´ÖÀ©¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤È¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§ The Union Bar & Lounge¡Ê¥¶¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ðー¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä® 280-2 ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ²£ÉÍ 1 ³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 045 222 0121¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½ÌóÄ¾ÄÌ¡§10¡§00 ～ 18¡§30¡Ë
URL¡§hyattregencyyokohama.jp(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/restaurant/the-union.html)
±Ä¶È»þ´Ö ¡§11¡§00 ～ 23¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー ¥Õー¥É 22¡§00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ 22¡§30¡Ë
¥·¥°¥Ë¥Á¥ãー¥±ー¥¡Ø¥·¥·¥ê¥¢¥ó¡Ù
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯°ïÉÊ¡£ºÇ¹âµé¥·¥·¥êー»º¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥¯¤ò¤³¤Î1¤Ä¤Î¥±ー¥¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼çÌò¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Ï¡¢¥Ð¥Ð¥í¥ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¹¥¥å¥¤¤ä¥Ì¥¬ー¤Ê¤É¥·¥§¥Õ¤Îµ»¹ª¤Ë¤è¤êÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¿©ºà¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤Á¤É¤±
³ê¤é¤«¤Ê 2 ¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ð¥í¥ï¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ì¥¬ー¤ä¥¯¥é¥Ã¥Ä¥é¥ó¤Ê¤É¤Î¥«¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸Þ´¶¤Ç
Ìû¤·¤á¤ëÌ¥ÎÏ¤â¡£7¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤ë¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÁØ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Ë»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥ÕÀ¸Ìî¹äºÈ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¡Ö¥·¥·¥ê¥¢¥ó¡×¤òÀ§Èó¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¡ÛÀ¸Ìî¡¡¹äºÈ
ÆüËÜ¹Ò¶õ¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ
¡Ê¸½¡§²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¡Ë¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢
2006Ç¯¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êーÍÕ»³°Ã¤ÇÅý³ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥é¥ô¥£¥Þー¥Ê¿À¸Í¡¢¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÅìµþ¡Ê¸½¡§¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤ªÂæ¾ì¡Ë¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ë²í½ö±àÅìµþ¤Ç¥Ú¥¹¥È¥êーÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢
¤³¤Î¤¿¤Ó2025Ç¯10·î¤è¤ê¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ²£ÉÍ¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤¡£
¥·¥§¥ÕÀ¸Ìî¤Î¥â¥Ã¥Èー¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁÇºà¤òÀ¸¤«¤¹¡×¤³¤È¡£
ÁÇºà¤Î»ý¤ÄËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Á¡ºÙ¤Êµ»¹ª¤¬¸÷¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿ô¡¹¤Ï Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤ÈÅØÎÏ¡¢Å·À¤ÎºÍÇ½¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥§¥ÕÀ¸Ìî¤¬28Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥ì¥·¥Ô¤òÊÑ¤¨¤º¤Ëºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½ºî¤¬¡Ö¥·¥·¥ê¥¢¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡þ²Á³Ê¡§¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È\850¡¢The Union Bar & Lounge Å¹Æâ\900
¡þ´ü´Ö¡§ÄÌÇ¯ÈÎÇä¡Ê¥Û¥Æ¥ëÆÃÄêÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨µºÜ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦°ìÉô¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§ MARKET¡Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä® 280-2 ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ²£ÉÍ 1 ³¬
±Ä¶È»þ´Ö 10¡§00 ～ 18¡§00
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó 045 222 0121¡Ê10¡§00 ～ 18¡§30¡Ë
URL hyattregencyyokohama.jp(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/restaurant/market.html)
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ²£ÉÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ²£ÉÍ¤Ï¡¢²£ÉÍ¥¨¥ê¥¢½é¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ2020Ç¯5·î¤Ë³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍ¹Á¤ò´ã²¼¤ËË¾¤àÃÏ¾å21³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Ë¤Ï¡¢18¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤ò´Þ¤à315¼¼¤ÎµÒ¼¼¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ðー¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë±ã²ñ¾ì¤äÌó 22,000¸Ä¤Î¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥ー(R)¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£»³²¼¸ø±à¤äÃæ²Ú³¹¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¡¢¡¡¤Þ¤¿ÅÔÆâ¤ä¶õ¹Á¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤¤Î©ÃÏ¤Ç¡¢¥ì¥¸¥ãー¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«¹Á»þÂå¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯·úÃÛ¤È¸½Âå¤Î¥â¥À¥ó·úÃÛ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿»³²¼Ä®¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ²£ÉÍ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï hyattregencyyokohama.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/hndry-hyatt-regency-yokohama?src=agn_oth_corp_sem_mrm_apac_sb_franchise_hndry_room_jp_google_brand_jpn_rsa_010&gclid=CjwKCAjw-vmkBhBMEiwAlrMeF6v8ZlMcEvYZ5ftfMP5Wm7I6teY_uJNxerv4DKCuslXwNAq11dMcixoCryEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds) ¤Þ¤¿¤Ï hyattregencyyokohama.jp(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/) ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£Facebook¡¢Instagram¤Ç¡¢¡¡@hyattregencyyokohama ¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#hyattregencyyokohama¡×¡Ö#¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー²£ÉÍ¡×¤òÉÕ¤±¤¿Åê¹Æ¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PRESS CONTACT
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ²£ÉÍ
045 222 0124