¸ÜµÒÍý²ò¤Ë¶¯¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Î³ô¼°²ñ¼ÒRecto¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ò¶¯²½
³ô¼°²ñ¼ÒRecto¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜÍºÂÀ¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ª¤è¤ÓÄó¶¡²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒWACUL¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¡¦±Ä¶È¿¦¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¸åÆ£Í¥ÂÀ¤¬¡¢¼èÄùÌòCOO¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÇØ·Ê
´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤¬¹âÅÙ²½¡¦Ê£»¨²½¤¹¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ë¤Ï¡Ö¼«¼Ò¸ÜµÒ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¿äÂ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ù±ç¡×¤òµá¤á¤ë´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ÈÄó¶¡¥¹¥Ôー¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÉôÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁÈ¿¥¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸åÆ£Í¥ÂÀ»á
¡ãÎ¬Îò¡ä
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¾¦¼Ò¤Ë¤Æ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ´ØÏ¢¸¶ÎÁ¤Î±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¡¢¹ñÆâ³°¥áー¥«ー¤Ø¤ÎÄó°Æ³èÆ°¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Òinglow¤Ø°Ü¤ê¡¢Web¹¹ð±¿ÍÑ¡¦SNS±¿ÍÑ¡¦LPÀ©ºî¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¾¦ºà¤Î±Ä¶È¤òÃ´Åö¡£´ë¶È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½¸µÒ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£³ô¼°²ñ¼ÒWACUL¤Ç¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¤È¤·¤Æ¡¢¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î´ë²è±¿ÍÑ¡¢Å¸¼¨²ñ¡¢¥»¥ß¥Êー¤Î´ë²è¡¦¼Â¹Ô¤òÃ´Åö¡£¤Î¤Á¤Ë±Ä¶ÈÉô¤Ø°ÛÆ°¤·¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¥»ー¥ë¥¹¤È¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²ÝÂêÀ°Íý¤«¤éÄó°Æ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
¡ã½¢Ç¤¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ì¤Þ¤ÇWeb¹¹ð¡¦LPÀ©ºî¡¦SNS±¿ÍÑ¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¦¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç»ö¶È¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó¡¢¸ÜµÒ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¸ÜµÒÍý²ò¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡×¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥É´¶¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒRecto 5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Ú1¡Û¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ßÄêÎÌÄ´ºº¤Ç¡ÖÇã¤¦ÍýÍ³¡¦Çã¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤ò¸À¸ì²½¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÍÍ»ÒÄêÎÌ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÍÍ»Ò
ÄêÎÌ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¹ØÇã¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿´¤ÎÆ°¤¡×¤ä¸ÜµÒ¹ÔÆ°¡¢¹ØÇã·èÄêÍ×°ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄêÎÌ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤äWeb¥µ¥¤¥È¡¦¹¹ðÊ¬ÀÏ¤Ç²¾Àâ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û¸ÜµÒÄ´ºº¤«¤éWeb¹¹ð¡¢LPÀ©ºî¡¦²þÁ±¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç
°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò¤ÏÄ´ºº¤Î¤ß¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Recto¤ÏÄ´ºº¤«¤éWeb¹¹ð±¿ÍÑ¡¢LPÀ©ºî¡¦²þÁ±¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÂÐ±þ¡£
»Üºö¤Þ¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À®²Ì¤Î²þÁ±¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄó°Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡ÛÂåÉ½¤Þ¤¿¤Ï¼èÄùÌò¤¬Ä¾ÀÜÂÐ±þ¤·¡¢ÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ
¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äÀïÎ¬Àß·×¤Ï¡¢50¼Ò°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÂåÉ½¤Þ¤¿¤Ï¼èÄùÌò¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¡£¡ÖÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊ¼Á¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú4¡Û¹âÂ®PDCA¤ÇÀ®²Ì¤òºÇÂç²½
Â¾¼Ò¤¬·î1²ó¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Recto¤Ç¤Ï¿ï»þ²þÁ±Äó°Æ¤ò¼Â»Ü¡£´ðËÜÅª¤ËÍâÆü¤Þ¤Ç¤ËÀßÄêÈ¿±Ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÚÆü½Ë¤âÂÐ±þ¡£
¥Çー¥¿¤ò´ð¤ËÊ¬ÀÏ¤È¸¡¾Ú¤ò¹âÂ®¤Ç·«¤êÊÖ¤·¡¢¶¥¹ç¤è¤ê¾ï¤ËÀè¤ò¹Ô¤¯²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5¡Û¹âÂ®PDCA¤È½ÀÆð¤Ê·ÀÌóÂÎ·Ï
¹¹ðÇÛ¿®¤Ê¤É¤ÎÀßÄêÊÑ¹¹¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÍâÆü¤Þ¤Ç¤ËÀßÄêÈ¿±Ç¤¬²ÄÇ½¡£ÅÚÆü½Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¹âÂ®PDCA¤ò¼Â¸½¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç²ñ¼Ò¤Ç¤Ï6¥ö·î°Ê¾å¤Ê¤É¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢Recto¤ÏÃ±·î·ÀÌó¤«¤é½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£À®²Ì¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤¤¤Ä¤Ç¤â²òÌó²ÄÇ½¤Ê½ÀÆð¤Ê·ÀÌóÂÎ·Ï¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼ÒRecto¤Ïº£¸å¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¡§»Ô¾ì¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯
¼è°úÀè¤Î³ÈÂç¡§¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¡ÖÀµ¤·¤¤²þÁ±¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢½¸µÒ²ÝÂê¤ò²ò·è
ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡§Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å
¡ÈÀµ¤·¤¤²þÁ±¡£¡É¤ÎÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢¿äÂ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀïÎ¬Àß·×¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
