¿·½Õ¤òºÌ¤ëÉñ³Ú¡ÖÂÀÊ¿³Ú¡×¤òÁ´ÊÔ¾å±é¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉñ¤â¡ª
Â¿ÅÙ²í³Ú²ñ¼çºÅ¡¢¡Ø¿·½Õ¸ø±é¡Ê¿·½Õ¤ò¼÷¤°²í³Ú¡Ë2026¡Ù¤¬2026Ç¯1·î18Æü (Æü)¤ËË½§¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¡Ê¹¾Åì¶èË½§Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡ÊÅìµþÅÔ ¹¾Åì¶è Ë½§ 2-2-18¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
http://confetti-web.com/@/tadogagaku2026
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://tadogagaku.exblog.jp/33862784/
¸ø¼°Youtube
https://www.youtube.com/@Â¿ÅÙ²í³Ú²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/featured(https://www.youtube.com/@%E5%A4%9A%E5%BA%A6%E9%9B%85%E6%A5%BD%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB/featured)
»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÉñ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ£²£°¼þÇ¯¡£¡ÖÄ»¤ÈÎ¶¡×¤Î»Ò¶¡Éñ¤Û¤«¡¢·Ä½Ë¤·¤ÆºÇ¹â³Ê¼°¤ÎÉñ³Ú¡ÖÂÀÊ¿³Ú¡Ê¤¿¤¤¤Ø¤¤¤é¤¯¡Ë¡×¤òÁ´ÊÔ¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£¶â¤¬µ±¤¯¹ë²Ú¤Ê¸ÅÂå¹ÃÑÉ»Ñ¤ÎÉñ¿Í¤¬¡¢ËÈ¤äÂÀÅá¤òÅ·ÃÏ¤Ë¿¶¤ê½ä¤ê¡¢ÂÀÊ¿¤ÎÀ¤¤ò´ê¤¦Éñ¤Ç¤¹¡£
±éÌÜ
Âè°ìÉô¡Ê19:00～¡Ë
Æ¸Éñ
¹¾Åì¶è¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Éñ¤¦¡ÖÄ»¡×¤È¡ÖÎ¶¡×
¿¼Àî¡ÖÉÙ²¬È¬È¨µÜ¡×»á»Ò¤Î¿À»öÊôÇ¼±éµ»¤ò¸æÍ÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ä»¤ÎÉñ¡¡²àÎÍÉÑ¡Ê¤«¤ê¤ç¤¦¤Ó¤ó¡Ë
Î¶¤ÎÉñ¡¡Ç¼Á¾Íø¡Ê¤Ê¤½¤ê¡Ë
¡Ö²àÎÍÉÑ¡×¤Ï¡¢Ê©¶µ¤È¤È¤â¤ËÅÁÍè¤·¤¿ºÇ¸Å¤ÎÉñ¤Ç¡¢¶Ë³Ú¾ôÅÚ¤Ë½»¤àÄ»¤ÎÌÄ¤À¼¤ò²»³Ú¤Ë¡¢»Ñ¤òÉñ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶â´§¤Ëºù¡¢ÇØ¤Ë±©¤Î»Í¿Í¤¬¡¢¼ê¤ÎÆ¼Çï»Ò¤òÂÇ¤Á¡¢Èô¤ó¤ÇÉñÂæ¤ò½ä¤ê¡¢´É³Ú´ï¤Î²ÚÎï¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉñ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¼Á¾Íø¡×¤Ï¡¢Ç¼¡ÊÀá¡Ë²ñ¤Î¼Ùµ¤Ê§¤¤¤ÎÉñ¤Ç¡¢ÊÌÌ¾¡ÖÁÐÎ¶Éñ¡Ê¤½¤¦¤ê¤å¤¦¤Î¤Þ¤¤¡Ë¡×¡¢»óÍº¤ÎÎ¶¤¬µº¤ì¤ë»Ñ¤òÉñ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÇ³Ú´ï¤Î·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æó¿Í¤¬Æ§¤ßÈô¤Óº¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÆ°¤¯¡ÖÁöÉñ¡Ê¤Ï¤·¤ê¤Þ¤¤¡Ë¡×¤Ç¡¢¶ä捊¡Ê¤Ð¤Á¡Ë¤òÆ¬¾å¤ä¸ª¤ÇÈ¿Å¾¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÂèÆóÉô¡Ê19:30～¡Ë
ÂÀÊ¿³Ú°ì¶ñ¡ÊÆ»¹Ô¡¦ÇË¡¦µÞ¡Ë
·Ä½Ë¤ÈÂÀÊ¿¤ò´ê¤¦¸ÅÂå¹ÃÑÉ»Ñ¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉñ
Éñ³ÚÁõÂ«¤Ï¡¢¶âÁõ¾þ¤ÎºÇ¹âÉÊ³Ê¤Ç¹ë²Ú°¼à¥
ËÈ¤ò¿¶¤ë¡ÖÇË¡×¤ÈÂÀÅá¤ò¿¶¤ë¡ÖµÞ¡×¤ò¡¢Á´ÊÔ¾å±é
²áµî¸ø±é¤è¤ê
²áµî¸ø±é¤è¤ê
ÂÀÊ¿³ÚPRÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=bJ0D7lsf6Tg ]
ÂÀÊ¿³Ú¤Ï¡¢µÜÃæ¤Ç¤ÏÅ·¹ÄÂ¨°Ì·Ä½Ë¤ÎÉñ³Ú¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ÈºÇ¹âµ·¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âçºå¤Î»ÍÅ·²¦»û¡¢ÆàÎÉ¤Î½ÕÆüÂç¼Ò¤Ê¤É¡¢³Ê¼°¹â¤¤¼Ò»û¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñ²È¤ÎÅÁÅý¤È¸¢°Ò¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÅÂå¹ÃÑÉ¤ÎÁõÂ«¤Ï¡¢¶âºÙ¹©¤ÎºÇ¹âµéÉÊ¤Ç¡¢¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò²Ï¤«¤é·¬Ì¾¤Ë°ÜÉõ¤·¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÊõÊª¤ËÂÀÊ¿³Ú¤ÎÁõÂ«¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÍ¹»¤Ç¤Ï¡¢Éñ³Ú¤ÏÉ¬½¤¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö²ñ¤Ï¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤ò¸²¾´¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹¾Åì¤È»°½Å·¬Ì¾¤ò¸òÎ®µòÅÀ¤Ë¡¢ÂÀÊ¿³Ú¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2012Ç¯¤ËÁõÂ«ºîÀ®¤·¤Æ½é±é°ÊÍè¡¢·¬Ì¾¤Ë¤Æ£µÅÙ10²ó¡¢2019Ç¯¤ÎÎáÏÂ¤ÎÂ¨°Ì·Ä½Ë»þ¤Ë¤ÏÁ´ÊÔ¾å±é¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö²ñ¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤éÃÏ°è¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÉñ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ï20¼þÇ¯¤Î·Ä²ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åìµþ¤Ë¤ÆÂÀÊ¿³Ú¤òÁ´ÊÔ¤Ç½é¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÁõÂ«¤ËÂÀÅá¤ÈËÈ¤ò»ý¤Ã¤¿Éð´±Éñ¿Í¤ÎÍ¦ÁÔ¤ÊÉñ¿¶¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Éñ¤Ï¡¢²í³Ú¤Î¡Ö½øÇËµÞ¡Ê¤¸¤ç¤Ï¤¤å¤¦¡Ë¡×¤ÎËÜ³ÊÁÈ¶Ê¤Ç¡¢
Á°ÁÕ¤Î¡ÖÂÀ¿©Ä´Ä´»Ò¡Ê¤¿¤¤¤·¤¤Á¤ç¤¦¤Î¤Á¤ç¤¦¤·¡Ë¡×¡¢
Éñ¿Í¤¬ËÈ¤òÎ©¤Æ¤ÆÉñÂæ¤Ë½Ð¤Ç¤ë½ø¤Î¡ÖÆ»¹Ô¡Ê¤ß¤Á¤æ¤¡Ë¡×¡¢
ËÈ¤òÅ·¤Ë»Ø¤·ÃÏ¤òÆÍ¤¯¡ÖÇË¡Ê¤Ï¡Ë¡×¡¢
ÂÀÅá¤ò¿¶¤êÉñÂæ¤ò½ä¤êÅÏ¤ë¡ÖµÞ¡Ê¤¤å¤¦¡Ë¡×¡¢
ËÈ¤òÎ©¤Æ¤ÆÉñÂæ¤òÆþ¤ë¡ÖµÞ½Å¿á¡Ê¤·¤²¤Ö¤¡Ë¡×
¤Î£µ¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ÃÑÉ»Ñ¤ÎÁõÂ«¤Ï¡¢Ìð¼Í¤é¤º¤ÎÌðÈ¢¤òÇØ¤Ë¡¢Ëâ½ü¤±¤Î»â»ÒÆ¬¤ò¸ª¤ÈÂÓ¤ËÁõ¾þ¤·¡¢»Í¿Í¤ÎÉñ¿Í¤Ï¹ñ¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë³°¸þ¤¤ÇËÈÀè¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆËÈ¤òÆÍ¤¯¤Ê¤É¡¢Àï¤¬¤Ê¤¤ÂÀÊ¿¤ÎÀ¤¤òÉñ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÅÙ²í³Ú²ñ
http://tadogagaku.com/
Åìµþ¤ÎÌçÁ°ÃçÄ®¤Ë¤¢¤ë ÉÙ²¬È¬È¨µÜ ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î²»³Ú¤ÈÉñ¡Ö²í³Ú¡×¤ò¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£ËèÇ¯¡¢ËÜÄê±é¤È¿¼Àî¤Îº×Îé¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´õ¾¯¤ÊÉñ¤ò¡¢¹¾Åì¶è¸å±ç¤Ë¤è¤ê·Ñ¾µ¡£ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¾®ÀÐÀî¸å³Ú±à¤äÉÍÎ¥µÜ²¸»òÄí±à¤ÎÈþ¤·¤¤ÉñÂæ¤ò±é½Ð¡£
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÅÄÃæ¾¾ÎÐ¡ÊÃÏ°èÅÁÅýÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¡Ë
¸ø±é³µÍ×
¡Ø¿·½Õ¸ø±é¡Ê¿·½Õ¤ò¼÷¤°²í³Ú¡Ë2026¡Ù
¢£¸ø±éÆü»þ
2026Ç¯1·î18Æü (Æü)19:00³«±é
¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°
¢£²ñ¾ì
Ë½§¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¡Ê¹¾Åì¶èË½§Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡ÊÅìµþÅÔ ¹¾Åì¶è Ë½§ 2-2-18¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
Â¿ÅÙ²í³Ú²ñ
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ¼«Í³¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com