Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡ÊÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¡¢³ØÄ¹¡§ÊÆ»³Íµ¡¢APU¡Ë¤Ï¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤äÂç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿¹â¹»À¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¹¥É¾¤ÊAPUÆÈ¼«¤Î½ÉÇñ·¿ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBEGIN¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î4Æü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü 12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
APU¤Î¶µ°÷¤È·Ð¸³ËÉÙ¤Ê³ØÀ¸¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ¹â¹»À¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ÈÂÖÅÙ¤òÍÜÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÎÏ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ§
¡¦APU¤ÎÂç³ØÀ¸±¿±Ä¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤È¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦APU¤Î¥Ô¥¢¥êー¥Àー¶µ°é¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢§¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤ª´«¤á
¡¦¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Î¤ËìÅÍß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤»¤ë¿Í
¡¦ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤¿Í
¡¦¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¿Í
¡¦¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¿Í
¢§³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤äÂÖÅÙ
¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¡§ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æ¤ÏÀ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¡§¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÁê¼ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿Áê¼ê¤Î»×¤¤¤òµâ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦Â¿ÍÍÀÍý²ò¡§ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Âº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦ÌäÂêÈ¯¸«¡¦²ò·èÇ½ÎÏ¡§¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¼þ¤ê¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ÌäÂê¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤Î¸¶°ø¤òÄÉµá¤·¡¢²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¡§¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë´·¤ì¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢§ ¥×¥í¥°¥é¥à¡¦»²²Ã¼ÔÊç½¸³µÍ×
¡ÚÆüÄø¡Û¡¡¡¡2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë4Æü´Ö¡¡¢¨24Æü¤ÏÁ°ÇñÆü
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡50,000±ß¡¡ ¢¨½ÉÇñÈñ¡¢Ä«Í¼¿©Âå¹þ¤ß¡¡¢¨¸òÄÌÈñ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¿½¹þ´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛÎ©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡Ê¢©874-8577¡¡ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô½½Ê¸»ú¸¶1-1¡Ë
¡Ú½ÉÇñ¾ì½ê¡Û¹ñºÝ¶µ°éÎÀAP¥Ï¥¦¥¹
¡Ú³«ºÅ¸À¸ì¡ÛÆüËÜ¸ì
¡ÚÄê°÷¡Û54Ì¾¡Ê±þÊç¿ôÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¿½ÀÁÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËÁª¹Í¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û¿·¹â¹»2,3À¸¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ëÇ¯Îð¡Ê´ûÂ´´Þ¤à¡Ë¤ÇÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡ÛÁ´ÆüÄø¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È
https://www.apumate.net/event/begin/
¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
BEGIN ¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡¡¿Á´îÈþ·Ã¶µ¼ø¡Ê¶µ°é³«È¯¡¦³Ø½¤»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー)
2026½ÕBEGIN¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖFlourish¡§spring into action¡×¤Ç¤¹¡ª¹ÔÆ°¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¡¢Ë¤«¤Ëºé¤¸Ø¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êª»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¡¢¾å¼ê¤¯¤ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¼¡¤Ê¤ëÆ»¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤É¤óË¤«¤ËÊÑ²½À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â¡¢¹ÔÆ°¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËË¤«¤Ëºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
BEGIN ³ØÀ¸ÂåÉ½¡¡ÅÏî´ ÀÄ²Ï¤µ¤ó¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³ØÉô2²óÀ¸¡Ë
¤³¤Î½Õ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡ª3Æü´Ö¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄÌ¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¹â¹»À¸¤ÎÃç´Ö¤È¡¢¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤ËËá¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª³§¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§ 2025²Æ¥×¥í¥°¥é¥à¡¡»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡¦Á´¤Æ¤Î°Õ¸«¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦BEGIN¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´Ä¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë»É·ã¤µ¤ì¡¢¿´¤ÎÄì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£BEGIN¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤ÎBEGIN¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡¡Ê¡²¬¸©¡Ë
¡¦»ä¤ÏBEGIN¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤Î°Õ¸«¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ëÎÏ¡¢¼«¤é¥°¥ëー¥×¤Ø¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¡¢¹Í¤¨¤ò¤¦¤Þ¤¯¸À¸ì²½¤¹¤ëÎÏ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹ÀÑ¶ËÀ¤¬¼å¤¯¡¢¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤¯»ÑÀª¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤ÎÈ¯É½Åù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÑ¶ËÀ¤ä¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡¡ÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦»ä¤ÏBEGIN¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¡Ö¸À¸ì²½¡×¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ä¹©É×¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò¼ÂºÝ¤ËÈ©¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë»þ¤ÏÁê¼ê¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é²ò¼á¤·¡¢ºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£3Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»²²ÃÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¤ó¤À¤³¤ÈÁ´¤Æ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¹â¹»2Ç¯À¸¡¡ÂçÊ¬¸©¡Ë
¢§ ¼õ¸³À¸¸þ¤±¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
https://www.apumate.net/
¢§ ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè
Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡¥¢¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê¹ñÆâ¡Ë
TEL: 0977-78-1120¡Ê·î～¶â¡¡9:00～17:30¡Ë¡¡
E-mail: apumate@apu.ac.jp